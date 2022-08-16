Đi đẻ ở bệnh viện quốc tế nhưng vợ Lê Dương Bảo Lâm sau sinh lại mặc đồ bộ giản dị đến bất ngờ

Hậu trường 16/08/2022 16:06

Dù sinh con thứ 3 ở bệnh viện quốc tế nhưng Quỳnh Quỳnh - vợ Lê Dương Bảo Lâm vẫn chuộng phong cách ăn mặc giản dị với đồ bộ thường ngày.

Không chỉ gây chú ý với tính cách hài hước, dí dỏm trong chương trình truyền hình thực tế 2 Ngày 1 Đêm gần đây, Lê Dương Bảo Lâm còn nổi tiếng bởi hết mực yêu thương vợ con. Quỳnh Quỳnh (tên thân mật của vợ nam diễn viên) mới đây cũng được netizen chúc mừng khi hạ sinh đứa con thứ 3 tại một bệnh viện quốc tế. Sinh con ở bệnh viện hang sang là thế nhưng với tính cách giản dị của mình, cô nàng sau sinh lại diện loạt đồ bộ vô cùng giản dị. 

Trước đó, Quỳnh Quỳnh cũng được khán giả gọi vui là bà xã của nghệ sĩ ăn mặc giản dị nhất showbiz. Quỳnh Quỳnh và Lê Dương Bảo Lâm nên duyên vợ chồng từ khi cả hai còn khó khăn, chính cô nàng là người một tay quán xuyến sự nghiệp, thậm chí là lái xe đưa chồng đi diễn ở tỉnh xa. 

Đi đẻ ở bệnh viện quốc tế nhưng vợ Lê Dương Bảo Lâm sau sinh lại mặc đồ bộ giản dị đến bất ngờ - Ảnh 1
Vợ Lê Dương Bảo Lâm hạ sinh con thứ 3 tại một bệnh viện quốc tế

Quỳnh Quỳnh cũng là người kinh doanh rất mát tay khi sở hữu tài khoản bán hàng online có mức thu nhập ổn. Dù là vợ của người nổi tiếng nhưng cô nàng vẫn rất mộc mạc, không chăm chút nhiều cho ngoại hình. Quỳnh Quỳnh thường xuyên xuất hiện với hình ảnh tóc búi cao gọn gàng, khuôn mặt không son phấn đi kèm với đồ bộ hay đầm dài mặc nhà. Trong thời kì bầu bí, bà xã của danh hài cũng chọn các mẫu đồ bộ thay vì váy bầu điệu đà để tiện cho việc di chuyển và đóng hàng. 

Đi đẻ ở bệnh viện quốc tế nhưng vợ Lê Dương Bảo Lâm sau sinh lại mặc đồ bộ giản dị đến bất ngờ - Ảnh 2
Ăn vận giản dị nhưng Quỳnh Quỳnh sẵn sàng bỏ ra số tiền lớn để làm từ thiện

Dịp Vu lan vừa qua, Quỳnh Quỳnh cũng đã chi ra số tiền không nhỏ để trao các phần quà cho những người có hoàn cảnh khó khăn với hình ảnh quen thuộc. Quỳnh Quỳnh từng tâm sự rằng bộ đồ bộ quen thuộc đã theo chân cô nàng từ khi còn nghèo khó. Dù chồng đã khuyên nhiều lần nên diện những bộ cánh bắt mắt hơn nhưng cô vẫn muốn tiết kiệm cho gia đình. 

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