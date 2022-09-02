Con trai út đầy tháng, vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm công khai ảnh và tên thật đảm bảo 'không đụng hàng'

Mừng đầy tháng con út, hình ảnh nhóc tì nhà Dương Lâm - Quỳnh Quỳnh nhanh chóng thu hút sự chú ý của cư dân mạng.

Vào ngày 03/08, showbiz Việt đón thêm tin vui rộn ràng khi vợ Lê Dương Bảo Lâm chính thức hạ sinh một nhóc tỳ kháu khỉnh. Theo dõi trang cá nhân của hai vợ chồng, có thể Lê Dương Bảo Lâm thường xuyên đăng tải hình ảnh bà xã mang bầu và các hoạt động bên lề.

Dương Lâm - Quỳnh Quỳnh hạnh phúc chào đón quý tử - Ảnh: FBNV

Mới đây, trưa 1/9, bà xã Lê Dương Bảo Lâm - Quỳnh Quỳnh đã chia sẻ hình ảnh lễ cúng đầy tháng cho con trai đính kèm dòng chia sẻ: "1 tháng rồi, con quyết định công khai nha cô chú, là con có đồng tiền chú Song Luân tặng con nha". Nhớ lại trước đó, Dương Lâm đã tích cực "xin vía " cho con trai như đẹp trai giống Song Luân, giọng cười "có tiết tấu" như Kiều Minh Tuấn, giàu có như Lý Nhã Kỳ hay cao ráo, điển trai như HIEUTHUHAI ...

Quỳnh Quỳnh hé lộ con trai có má lúm giống chú Song Luân - Ảnh: FBNV

Cách đây 1 giờ trước, Lê Dương Bảo Lâm cũng đã đăng tải hình ảnh vợ và con trai mừng đầy tháng trên trang cá nhân. Đáng chú ý, tên thật của nhóc tì cũng được nam diễn viên hài hé lộ đó là Dĩ Kha.

Lê Dương Bảo Lâm công khai tên thật của con trai út - Ảnh: FBNV

Bên dưới bài đăng, nhiều anh chị em nghệ sĩ và khán giả đã gửi lời chúc đến quý tử mau ăn chóng lớn, ngoan ngoãn, khỏe mạnh. Lê Dương Bảo Lâm và bà xã Quỳnh Quỳnh kết hôn năm 2017. Trong 4 năm qua, cặp đôi đã chào đón 3 trái ngọt hôn nhân, là 2 ái nữ xinh xắn Bảo Nhi, Bảo Ngọc và quý tử Dĩ Kha vừa chào đời.

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