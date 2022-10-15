Con gái Lê Dương Bảo Lâm khiến khán giả 'cười ngất' với đôi mắt đầy 'uất hận' trong ngày đầu đi học

Hậu trường 15/10/2022 17:01

Với biểu cảm "hờn cả thế giới" đầy tấu hài, con gái Lê Dương Bảo Lâm khiến ai cũng phải bật cười với sự đáng yêu, hài hước này.

Những ngày vừa qua, Bảo Ngọc - con gái thứ 2 của Lê Dương Bảo Lâm đã bắt đầu được bố mẹ gửi đi nhà trẻ. Trong ngày đầu đi học, ai cũng nghĩ cô con gái 2 tuổi sẽ khóc khi làm quen với môi trường mới. Nhưng sự thật khiến nhiều người phải bất ngờ. Mới đây, Lê Dương Bảo Lâm vừa chia sẻ khoảnh khắc đi học của cô con gái thứ 2 đầy tấu hài đã nhanh chóng thu hút đông đảo sự chú ý của cộng đồng mạng.

Trong ảnh, ái nữ thứ 2 của nhà Dương Lâm trong ngày đầu tiên đi học đã "hờn cả thế giới" khiến ai nấy cười ngất. Theo hình ảnh đăng tải, không hiểu vì lý do gì mà trong khi các bạn vẫn đang chơi vui vẻ thì Bảo Ngọc cúi gầm mặt rồi lườm sắc lẹm hết thảy mọi người xung quanh.

Con gái Lê Dương Bảo Lâm khiến khán giả 'cười ngất' với đôi mắt đầy 'uất hận' trong ngày đầu đi học - Ảnh 1
Khoảnh khắc "hờn cả thế giới" trong ngày đầu đi học của Bảo Ngọc khiến khán giả thích thú.

Ông bố lầy lội còn không quên đính kèm theo dòng trạng thái hài hước, trêu đùa con gái: "Ngày đầu tiên đi học em liếc mắt mọi nguời.... cô sảng hồn an ủi... chao ôi lo lắm nha".

Con gái Lê Dương Bảo Lâm khiến khán giả 'cười ngất' với đôi mắt đầy 'uất hận' trong ngày đầu đi học - Ảnh 2
Ngay cả Dương Lâm khi xem khoảnh khắc này cũng bày tỏ lo lắng cho cô giáo.

Dưới phần bình luận, khán giả tỏ ra thích thú trước khoảnh khắc vui nhộn, đáng yêu này của Bảo Ngọc. Nhiều người cho rằng cô bé càng lớn càng giống nam danh hài. Đặc biệt là biểu cảm "mũi tên uất hận" thương hiệu không lẫn vào đâu được của Lê Dương Bảo Lâm khi đi show. 

So với chị hai Bảo Nhi trầm tính hơn, bé Bảo Ngọc không chỉ sở hữu ngoại hình y hệt Lê Dương Bảo Lâm mà nhóc tỳ lộ rõ vẻ tinh nghịch và thừa hưởng gen tấu hài "sao y bản chính". Những khoảnh khắc đáng yêu, hài hước của Bảo Ngọc liên tục được bố mẹ chia sẻ lên trang cá nhân khiến cư dân mạng vô cùng thích thú. Chỉ trong lần đầu đi học mà các biểu cảm hờn dỗi, "sơ hở là cộc" đã làm khán giả cười bò vì quá dễ thương. 

Con gái Lê Dương Bảo Lâm khiến khán giả 'cười ngất' với đôi mắt đầy 'uất hận' trong ngày đầu đi học - Ảnh 3
Hình ảnh "cộc ngang" của Bảo Ngọc trong ngày đầu tiên đi học cùng đôi mắt "liếc" giống bố.

 

Con gái Lê Dương Bảo Lâm khiến khán giả 'cười ngất' với đôi mắt đầy 'uất hận' trong ngày đầu đi học - Ảnh 4
Nhìn biểu cảm này, Lê Dương Bảo Lâm trêu con gái với dòng caption: "Đi học mà gặp đúng nhỏ mình ghét hồi nhỏ... mấy em chưa biết chị mạnh cỡ nào đâu". 

Lê Dương Bảo Lâm và bà xã Quỳnh Quỳnh đã có được 3 thiên thần nhỏ. Cặp đôi vô cùng hạnh phúc với 2 đứa con gái xinh xắn là Bảo Nhi và Bảo Ngọc. Đầu tháng 8/2022, cặp đôi đón cậu con trai thứ ba chào đời và tiết lộ tên thật của con là Dĩ Kha vào ngày đầy tháng vào tháng 9. Cả 3 bé đều được mọi người nhận xét là "bản sao" của ông bố danh hài.

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Rất nhiều khán giả và loạt sao Việt đã gửi lời chúc, đồng thời xuýt xoa trước vẻ ngoài y hệt bản sao của Lê Dương Bảo Lâm.

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