Quý tử nhà Lê Dương Bảo Lâm chính thức 'trình làng' mạng xã hội, 'bà sui' Lý Nhã Kỳ khẳng định giống ba 'như đúc'

Hậu trường 14/10/2022 10:27

Rất nhiều khán giả và loạt sao Việt đã gửi lời chúc, đồng thời xuýt xoa trước vẻ ngoài y hệt bản sao của Lê Dương Bảo Lâm.

Khuya 13/10, Lê Dương Bảo Lâm chính thức công khai hình ảnh "cận cảnh" quý tử thu hút nhiều sự quan tâm với lượng tương tác khủng. Nam nghệ sĩ hài hước: "Ú oà... con chào cô chú.... xê". 

Quý tử nhà Lê Dương Bảo Lâm chính thức 'trình làng' mạng xã hội, 'bà sui' Lý Nhã Kỳ khẳng định giống ba 'như đúc' - Ảnh 1
Lê Dương Bảo Lâm khoe cận mặt quý tử thứ 3 với nét bụ bẫm, kháu khỉnh.

Ai nấy phải trầm trồ trước diện mạo của con trai nam nghệ sĩ hài. Dĩ Kha gây ấn tượng với gương mặt bầu bĩnh, hai chiếc má phúng phính đáng yêu, đặc biệt là đôi mắt sáng to tròn cùng nụ cười đặc trưng "thương hiệu" Lee Min Ho Đồng Nai.

 

Quý tử nhà Lê Dương Bảo Lâm chính thức 'trình làng' mạng xã hội, 'bà sui' Lý Nhã Kỳ khẳng định giống ba 'như đúc' - Ảnh 2
Nhóc tỳ sở hữu nét đáng yêu với đôi mắt to sáng.

Lần đầu tiên được "trình làng" mạng xã hội, cậu bé tỏ ra khá vui vẻ và hào hứng trước ống kính camera, nhiều người dự đoán cậu nhóc sẽ sở hữu nét duyên dáng trong cách nói chuyện hệt bố Lê Dương Bảo Lâm. 

Quý tử nhà Lê Dương Bảo Lâm chính thức 'trình làng' mạng xã hội, 'bà sui' Lý Nhã Kỳ khẳng định giống ba 'như đúc' - Ảnh 3
Cậu bé được xem là bản sao của bố khi đường nét gương mặt như đúc. 

Bên dưới phần bình luận, nhiều sao Việt như "bà sui" Lý Nhã Kỳ, ca sĩ Hồng Ngọc, hoa hậu Mai Phương Thúy,... dành những lời chúc cho đến Lê Dương Bảo Lâm và con trai. 

Quý tử nhà Lê Dương Bảo Lâm chính thức 'trình làng' mạng xã hội, 'bà sui' Lý Nhã Kỳ khẳng định giống ba 'như đúc' - Ảnh 4

Quý tử nhà Lê Dương Bảo Lâm chính thức 'trình làng' mạng xã hội, 'bà sui' Lý Nhã Kỳ khẳng định giống ba 'như đúc' - Ảnh 5

Quý tử nhà Lê Dương Bảo Lâm chính thức 'trình làng' mạng xã hội, 'bà sui' Lý Nhã Kỳ khẳng định giống ba 'như đúc' - Ảnh 6
Dàn sao Việt xuýt xoa với vẻ ngoài của con trai Lê Dương Bảo Lâm.

Đa số các bình luận của mọi người đều cho rằng quý tử nhà anh có nét giống ba và "chị ba" - Bảo Ngọc kèm theo những lời chúc đáng yêu và xuýt xoa vì quý tử quá giống nam danh hài: "Giống bố y như đúc luôn, có nét giống bé Bảo Ngọc nữa", "Không nghi ngờ gì, nhìn là biết ngay con của Lee Min Ho Đồng Nai"...

Còn nhớ trong thời gian vợ mang thai quý tử, Lê Dương Bảo Lâm khiến khán giả phải bật cười khi liên tục "xin vía" cả showbiz Việt. Cụ thể, nam diễn viên đã gọi địện thoại cho Song Luân để xin vía có được má lúm đồng tiền và vẻ điển trai. Tiếp đến, anh tiếp tục liên lạc với Kiều Minh Tuấn để xin vía sự duyên dáng, HIEUTHUHAI với vóc dáng cao ráo và Khả Như về sự giàu sang.

Quý tử nhà Lê Dương Bảo Lâm chính thức 'trình làng' mạng xã hội, 'bà sui' Lý Nhã Kỳ khẳng định giống ba 'như đúc' - Ảnh 7
Dương Lâm cạnh vợ con trong phòng sinh.

Hiện tại, gia đình Lê Dương Bảo Lâm đã hạnh phúc trọn vẹn khi cuộc sống ngày càng đủ đầy hơn mà còn "đủ nếp đủ tẻ" sau khi bà xã hạ sinh thêm quý tử Dĩ Kha. Mặc dù lịch trình bận rộn, nam diễn viên vẫn thường xuyên dành thời gian chăm sóc và bên cạnh gia đình. 

Quý tử nhà Lê Dương Bảo Lâm chính thức 'trình làng' mạng xã hội, 'bà sui' Lý Nhã Kỳ khẳng định giống ba 'như đúc' - Ảnh 8
Gần đây nhất, ông bố 3 con cũng từng "nhá hàng" nhẹ về diện mạo quý tử trên trang cá nhân của con gái. 
Trước khi bị chê ăn mặc luộm thuộm, vợ Lê Dương Bảo Lâm từng khiến người khác phải xuýt xoa với vóc dáng gợi cảm thế này đây

Trước khi bị chê ăn mặc luộm thuộm, vợ Lê Dương Bảo Lâm từng khiến người khác phải xuýt xoa với vóc dáng gợi cảm thế này đây

Bà xã Lê Dương Bảo Lâm luôn được mọi người quý mến khi bất chấp những sóng gió bên ngoài để làm "hậu phương" vững chắc cho chồng.

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