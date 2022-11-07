Chụp ảnh gia đình hạnh phúc sum vầy nhưng Lê Dương Bảo Lâm hay Quỳnh Quỳnh đều bị nhân vật này chiếm trọn spotlight

Hậu trường 07/11/2022 13:56

Đoạn nhắn nhủ tình cảm của Lê Dương Bảo Lâm đến vợ khiến dân tình xôn xao vì quá lãng mạn.

Trong khoảng thời gian gần đây, Lê Dương Bảo lâm nổi lên như là một trong những sao nam được yêu mến nhiều nhất Vbiz nhờ vào phong cách nói chuyện duyên dáng trong các chương trình giải trí. Bằng chứng dễ nhận thấy nhất chính là câu nói ''Sao hay ra dẻ quá'' của sao nam này trong một gameshow đã trở thành một hiện tượng được nhiều bạn trẻ bắt chước theo.

Chụp ảnh gia đình hạnh phúc sum vầy nhưng Lê Dương Bảo Lâm hay Quỳnh Quỳnh đều bị nhân vật này chiếm trọn spotlight - Ảnh 1
Lê Dương Bảo Lâm - Ảnh: Internet 

Việc nổi tiếng cũng góp phần giúp Lê Dương Bảo Lâm có được sự nghiệp vững chắc hơn so với thời điểm mới bước chân vào showbiz, ngoài ra thì gia đình của anh cũng nhận được sự chú ý rất nhiều từ phía người hâm mộ. 

Chụp ảnh gia đình hạnh phúc sum vầy nhưng Lê Dương Bảo Lâm hay Quỳnh Quỳnh đều bị nhân vật này chiếm trọn spotlight - Ảnh 2
Bài đăng của nam diễn viên trên MXH - Ảnh: Chụp màn hình 

Cụ thể mới đây trên trang cá nhân của mình, nam nghệ sĩ đã gửi tới bà xã những lời đầy ấm áp, ngọt ngào. Nam diễn viên viết: “Vợ chồng mình còn nghèo nên cùng nhau nỗ lực. Ba đứa con khờ làm động lực cho 2 ta. Chỉ mong sau này vợ chồng mình khấm khá, 2 bàn tay này vẫn còn nắm chặt với nhau Quỳnh Quỳnh”.   

Chụp ảnh gia đình hạnh phúc sum vầy nhưng Lê Dương Bảo Lâm hay Quỳnh Quỳnh đều bị nhân vật này chiếm trọn spotlight - Ảnh 3Chụp ảnh gia đình hạnh phúc sum vầy nhưng Lê Dương Bảo Lâm hay Quỳnh Quỳnh đều bị nhân vật này chiếm trọn spotlight - Ảnh 4

Chụp ảnh gia đình hạnh phúc sum vầy nhưng Lê Dương Bảo Lâm hay Quỳnh Quỳnh đều bị nhân vật này chiếm trọn spotlight - Ảnh 5
Netizen gửi lời chúc phúc đến gia đình nam nghệ sĩ - Ảnh: Chụp màn hình 

Dòng chia sẻ trên đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng khiến không ít chị em phải ghen tỵ. Có thể thấy, nam diễn viên là người chồng, người cha rất tâm lý đồng thời fan cũng dành tặng sự ngưỡng mộ không ngớt sau những nỗ lực để có dược thành công như ngày hôm nay. Ngoài việc tỏ rõ sự mến mộ mà ngôi sao này dành tặng cho bà xã, một số bộ phận netizen cực kỳ thích thú trước quý tử thứ 3 mới chào đời của gia đình này khi nhìn biểu cảm đáng yêu của nhóc tỳ khiến ai cũng thích thú. Trộm vía, trông bé bụ bẫm, kháu khỉnh. Gia đình hạnh phúc, sự nghiệp viên mãn có thể nói anh là một trong những sao Việt thành công nhất showbiz. 

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