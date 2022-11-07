Chụp ảnh gia đình hạnh phúc sum vầy nhưng Lê Dương Bảo Lâm hay Quỳnh Quỳnh đều bị nhân vật này chiếm trọn spotlight

Trong khoảng thời gian gần đây, Lê Dương Bảo lâm nổi lên như là một trong những sao nam được yêu mến nhiều nhất Vbiz nhờ vào phong cách nói chuyện duyên dáng trong các chương trình giải trí. Bằng chứng dễ nhận thấy nhất chính là câu nói ''Sao hay ra dẻ quá'' của sao nam này trong một gameshow đã trở thành một hiện tượng được nhiều bạn trẻ bắt chước theo.

Lê Dương Bảo Lâm - Ảnh: Internet

Việc nổi tiếng cũng góp phần giúp Lê Dương Bảo Lâm có được sự nghiệp vững chắc hơn so với thời điểm mới bước chân vào showbiz, ngoài ra thì gia đình của anh cũng nhận được sự chú ý rất nhiều từ phía người hâm mộ.