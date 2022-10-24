'Lóa mắt' với độ giàu có của 3 nhóc tỳ nhà Lê Dương Bảo Lâm, 'áp lực' vì đeo vàng nặng trĩu cả tay

Lê Dương Bảo Lâm "cưng con như trứng, hứng như hoa", sắm vàng cho con đeo thả ga nhưng biểu cảm "khóc thét" của nhóc tỳ mới khiến dân tình bật cười thích thú.

Bên cạnh sự nghiệp thành công, Lê Dương Bảo Lâm còn có tổ ấm nhỏ hạnh phúc cùng bà xã Quỳnh Quỳnh. Vợ chồng nam diễn viên chính thức về chung một nhà vào năm 2017 và chào đón 3 trái ngọt hôn nhân, là 2 ái nữ xinh xắn Bảo Nhi, Bảo Ngọc và quý tử Dĩ Kha vừa chào đời. Cho đến gần đây, khi con trai được 3 tháng Lê Dương Bảo Lâm mới công khai diện mạo. Ba nhóc tỳ nhà nam diễn viên được nhận xét đáng yêu, là "bản sao" của bố. Sau nhiều năm chăm chỉ hoạt động nghệ thuật, khi có thời gian, Lê Dương Bảo Lâm còn phụ bà xã kinh doanh. Chính vì thế, sau những năm tháng khó khăn, ở thời điểm hiện tại, Lê Dương Bảo Lâm và bà xã của mình đã có cuộc sống khá giả, sở hữu một khối tài sản "khủng". Hiện nam diễn viên xây dựng ngôi nhà lầu khang trang ở thành phố Hồ Chí Minh và Long Thành để cả gia đình sinh sống.

Vợ chồng Lê Dương Bảo Lâm luôn cố gắng làm việc để các con có cuộc sống tốt nhất. Không chỉ tạo mọi điều kiện để các con phát triển tốt nhất, ngay từ khi các con còn nhỏ, nam danh hài đã không tiếc tay sắm vàng cho 3 thiên thần nhỏ đeo thả ga. Mới đây, quý tử mới sinh còn gây chú ý khi hơn 2 tháng tuổi nhưng hai tay đã có vòng đắt đỏ. Quý tử được đeo vòng vàng cả hai tay. Còn nhớ, trước đó ái nữ Bảo Nhi từng khiến khán giả cười nghiêng ngả khi "áp lực" vì đeo vàng quá nhiều. Mới 4 tuổi nhưng đã bé đã được đeo vàng thả ga, cổ và tay nặng trĩu. Lê Dương Bảo Lâm hài hước trêu con: "Đeo vàng nhiều áp lực quá, sợ thiên hạ dị nghị rồi sợ cướp, sợ trai không thật lòng chỉ quen để đào mỏ, nhiều cái sợ. Mong những lời an ủi của mọi người vào lúc này nếu có ước mơ Nhi mơ ước cuộc sống bình yên như hồi 2 tuổi, giờ 4 tuổi áp lực rất áp lực".

Bảo Nhi "khóc thét" vì áp lực đeo vàng quá nhiều. Trước biểu cảm đáng yêu của cô ba Bảo Nhi, dân mạng để lai nhiều bình luận thích thú: Tay đeo nhẫn cưng hết sức", "Chắc nặng quá, nhỏ không quen", "Tội nghiệp bé Nhi ghê, áp lực nặng trĩu", "Thương bé Nhi quá, bé tí mà đã bao nhiều áp lực"... Chị ba Bảo Ngọc cũng được đeo vàng từ nhỏ. Có thể thấy, là con gái nên hai tiểu công chúa nhà Lê Dương Bảo Lâm được bố mẹ cho điệu đà từ nhỏ. Bé Bảo Nhi và Bảo Ngọc sở hữu tủ quần áo "siêu to khổng lồ", đủ mọi màu sắc, kiểu dáng từ đồ riêng cho đến đồ đôi. Cậu út Phin chào đời không lâu cũng lên đồ sành điệu đi làm cùng bố. Bảo Nhi - Bảo Ngọc cũng được đầu tư sành điệu từ nhỏ, khoản ăn diện không thua kém ai Cậu út vừa mới sinh vài tháng nhưng cũng được lên đồ sành điệu không thua gì các chị. Trong một chương trình gần đây, Lê Dương Bảo Lâm gây xúc động khi có những chia sẻ về các con: "Đối với tôi, tôi không cần con tôi học giỏi, chỉ cần khỏe mạnh, tôi và Quỳnh cố gắng tất cả mọi thứ để cho con tôi. Sau này học giỏi cũng được, không có nghề nghiệp cũng được vì cha mẹ đã vất vả để tạo nên nền tảng cho mấy bé, chỉ cần sống tốt, làm người tử tế là được".

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