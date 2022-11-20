Lê Dương Bảo Lâm đáp trả gắt khi bị antifan gọi là "thằng mồm loe"

Trước bình luận thô lỗ, Lê Dương Bảo Lâm đáp trả nhẹ nhàng, hài hước nhưng vẫn cực "chất".

Thời gian gần đây, Lê Dương Bảo Lâm trở thành cái tên được yêu thích nhờ sự hài hước, duyên dáng khi tham gia các chương trình truyền hình. Mới đây, Lê Dương Bảo Lâm thu hút nhiều sự chú ý khi đích thân trả lời bình luận soi mói của một anti-fan. Người này để lại lời nhắn có nội dung khiếm nhã. Lê Dương Bảo Lâm liền đáp trả: "Đứng nhất người có sức ảnh hưởng vài tháng thôi. Sao? Không phục thì anh cũng nổi rồi"... Cách nam diễn viên đáp trả đầy tinh tế nhưng cũng không kém phần thâm thúy - Ảnh: Internet Phản hồi trên của Lê Dương Bảo Lâm đã nhanh chóng thu hút sự quan tâm của công chúng. Cách nam diễn viên đáp trả đầy tinh tế nhưng cũng không kém phần thâm thúy. Lê Dương Bảo Lâm được mọi người nhận xét là người thẳng tính. Đây không phải lần đầu tiên nam diễn viên có hành động đáp trả lời lẽ kém duyên từ anti-fan.

Lê Dương Bảo Lâm chính là Quán quân Cười xuyên Việt mùa đầu tiên, vượt qua nhiều vòng thi với thành tích tốt, anh đã nhận được chiến thắng thuyết phục trước đối thủ nặng ký là Mạc Văn Khoa. Chất diễn hoạt ngôn, hài hước anh từng được kỳ vọng là một cây hài có tương lai rộng mở, thậm chí còn được so sánh với nghệ sĩ Trấn Thành và Trường Giang, những người đã giúp anh nhận được nhiều đất diễn để thể hiện tài năng. Phản hồi của Lê Dương Bảo Lâm nhận về nhiều sự đồng tình từ phía khán giả - Ảnh: Chụp màn hình Có thể nói cột mốc trở thành Quán quân cười xuyên Việt đã giúp Lê Dương Bảo Lâm đổi đời. Thành công này đã mở ra rất nhiều cơ hội cho Lê Dương Bảo Lâm, anh được khán giả yêu mến, được người trong nghề đánh giá cao năng lực. Ngay khi giải thưởng chưa kịp nguội, nam diễn viên đã tích cực tham gia đóng phim, diễn hài để trau dồi kinh nghiệm tìm kiếm cơ hội.

Lê Dương Bảo Lâm được mọi người nhận xét là người thẳng tính - Ảnh: Internet Song song với đó, anh còn tham gia đóng phim và là khách mời quen thuộc trên nhiều gameshow truyền hình nổi tiếng như: Người bí ẩn, Nhanh như chớp, Việt Nam tươi đẹp,... Anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc đời thường của vợ con, gia đình và công việc lên mạng xã hội và nhận được sự quan tâm từ phía cư dân mạng - Ảnh: Internet Khi làm nghề tay trái là Livestream bán hàng, Lê Dương Bảo Lâm nhận được nhiều sự chú ý và theo dõi, ai cũng biết anh chàng này hoạt bát, hóm hỉnh và tài ăn nói được vận dụng hết cỡ trong các buổi nói chuyện trực tiếp bán hàng online. Ngoài là một diễn viên hài với sự tếu táo, lém lỉnh của mình, Lê Dương Bảo Lâm còn khiến nhiều người ngưỡng mộ với mối tình đẹp cùng người vợ xinh đẹp như hot girl của mình

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