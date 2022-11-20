MC Hoàng Oanh tiết lộ tâm trạng hiện tại sau đổ vỡ hôn nhân với chồng Tây

Hậu đổ vỡ, Hoàng Oanh không ủ rũ, buồn chán mà ngược lại liên tục chia sẻ cuộc sống vui vẻ, tích cực trên trang cá nhân như ngầm khẳng định bản thân đã sẵn sàng cho một cuộc sống mới.
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Giữa tháng 3/2022, Hoàng Oanh và Jack Cole chính thức xác nhận "đường ai nấy đi" sau 2 năm 4 tháng hạnh phúc bên nhau. Hậu đổ vỡ, cả 2 vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, cùng chăm sóc và nuôi dưỡng con trai.
Tại thời điểm khi công khai chuyện kết thúc cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 3 năm, người đẹp nghẹn ngào cho biết: "Xin chào mọi người, là Oanh đây. Cám ơn thật nhiều các anh chị bạn bè đã hỏi thăm mà Oanh chưa thể trả lời hết. Oanh thật sự xin lỗi và mong mọi người thông cảm khi giờ mới chia sẻ thông tin cá nhân này. Vì Oanh và Jack vẫn đang trong quá trình tiến hành thủ tục ly hôn. Oanh và Jack vẫn sẽ cùng nhau yêu thương con, cùng nhau nuôi dạy con khoẻ mạnh, hạnh phúc. Còn có ông bà ngoại, ông bà nội, cậu dì… ai cũng yêu thương con!".
Mới đây MC Hoàng Oanh đã cập nhật tình trạng hiện tại tới đông đảo khán giả. Ngoài ra cô còn đăng tải kèm theo khoảnh khắc nở nụ cười đầy rạng rỡ. Sự hạnh phúc cùng thần thái tràn đầy năng lượng của người đẹp làm cho đông đảo khán giả vô cùng yên tâm. Cụ thể nữ MC hạnh phúc chia sẻ: "I’m so grateful and so in love with my life" (tạm dịch là Tôi rất biết ơn và rất yêu cuộc sống của tôi).
Cho đến nay, bé Max chính là một trong những nguồn động lực lớn nhất để Hoàng Oanh vượt qua đổ vỡ trong hôn nhân và tiếp tục sự nghiệp còn dở dang. Nữ MC từng không khỏi nghẹn ngào khi chứng kiến con trai đã biết lo lắng cho mẹ: "Mẹ khóc hả? Mẹ đẹp! Mẹ có đau không? Mẹ uống nước cho khoẻ đi! Mẹ chơi xếp nhà với con đi! Mẹ ăn với Max nha! Max thương mẹ lắm! Những gì con nói một cách bất chợt nhất mà mẹ không hề dạy, lại là những gì yêu thương và quan tâm nhất mà con dành cho mẹ. Cám ơn con, mặt trời của mẹ".