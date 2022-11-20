MC Hoàng Oanh tiết lộ tâm trạng hiện tại sau đổ vỡ hôn nhân với chồng Tây

Giữa tháng 3/2022, Hoàng Oanh và Jack Cole chính thức xác nhận "đường ai nấy đi" sau 2 năm 4 tháng hạnh phúc bên nhau. Hậu đổ vỡ, cả 2 vẫn giữ mối quan hệ tốt đẹp, cùng chăm sóc và nuôi dưỡng con trai.

Hoàng Oanh và Jack Cole chính thức xác nhận "đường ai nấy đi" sau 2 năm 4 tháng hạnh phúc bên nhau - Ảnh: Internet

Hôn nhân đổ vỡ của Hoàng Oanh - Jack Cole khiến nhiều khán giả tiếc nuối - Ảnh: Internet

Tại thời điểm khi công khai chuyện kết thúc cuộc hôn nhân chỉ kéo dài 3 năm, người đẹp nghẹn ngào cho biết: "Xin chào mọi người, là Oanh đây. Cám ơn thật nhiều các anh chị bạn bè đã hỏi thăm mà Oanh chưa thể trả lời hết. Oanh thật sự xin lỗi và mong mọi người thông cảm khi giờ mới chia sẻ thông tin cá nhân này. Vì Oanh và Jack vẫn đang trong quá trình tiến hành thủ tục ly hôn. Oanh và Jack vẫn sẽ cùng nhau yêu thương con, cùng nhau nuôi dạy con khoẻ mạnh, hạnh phúc. Còn có ông bà ngoại, ông bà nội, cậu dì… ai cũng yêu thương con!".