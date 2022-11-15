Ca sĩ Hồ Ngọc Hà cảm ơn những người tình cũ: 'Cảm ơn những người làm tim mình tan nát'

Hiện tại, Hà Hồ hạnh phúc với Kim Lý vì anh đã giúp cô thay đổi rất nhiều, giúp cô bỏ đi tính bướng bỉnh.

Sau 18 năm theo đuổi sự nghiệp và cũng có vô số đêm diễn riêng, liveshow Hồ Ngọc Hà với tên gọi Love song - Love Việt Nam, vừa diễn ra tối 13-11 tại Đà Lạt, không thật sự khác biệt. Hơn 20 ca khúc trình diễn nhận được những lời tán dương từ khán giả. Trong đêm nhạc, bên cạnh việc ca hát, Hồ Ngọc Hà còn có dịp trải lòng về những thăng trầm trong cuộc sống. Hồ Ngọc Hà sau 18 năm theo đuổi sự nghiệp ca hát - Ảnh: Internet Nữ ca sĩ nghẹn ngào: "Quý vị cũng biết em rồi, sóng gió dập vùi không thương tiếc. Hà cảm ơn rất nhiều những tình yêu ở trong quá khứ vì để chịu đựng được Hà là một điều hết sức khó khăn. Để dừng lại những câu chuyện tình yêu đấy không biết quý vị thì sao, còn Hà chỉ có 2 lí do duy nhất.

Một là không còn điều gì để có thể chia sẻ với nhau nữa. Hai là có một người nào đấy xuất hiện và tình yêu đấy buộc phải kết thúc. Trong câu chuyện tình cảm đấy, Hà đã từng là người lệ thuộc, phụ thuộc vì người đó đóng vai trò quá quan trọng trong cuộc đời của mình tại thời điểm đấy. Và cứ lần nào mà giận nhau thì Hà phải là người nở nụ cười trước". Hà Hồ nghẹn ngào nói lời cảm ơn những cuộc tình, tình yêu trong quá khứ - Ảnh: Internet Hồ Ngọc Hà nói lời cảm ơn những cuộc tình, những tình yêu trong quá khứ vì những chàng trai ấy đã chịu đựng cô rất nhiều: "Khán giả yêu quý của Hà luôn luôn có một mục đích và hạnh phúc riêng của mình giống như Hà bây giờ. Hà vô cùng tự hào để nói về câu chuyện tình yêu vì ngay từ đầu, tình yêu này đã thay đổi Hà. Hà ngang tàng, Hà bướng bỉnh, Hà bất cần, Hà lúc nào cũng xua đuổi: "Anh đi đi". Nhưng thực ra đến cuối cùng trong lòng của mình lại không phải mong người ta đi mà mong là độ lì của người ta, bắt người ta đi nhưng người ta phải ở lại.

Và Hà luôn luôn suy nghĩ là phải tìm được một người thấu hiểu mình. Thậm chí là hiểu cả những khi mình không thể chia sẻ ra nhưng vẫn phải hiểu mình nhưng chắc chắn sẽ không có điều đấy đâu ạ. Đặc biệt là anh Tây con này, thích thì nói thẳng ra chứ bắt anh ấy ngồi đoán thì không đoán đâu, chắc chắn cũng không bao giờ hiểu và không bao giờ đoán được".

Hiện tại, Cô hạnh phúc với Kim Lý vì anh đã giúp cô thay đổi rất nhiều - Ảnh: Internet Cô cũng có những mối quan hệ mà cô biết nó sai ngay từ đầu. Khi đã bước qua và nhìn lại, cô muốn cảm ơn những cảm xúc đã qua, cảm ơn những người làm tim mình tan nát vì nhờ đó mà cô biết trân trọng hạnh phúc đang có. Cô hạnh phúc với Kim Lý vì anh đã giúp cô thay đổi rất nhiều, giúp cô bỏ đi tính bướng bỉnh và cái kiểu "thích thách đố người khác phải hiểu mình". "Tôi trân trọng anh vì biết tình yêu anh dành cho mình là thật. Anh hay gọi tôi là drama queen (nữ hoàng rắc rối) vì nghĩ quá nhiều. Anh dạy tôi, yêu đơn giản và đừng làm khó nhau làm gì" - cô hạnh phúc nói về Kim Lý.

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