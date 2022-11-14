Đây là lý do khiến Á hậu Phương Nga 'xuống tóc' sau gần 1 tháng theo chàng về dinh

Sau đám cưới hoành tráng ở cả Hà Nội và Phú Thọ, Phương Nga và Bình An bắt đầu cuộc sống vợ chồng son đầy thú vị. Mới đây, Á hậu Phương Nga khiến netizen vô cùng bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh bản thân với mái tóc ngắn siêu cá tính.

Rất nhiều người bày tỏ sự bất ngờ vì Phương Nga đã trung thành với mái tóc dài quá lâu và không tiếc lời khen cho màn "đảo ngói" quá xuất sắc này - Ảnh: Internet

Bà xã Bình An hào hứng khoe mái tóc mới trên facebook cá nhân - Ảnh: Internet

Bên cạnh loạt ảnh mái tóc mới, Phương Nga chia sẻ: "Mình đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi. Định cắt tóc từ cuối tháng 10 nhưng 30/10 còn cưới ở Phú Thọ nên mình đợi sang tháng 11 mới được cắt. Hồi xưa cứ vài năm mình sẽ đi cắt tóc một lần, bán đc 1-2 triệu gì đó. Nhưng bây giờ biết rằng tóc có thể hiến tặng được thì mình quyết định đi hiến luôn. Mình đã hiến tóc cho BCNV - Breast Cancet Network Vietnam - Mạng lưới ung thư vú Việt Nam. Tóc để hiến thì có 1 số yêu cầu cơ bản, nhưng quan trọng nhất là phải đủ 25cm. Nếu tóc bạn đã qua hóa chất thì là 35cm."