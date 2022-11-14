Đây là lý do khiến Á hậu Phương Nga 'xuống tóc' sau gần 1 tháng theo chàng về dinh

Hậu trường 14/11/2022 09:43

Mới đây, Á hậu Phương nga tiết lộ số tóc sau khi cắt đi sẽ được cô dùng để làm từ thiện.

Sau đám cưới hoành tráng ở cả Hà Nội và Phú Thọ, Phương Nga và Bình An bắt đầu cuộc sống vợ chồng son đầy thú vị. Mới đây, Á hậu Phương Nga khiến netizen vô cùng bất ngờ khi chia sẻ hình ảnh bản thân với mái tóc ngắn siêu cá tính.

Đây là lý do khiến Á hậu Phương Nga 'xuống tóc' sau gần 1 tháng theo chàng về dinh - Ảnh 1
Rất nhiều người bày tỏ sự bất ngờ vì Phương Nga đã trung thành với mái tóc dài quá lâu và không tiếc lời khen cho màn "đảo ngói" quá xuất sắc này - Ảnh: Internet
Đây là lý do khiến Á hậu Phương Nga 'xuống tóc' sau gần 1 tháng theo chàng về dinh - Ảnh 2
Bà xã Bình An hào hứng khoe mái tóc mới trên facebook cá nhân - Ảnh: Internet

Bên cạnh loạt ảnh mái tóc mới, Phương Nga chia sẻ: "Mình đã chờ đợi ngày này từ rất lâu rồi. Định cắt tóc từ cuối tháng 10 nhưng 30/10 còn cưới ở Phú Thọ nên mình đợi sang tháng 11 mới được cắt. Hồi xưa cứ vài năm mình sẽ đi cắt tóc một lần, bán đc 1-2 triệu gì đó. Nhưng bây giờ biết rằng tóc có thể hiến tặng được thì mình quyết định đi hiến luôn. Mình đã hiến tóc cho BCNV - Breast Cancet Network Vietnam - Mạng lưới ung thư vú Việt Nam. Tóc để hiến thì có 1 số yêu cầu cơ bản, nhưng quan trọng nhất là phải đủ 25cm. Nếu tóc bạn đã qua hóa chất thì là 35cm."

Đây là lý do khiến Á hậu Phương Nga 'xuống tóc' sau gần 1 tháng theo chàng về dinh - Ảnh 3
Nhan sắc Phương Nga trước và sau khi cắt tóc để làm từ thiện - Ảnh: Internet

Qua chia sẻ có thể thấy, bà xã Bình An đã quyết định cắt tóc để hiến tặng cho Mạng lưới ung thư vú Việt Nam. Dưới bài viết, đông đảo khán giả đã để lại bình luận bày tỏ sự ngưỡng mộ bởi tấm lòng nhân ái của Phương Nga. 

Ở dưới phần bình luận, bạn bè thân thiết cùng cư dân mạng đã dành nhiều lời khen ngợi cho hành động đẹp của cô nàng:

Đây là lý do khiến Á hậu Phương Nga 'xuống tóc' sau gần 1 tháng theo chàng về dinh - Ảnh 4
Ghi nhận một số bình luận của netizen - Ảnh: Internet

Đây là lý do khiến Á hậu Phương Nga 'xuống tóc' sau gần 1 tháng theo chàng về dinh - Ảnh 5

Từ trước đến nay Á hậu Phương Nga luôn theo đuổi hình tượng nữ tính, ngọt ngào. Cô thường xuyên xuất hiện ở chốn đông người với trang phục "kín cổng cao tường" cùng lớp trang điểm tự nhiên. Đặc biệt mái tóc dài truyền thống được người đẹp vô cùng nâng niu trân trọng, mỗi khi "đổi gió" cô nàng cũng chỉ nhuộm sang những tông màu trầm và an toàn. Việc cô cắt ngắn mái tóc của mình khiến nhiều người bất ngờ.

 

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