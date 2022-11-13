Sau 5 năm đăng quang cuộc sống Lê Âu Ngân thay đổi thế nào?

Năm 2017, Lê Âu Ngân Anh trở thành tâm điểm bàn tán khi đăng quang Hoa hậu Đại dương. Người đẹp nhận nhiều lời đàm tiếu bởi nhan sắc bị khán giả đánh giá là kém tự nhiên, giống người đã phẫu thuật thẩm mỹ. Sau đó, Lê Âu Ngân Anh đã âm thầm rút lui khỏi showbiz Việt, quyết định bỏ lại ánh hào quang để tập trung cho sự nghiệp giáo dục và kinh doanh.

Để khẳng định bản thân sau khoảng thời gian chịu nhiều áp lực dư luận, Ngân Anh tập trung hoàn thiện mình. Ở tuổi 26, cô được khen là ngày càng xinh đẹp, gương mặt tự nhiên và vóc dáng cân đối hơn. Từ thuở đăng quang đến nay, người đẹp sinh năm 1995 gây chú ý khi thường xuyên đăng tải hình ảnh những bộ sưu tập hàng hiệu đắt giá. Cô là tín đồ của các hãng thời trang danh tiếng và sở hữu khối tài sản khủng.

Ở lĩnh vực này, người đẹp gặt hái được không ít thành công vang dội. Mặc dù không còn hoạt động nhiều trong showbiz nhưng cuộc sống, công việc của Lê Âu Ngân Anh luôn được công chúng dành sự quan tâm đặc biệt. Thoải mái chia sẻ mọi hoạt động cá nhân là thế nhưng Lê Âu Ngân Anh lại vô cùng kín tiếng trong chuyện đời tư. Năm 2022, cô bất ngờ thông báo lên xe hoa trong sự ngỡ ngàng của người hâm mộ.

Ngân Anh gây bất ngờ khi công khai hẹn hò - Ảnh: Internet

Gần đây, Ngân Anh gây bất ngờ khi xác nhận đang hẹn hò với Phan Tô Ny - hiện đang công tác tại Đài Truyền hình TP. HCM, anh từng xuất hiện trong phim Trở Về 2. Phan Tô Ny là người động viên, hướng dẫn và hỗ trợ Lê Âu Ngân Anh trong công việc làm biên tập viên và MC. Ngân Anh và chồng đã có 2 năm hẹn hò, cả hai đăng kí kết hôn vào tháng 5/2022.