Ca sĩ Như Quỳnh bật khóc, song ca cùng em ruột quá cố trên sân khấu

Hậu trường 13/11/2022 15:48

Như Quỳnh đã dành sự tưởng niệm đặc biệt cho em trai quá cố trong liveshow tại TPHCM.

Thông tin em trai ruột của Như Quỳnh - ca sĩ Tường Khuê qua đời ở độ tuổi 51 vì đột quỵ đã khiến cộng đồng mạng không khỏi xót xa và đau lòng. Anh là người thân cuối cùng của nữ ca sĩ trên cuộc đời này. Tất cả mọi người đều lo lắng Như Quỳnh sẽ suy sụp bởi chỉ trong 4 năm ngắn ngủi, cô đã mất đi tất cả người thân yêu thương nhất.

Ca sĩ Như Quỳnh bật khóc, song ca cùng em ruột quá cố trên sân khấu - Ảnh 1

 

Tuy nhiên mới đây, sau liên tiếp những biến cố xảy ra, ca sĩ Như Quỳnh đã quay trở lại với sân khấu bằng đêm liveshow tri ân khán giả tối 12/11. Khoảnh khắc khiến khán giả xúc động nhất là màn song ca giữa Như Quỳnh và em trai đã mất Tường Khuê. Bản thu âm từ nhiều năm trước tái hiện trên sân khấu cùng với hình ảnh Như Quỳnh bật khóc trên sân khấu, nghẹn ngào nói: "Chị nhớ Khuê" làm nhiều khán giả đồng cảm.

Ca sĩ Như Quỳnh bật khóc, song ca cùng em ruột quá cố trên sân khấu - Ảnh 2
Tiết mục xúc động nhất trong đêm liveshow khi ca sĩ Như Quỳnh tri ân đến người em quá cố của mình - Ảnh: Internet

Ca sĩ Như Quỳnh bật khóc, song ca cùng em ruột quá cố trên sân khấu - Ảnh 3

Ca sĩ Như Quỳnh bật khóc, song ca cùng em ruột quá cố trên sân khấu - Ảnh 4
Khoảnh khắc khiến khán giả xúc động nhất là màn song ca giữa Như Quỳnh và em trai đã mất Tường Khuê - Ảnh: Internet

 

"Tiết mục đẹp nhất cũng là tiết mục đau lòng nhất" chính là điều MC Tùng Leo nói về màn song ca nghẹn ngào giữa Như Quỳnh cùng người em quá cố Tường Khuê trong đêm liveshow. Theo đó, một bản thu âm nhiều năm trước của Như Quỳnh cùng em trai đã được lưu lại và tái hiện trên sân khấu The Best of Như Quỳnh.

Ca sĩ Như Quỳnh bật khóc, song ca cùng em ruột quá cố trên sân khấu - Ảnh 5

Ca sĩ Như Quỳnh bật khóc, song ca cùng em ruột quá cố trên sân khấu - Ảnh 6

Ca sĩ Như Quỳnh bật khóc, song ca cùng em ruột quá cố trên sân khấu - Ảnh 7

Khoảnh khắc Như Quỳnh ngồi lặng lẽ bên chiếc ghế, cất vang giọng hát nhớ về người em quá cố khiến cả khán đài trầm lắng. Những thước phim hoài niệm hiện lên màn hình khiến nữ nghệ sĩ liên tục rơi nước mắt. Sau khi kết thúc màn trình diễn, nữ danh ca bật khóc nức nở. Hơn 2000 khán giả phải rơm rớm nước mắt trước sân khấu thiêng liêng của Như Quỳnh dành cho Tường Khuê. 

Tường Khuê được biết đến là người em ruột "kề vai sát cánh" cùng Như Quỳnh trên hành trình 30 năm ca hát. Sự ra đi bất ngờ của Tường Khuê đầu năm nay để lại một mất mát to lớn với Như Quỳnh suốt thời gian qua.

Ca sĩ Như Quỳnh bật khóc, song ca cùng em ruột quá cố trên sân khấu - Ảnh 8

Ca sĩ Như Quỳnh bật khóc, song ca cùng em ruột quá cố trên sân khấu - Ảnh 9
Bên cạnh tiết mục dành cho người em quá cố, ca sĩ Như Quỳnh cũng trình diễn lại hàng loạt ca khúc gắn liền với tên tuổi của mình - Ảnh: Internet

 

Bên cạnh tiết mục dành cho người em quá cố, ca sĩ Như Quỳnh cũng trình diễn lại hàng loạt ca khúc gắn liền với tên tuổi của mình, đồng thời kết hợp với nhiều nghệ sĩ đến từ các thế hệ khác nhau như Mai Tiến Dũng, Trấn Thành, Lương Bích Hữu,... tạo nên một liveshow âm nhạc dài nhất Việt Nam, bắt đầu từ 20h và kết thúc vào 1h30 sáng hôm sau. 

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Từ khóa:   Như Quỳnh ca sĩ Như Quỳnh nhà thiết kế Tường Khuê

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