Ca sĩ Như Quỳnh bật khóc, song ca cùng em ruột quá cố trên sân khấu

Tiết mục xúc động nhất trong đêm liveshow khi ca sĩ Như Quỳnh tri ân đến người em quá cố của mình - Ảnh: Internet

Khoảnh khắc khiến khán giả xúc động nhất là màn song ca giữa Như Quỳnh và em trai đã mất Tường Khuê - Ảnh: Internet

"Tiết mục đẹp nhất cũng là tiết mục đau lòng nhất" chính là điều MC Tùng Leo nói về màn song ca nghẹn ngào giữa Như Quỳnh cùng người em quá cố Tường Khuê trong đêm liveshow. Theo đó, một bản thu âm nhiều năm trước của Như Quỳnh cùng em trai đã được lưu lại và tái hiện trên sân khấu The Best of Như Quỳnh.

Khoảnh khắc Như Quỳnh ngồi lặng lẽ bên chiếc ghế, cất vang giọng hát nhớ về người em quá cố khiến cả khán đài trầm lắng. Những thước phim hoài niệm hiện lên màn hình khiến nữ nghệ sĩ liên tục rơi nước mắt. Sau khi kết thúc màn trình diễn, nữ danh ca bật khóc nức nở. Hơn 2000 khán giả phải rơm rớm nước mắt trước sân khấu thiêng liêng của Như Quỳnh dành cho Tường Khuê.

Tường Khuê được biết đến là người em ruột "kề vai sát cánh" cùng Như Quỳnh trên hành trình 30 năm ca hát. Sự ra đi bất ngờ của Tường Khuê đầu năm nay để lại một mất mát to lớn với Như Quỳnh suốt thời gian qua.

Bên cạnh tiết mục dành cho người em quá cố, ca sĩ Như Quỳnh cũng trình diễn lại hàng loạt ca khúc gắn liền với tên tuổi của mình - Ảnh: Internet

Bên cạnh tiết mục dành cho người em quá cố, ca sĩ Như Quỳnh cũng trình diễn lại hàng loạt ca khúc gắn liền với tên tuổi của mình, đồng thời kết hợp với nhiều nghệ sĩ đến từ các thế hệ khác nhau như Mai Tiến Dũng, Trấn Thành, Lương Bích Hữu,... tạo nên một liveshow âm nhạc dài nhất Việt Nam, bắt đầu từ 20h và kết thúc vào 1h30 sáng hôm sau.