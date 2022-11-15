Thanh Hà như cô dâu khi ‘đánh úp’ mừng sinh nhật Phương Uyên

Hậu trường 15/11/2022 20:47

Đây lần đầu tiên Phương Uyên bị làm cho “bật ngửa” tới ngớ người.

Sau gần 2 tháng kết hôn, hiện tại Phương UyênThanh Hà đang tận hưởng cuộc sống hôn nhân đầy viên mãn, hạnh phúc. Cả hai đều "như hình với bóng" mỗi khi nữ danh ca có lịch trình biểu diễn ở trong nước và ngoài nước. Nữ nhạc sĩ luôn ở phía sau người bạn đời để âm thầm giúp đỡ cô trong công việc và trở thành hậu phương vững chắc trong cuộc sống.

Thanh Hà như cô dâu khi ‘đánh úp’ mừng sinh nhật Phương Uyên - Ảnh 1
Phương Uyên được Thanh Hà bí mật tổ chức sinh nhật - Ảnh: Internet

Mới đây trên trang cá nhân, nhạc sĩ Phương Uyên đăng loạt ảnh vui vẻ bên Thanh Hà và bạn bè, đồng nghiệp trong tiệc sinh nhật tuổi 52. Phương Uyên tiết lộ, ngày hôm qua Thanh Hà đã bí mật tổ chức sinh nhật cho mình. Vốn là chuyên gia “đánh úp”, song đây lần đầu tiên Phương Uyên lại bị làm cho “bật ngửa” tới ngớ người.

Thanh Hà như cô dâu khi ‘đánh úp’ mừng sinh nhật Phương Uyên - Ảnh 2

Thanh Hà đã bỏ ra không ít tâm tư và công sức để tổ chức tiệc sinh nhật bất ngờ cho "nửa kia" - Ảnh: Internet

Cụ thể tác giả Mẹ yêu tâm sự: "Hôm qua cô mặc áo đầm trắng bí mật tổ chức sinh nhật cho mình, mình là chuyên gia đánh úp vậy mà lần đầu tiên bị bật ngửa. Bởi vậy cứ tưởng người ta không biết gì, ai ngờ bị hội đồng làm ngớ cả người. Thật là thú vị và xúc động, cảm ơn tất cả đã "cùng hùa" nhau làm cho Uyên cảm thấy mình được quan tâm và trở nên đặc biệt. Cảm ơn em".

Thanh Hà như cô dâu khi ‘đánh úp’ mừng sinh nhật Phương Uyên - Ảnh 3
Cặp nghệ sĩ vui vẻ bên bạn bè, đồng nghiệp - Ảnh: Internet

Thanh Hà – Phương Uyên công khai chuyện tình cảm vào Valentine 2022. Kể từ đó, cặp đôi thường xuyên “đốn tim” người hâm mộ với loạt ảnh dễ thương, ngọt ngào, chăm chỉ tương tác trên mạng xã hội.

Nhiều người nhận ra sự thay đổi của cặp đôi khi về bên nhau. Trong khi Thanh Hà biết yêu bản thân hơn, chăm chỉ tập luyện giảm cân để lấy lại phong độ sắc vóc, thì Phương Uyên lặng lẽ chăm sóc người yêu và là hậu phương vững chắc trong sự nghiệp.

Thanh Hà như cô dâu khi ‘đánh úp’ mừng sinh nhật Phương Uyên - Ảnh 4

Vào ngày 15/9/2022, Phương Uyên – Thanh Hà tiến tới hôn nhân bằng một đám cưới ngọt ngào, lãng mạn diễn ra tại California, Mỹ. Hôn lễ của cặp đôi được tổ chức ấm cúng trước sự chứng kiến của đông đảo người thân, đồng nghiệp.

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