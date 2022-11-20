Hari Won sai quy định khi để mái, makeup lồng lộn chụp chứng minh thư?

Để có được một tấm ảnh thẻ đẹp, Hari Won tiết lộ cô đã bỏ ra 1 triệu đồng để chụp ảnh.

Sau một thời gian tiếp nhận điều trị căn bệnh liệt nửa mặt, Hari Won đã bắt đầu thực hiện những dự án nghệ thuật khác nhau. Thậm chí cô nàng còn quyết định quay trở lại sự nghiệp âm nhạc bỏ ngỏ bấy lâu nay. Sự tự tin cùng thần thái tươi tỉnh của người đẹp khi xuất hiện ở chốn đông người khiến đông đảo khán giả an tâm phần nào.

Nữ ca sĩ vốn sở hữu nhan sắc xinh đẹp cùng vóc dáng thon gọn - Ảnh: Internet

Mới đây, Hari Won gây chú ý khi khoe ảnh chụp để làm chứng minh nhân dân của mình. Bên cạnh nhan sắc đỉnh cao dù đã bước sang tuổi 37, hình ảnh của Hari Won cũng gây nên một làn sóng tranh cãi.

Bức ảnh thẻ của Hari Won khiến nhiều người ngưỡng mộ - Ảnh: Internet

Điều đáng nói là khác với hình ảnh "kín cổng cao tường", hạn chế make-up thường thấy khi làm chứng minh nhân dân hay các giấy tờ tùy thân khác, Hari Won lại make-up rất kỹ.

Dân tình thắc mắc vì sao cô lại được để mái và trang điểm - Ảnh: Chụp màn hình

Ngoài ra, bà xã Trấn Thành còn được để mái, diện áo trễ có phần cổ rộng khoe trọn xương quai xanh. Nhiều người còn nhận xét Hari Won chụp ảnh chứng minh thư mà như đi trình diễn thời trang.

Hari Won đã chụp bức ảnh thẻ tại Hàn Quốc - Ảnh: Internet

Hari Won ngay lập tức lên tiếng để tránh ồn ào không đáng có: "Chứng minh Hàn quốc không làm khó đâu à. Được trang điểm. Được để mái. Được ăn mặc như Ri nha. Tôi đã nộp hình và cơ quan Hàn quốc ok rồi, là tôi sắp có chứng minh nhân dân mới đó mọi người!".

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https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/hari-won-sai-quy-dinh-khi-de-mai-makeup-long-lon-chup-chung-minh-thu-526828.html