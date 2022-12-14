Từ 'hai bàn tay trắng' gây dựng, Lê Dương Bảo Lâm sở hữu danh tiếng lẫn khối tài sản 'khủng' đáng nể

Từ "hai bàn tay trắng" đi lên, Lê Dương Bảo Lâm sở hữu trong tay cả danh tiếng và khối tài sản đáng ngưỡng mộ. Nam diễn viên không ngần ngại chia sẻ với khán giả về ngôi nhà từng gắn với khoảng thời gian nghèo khó của cả gia đình mình.

Mới đây, trong một vlog trên kênh YouTube, Lê Dương Bảo Lâm ghé thăm ngôi nhà nhỏ từng gắn bó với mình. Gia đình nam diễn viên đã chuyển sang cơ ngơi mới nên nơi này vẫn để trống. Không có người ở nên căn nhà phủ lớp bụi dày, đồ dùng sinh hoạt vẫn còn đó nhưng đều đã nhuốm màu thời gian.

"Hôm nay, Lâm sẽ review cho khán giả biết căn nhà Lâm đã từng ở với những kỷ vật rất dễ thương. Chắc hẳn khán giả xem xong clip này sẽ nhớ lại những ký ức của mình khi cũng hơn 10 năm rồi Lâm mới trở về căn nhà này" - Anh nói.

Gia đình Lê Dương Bảo Lâm từng sống trong căn nhà gạch nhỏ, tường cũng chưa sơn - Ảnh: Cắt từ clip

Thi thoảng, Lê Dương Bảo Lâm có thời gian vẫn đưa vợ con về thăm bố mẹ. Từ hình ảnh có thể thấy căn nhà của gia đình nam diễn viên rất đẹp, nội thất không quá xa hoa nhưng đầy đủ và tiện nghi. Phụ huynh Lê Dương Bảo Lâm còn trưng bày nhiều đồ vật kỷ niệm như hình ảnh gia đình, đồ chơi ngày bé của các con. Anh cũng tiết lộ rằng đây là thành quả vợ chồng sau nhiều năm làm lụng, tích góp, thời gian trước gia đình phải đi ở trọ rất vất vả và bất tiện.

Lê Dương Bảo Lâm và vợ sở hữu cơ ngơi khủng - Ảnh: FBNV

Lê Dương Bảo Lâm cũng cho biết có được cơ ngơi như hiện tại đa phần nhờ vào việc được mời livestream bán hàng trên mạng xã hội. Quán quân Cười Xuyên Việt 2015 từng chia sẻ rằng thời gian quyết định xây nhà vợ chồng chỉ có trong tay khoảng 500 triệu. Sau đó cả hai phải làm việc rất chăm chỉ, tích góp mỗi ngày để có thể hoàn thiện mái ấm khang trang như hiện nay. Nam diễn viên cũng tiết lộ bà xã đảm đang là người đứng ra lo liệu tất cả chuyện xây dựng, trang trí nhà cửa.

Anh và bà xã Quỳnh Quỳnh kết hôn vào năm 2017 sau 7 năm quen nhau. Hiện tại tổ ấm nhỏ cuẩ cặp đôi đã đón chào 2 cô con gái Bảo Nhi (sinh 2018) và Bảo Ngọc (sinh 2020) và 1 bé trai Dĩ Kha (sinh 2022).