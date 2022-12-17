Không nể mặt chồng, vợ Xuân Bắc không ngại 'mắng thẳng' người phụ nữ lớn tuổi kém duyên

Hậu trường 17/12/2022 09:29

Mới đây, bà xã Xuân Bắc gây chú ý khi đáp trả 'cực gắt' trước bình luận kém duyên của một người lớn tuổi.

NSƯT Xuân Bắc là một trong những danh hài đình đám đất Bắc, tên tuổi của anh gắn liền với nhiều chương trình, vở diễn nổi tiếng. Ngoài việc hoạt động nghệ thuật, nghệ sĩ Xuân Bắc hiện đang đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam. Mới đây, tập thể Nhà hát Kịch Việt Nam và cá nhân nghệ sĩ Xuân Bắc được trao tặng Huân chương Lao động hạng Ba. Trong buổi lễ, nam nghệ sĩ với cương vị Giám đốc Nhà hát Kịch Việt Nam đã lên phát biểu.

 

Bên cạnh đó, Tự Long - đồng nghiệp của Xuân Bắc cũng đến dự buổi lễ và hài hước chia sẻ: "Kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống NHKVN (Nhà hát Kịch Việt Nam) - lần đầu làm chuyện ấy gia chủ xúc động và hơi camerun. Chúc mừng cá nhân NSƯT Xuân Bắc Và NHKVN vinh dự nhận huân chương lao động hạng ba của Chủ tịch nước trao tặng".

Không nể mặt chồng, vợ Xuân Bắc không ngại 'mắng thẳng' người phụ nữ lớn tuổi kém duyên - Ảnh 1
Nghệ sĩ Xuân Bắc phát biểu nhân kỷ niệm 70 năm ngày truyền thống Nhà hát Kịch Việt Nam - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, rất nhiều người hâm mộ gửi lời chúc mừng đến nghệ sĩ Xuân Bắc và Nhà hát Kịch Việt Nam. Bà xã Xuân Bắc - chị Hồng Nhung cũng rất tự hào về chồng. Tuy nhiên, dưới bài đăng của chị một "fan cứng" lớn tuổi vào bình luận kém duyên.

Trước bình luận không hay về chồng, Hồng Nhung đáp lại: "Không phải cứ nhiều tuổi là trưởng thành". Đồng thời, bà xã Xuân Bắc còn công khai thông tin Facebook của người này.

Không nể mặt chồng, vợ Xuân Bắc không ngại 'mắng thẳng' người phụ nữ lớn tuổi kém duyên - Ảnh 2
Bình luận gây chú ý của bà xã Xuân Bắc - Ảnh: Chụp màn hình
Không nể mặt chồng, vợ Xuân Bắc không ngại 'mắng thẳng' người phụ nữ lớn tuổi kém duyên - Ảnh 3
 Xuân Bắc gia đình hạnh phúc bên vợ và 2 con trai - ẢnH: Internet

Bên cạnh sự nghiệp nghệ thuật thành công, Xuân Bắc có gia đình hạnh phúc bên vợ và 2 con trai. Năm 2006, nam danh hài kết hôn với chị Nguyễn Hồng Nhung - Giảng viên khoa Sân khấu của Trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Hà Nội. Cùng với sự nổi tiếng của bố, 2 quý tử nhà Xuân Bắc cũng được chú ý không kém, đặc biệt là Bi Béo với tính cách hài hước, thông minh. 

Tuy nhiê, trái ngược với chồng, vợ của anh cũng có nhiều ồn ào, không ngần ngại chia sẻ những quan điểm trái chiều. Không bao giờ im lặng trước những bình luận "kém duyên" từ phía cư dân mạng liên quan đến mình và gia đình. 

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Từ khóa:   Xuân Bắc vợ Xuân Bắc sao Việt

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