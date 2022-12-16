Bất ngờ trước số tiền 'khủng' mà con trai Đan Trường dùng làm từ thiện

Hậu trường 16/12/2022 11:25

Ngay từ khi còn nhỏ, Mathis Thiên Từ - con trai Đan Trường và doanh nhân Thủy Tiên đã biết trích tiền tiết kiệm của mình để đóng góp giúp đỡ người nghèo.

Theo bố mẹ trong các hoạt động thiện nguyện cũng như được giáo dục từ nhỏ về lòng yêu thương, Mathis Thiên Từ - con trai Đan Trường và doanh nhân Thủy Tiên đã biết trích tiền tiết kiệm của mình để đóng góp giúp đỡ người nghèo.

 

Mới đây, Mathis Thiên Từ mới đây vừa cùng mẹ tham dự buổi tiệc gây quỹ Cho em một mái ấm, được tổ chức tại San Jose, Mỹ. Đây là chương trình kêu gọi quyên góp để hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho bà con đồng hương Việt Nam đang sinh sống trên ghe ở Campuchia. Đồng thời, việc cho Mathis Thiên Từ góp mặt trong các sự kiện thiện nguyện là cách để khơi dậy lòng trắc ẩn, giúp cậu bé hiểu được thêm về giá trị cuộc sống.

Mẹ Thiên Từ chia sẻ: "Đối với tôi, bên cạnh việc học tập văn hóa thì cho con trải nghiệm những hoạt động cộng đồng cũng là điều cần thiết. Hy vọng sau này khi lớn lên, Thiên Từ sẽ hiểu được những mong mỏi đó và có nhiều dự án ý nghĩa hơn”

Bất ngờ trước số tiền 'khủng' mà con trai Đan Trường dùng làm từ thiện - Ảnh 1
Bé Thiên Từ đã tự nguyện trích tiền tiết kiệm của mình để đóng góp 10.000 USD cho hoạt động từ thiện lần gần đây nhất - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, Đan Trường cho biết trong buổi gây quỹ, bé Thiên Từ đã tự nguyện trích tiền tiết kiệm của mình để đóng góp 10.000 USD cho hoạt động này. Cũng như Đan Trường, mẹ Thiên Từ luôn cảm thấy hạnh phúc khi Thiên Từ ngày càng khôn lớn và có ý thức chia sẻ, biết đóng góp cho các hoạt động từ thiện xã hội.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Mathis Thiên Từ tham gia làm từ thiện cùng mẹ. Trước đó, trong chuyến về thăm Việt Nam, cậu bé cùng bố mẹ đến các địa điểm ở TP.HCM như: Làng trẻ em SOS Gò Vấp, Trung tâm nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em Gò Vấp, Nhà nuôi trẻ mồ côi Diệu Giác (quận 2) và Cơ sở bảo trợ và nuôi dưỡng trẻ mồ côi Long Hoa (quận 7) để phát quà cho người nghèo.

Bất ngờ trước số tiền 'khủng' mà con trai Đan Trường dùng làm từ thiện - Ảnh 2Bất ngờ trước số tiền 'khủng' mà con trai Đan Trường dùng làm từ thiện - Ảnh 3
Nhóc tỳ được bố mẹ thành lập hẳn một công ty riêng mang tên mình - Ảnh: FBNV

Thiên Từ được bố mẹ thành lập hẳn một công ty riêng mang tên mình. Ngoài ra, cậu bé còn sở hữu một kênh YouTube chính chủ “Mathis Thien Tu” với hơn 100.000 lượt đăng ký. Theo chia sẻ từ mẹ Thuỷ Tiên, Mathis học và sử dụng Tiếng Việt rất lưu loát mặc dù sống ở nước ngoài nhiều năm. Nhóc tì có thói quen giao tiếp ngoại ngữ từ nhỏ nên khả năng nói tiếng Anh rất thuần thục, ngoài ra còn biết tiếng Tây Ban Nha và tiếng Hoa.

Trong cuộc sống thường ngày, Mathis thường xuyên diện những cây hàng hiệu đắt tiền của các thương hiệu danh tiếng như Gucci, Moschino,.. 

Lam Trường và Đan Trường ở ngưỡng U50, ngày càng phong độ và điển trai

Lam Trường và Đan Trường ở ngưỡng U50, ngày càng phong độ và điển trai

Thời gian chẳng làm ảnh hưởng đến nhan sắc của Lam Trường và Đan Trường.

Xem thêm
Từ khóa:   Mathis Thiên Từ con trai Đan Trường Đan Trường sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Thông tin MỚI vụ sập cổng làng đè trúng bé trai lớp 3

Đời sống 26 phút trước
Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Qua tháng 10 dương lịch, 3 con giáp Quý Nhân phù trợ, hậu vận viên mãn đủ đầy, làm đâu thắng đó, tiền bạc ngập két tiêu mãi không hết

Tâm linh - Tử vi 44 phút trước
Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Mẹ Hà Du Quân gửi lời cảm ơn Hề Mộng Dao vì sinh cho gia đình hai cháu

Sao quốc tế 56 phút trước
Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Nhiều ngôi nhà biến mất trong vụ lở đất, người dân hoảng sợ chạy trốn khỏi vụ sạt lở đất

Video 1 giờ 14 phút trước
Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Cuối tháng 8 âm lịch, 3 con giáp CHIÊM TINH báo mệnh cẩn thận kẻo họa từ đâu rơi xuống đầu, xui rủi đủ đường, sự nghiệp lao dốc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Gợi ý bữa tối cho gia đình ở Đà Lạt: ăn BBQ, ngắm tàu cổ và biển đèn nhà lồng

Đời sống 1 giờ 59 phút trước
Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Rời nhà theo bồ 30 ngày, chồng "ngoan ngoãn" quay về nhờ 3 chữ đắt giá từ vợ

Tâm sự 2 giờ 14 phút trước
Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Huỳnh Hiểu Minh đến chúc mừng Hề Mộng Dao và con trai 'vua sòng bài' trong ngày trọng đại

Sao quốc tế 2 giờ 28 phút trước
Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Bom tấn 150 triệu NDT của Cổ Thiên Lạc có màn ra mắt gây thất vọng

Sao quốc tế 2 giờ 31 phút trước
Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Đúng 7h30 ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'tay trái hứng vàng, tay phải gom bạc', tài lộc tấn tới, niềm vui phơi phới

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 39 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Tử vi thứ Tư 30/9/2026 của 12 con giáp: Dần - Mùi bội thu tiền bạc, sự nghiệp thăng tiến vượt bậc, Tý - Thân đại hạn khó lường, công việc trắc trở liên tục

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 29/9/2026, 3 con giáp vượt qua qua đại hạn, vươn mình nhận lộc giàu sang, vận trình gặp dữ hóa lành

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

Sau ngày mai, thứ Ba 29/9/2026, 3 con giáp cầu được ước thấy, vượt mọi nghịch cảnh, thăng quan phát tài, thu nhập 'kếch xù'

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang

Nhã Phương có động thái khi vướng ồn ào liên quan đến Trường Giang