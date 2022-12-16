Bất ngờ trước số tiền 'khủng' mà con trai Đan Trường dùng làm từ thiện

Theo bố mẹ trong các hoạt động thiện nguyện cũng như được giáo dục từ nhỏ về lòng yêu thương, Mathis Thiên Từ - con trai Đan Trường và doanh nhân Thủy Tiên đã biết trích tiền tiết kiệm của mình để đóng góp giúp đỡ người nghèo.

Mẹ Thiên Từ chia sẻ: "Đối với tôi, bên cạnh việc học tập văn hóa thì cho con trải nghiệm những hoạt động cộng đồng cũng là điều cần thiết. Hy vọng sau này khi lớn lên, Thiên Từ sẽ hiểu được những mong mỏi đó và có nhiều dự án ý nghĩa hơn”

Mới đây, Mathis Thiên Từ mới đây vừa cùng mẹ tham dự buổi tiệc gây quỹ Cho em một mái ấm, được tổ chức tại San Jose, Mỹ. Đây là chương trình kêu gọi quyên góp để hỗ trợ xây dựng nhà tình thương cho bà con đồng hương Việt Nam đang sinh sống trên ghe ở Campuchia. Đồng thời, việc cho Mathis Thiên Từ góp mặt trong các sự kiện thiện nguyện là cách để khơi dậy lòng trắc ẩn, giúp cậu bé hiểu được thêm về giá trị cuộc sống.

Bé Thiên Từ đã tự nguyện trích tiền tiết kiệm của mình để đóng góp 10.000 USD cho hoạt động từ thiện lần gần đây nhất - Ảnh: FBNV

Bên cạnh đó, Đan Trường cho biết trong buổi gây quỹ, bé Thiên Từ đã tự nguyện trích tiền tiết kiệm của mình để đóng góp 10.000 USD cho hoạt động này. Cũng như Đan Trường, mẹ Thiên Từ luôn cảm thấy hạnh phúc khi Thiên Từ ngày càng khôn lớn và có ý thức chia sẻ, biết đóng góp cho các hoạt động từ thiện xã hội.

Đây cũng không phải là lần đầu tiên Mathis Thiên Từ tham gia làm từ thiện cùng mẹ. Trước đó, trong chuyến về thăm Việt Nam, cậu bé cùng bố mẹ đến các địa điểm ở TP.HCM như: Làng trẻ em SOS Gò Vấp, Trung tâm nuôi dưỡng và bảo trợ trẻ em Gò Vấp, Nhà nuôi trẻ mồ côi Diệu Giác (quận 2) và Cơ sở bảo trợ và nuôi dưỡng trẻ mồ côi Long Hoa (quận 7) để phát quà cho người nghèo.

Nhóc tỳ được bố mẹ thành lập hẳn một công ty riêng mang tên mình - Ảnh: FBNV

Thiên Từ được bố mẹ thành lập hẳn một công ty riêng mang tên mình. Ngoài ra, cậu bé còn sở hữu một kênh YouTube chính chủ “Mathis Thien Tu” với hơn 100.000 lượt đăng ký. Theo chia sẻ từ mẹ Thuỷ Tiên, Mathis học và sử dụng Tiếng Việt rất lưu loát mặc dù sống ở nước ngoài nhiều năm. Nhóc tì có thói quen giao tiếp ngoại ngữ từ nhỏ nên khả năng nói tiếng Anh rất thuần thục, ngoài ra còn biết tiếng Tây Ban Nha và tiếng Hoa.

Trong cuộc sống thường ngày, Mathis thường xuyên diện những cây hàng hiệu đắt tiền của các thương hiệu danh tiếng như Gucci, Moschino,..