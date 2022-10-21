Con trai Đan Trường gây ngỡ ngàng bởi cuộc sống xa hoa ở tuổi lên 5, được mẹ chi 600 triệu/năm để học chơi golf

Bé Thiên Từ khiến nhiều người ngưỡng mộ bởi cuộc sống "vương giả" dù chỉ mới tuổi lên 5, sống trong nhung lụa con trai Đan Trường được trải nghiệm các dịch vụ sang, xịn với giá đắt đỏ.

Thiên Từ là con trai đầu lòng của “anh Bo” Đan Trường chào đời năm 2017, năm nay 5 tuổi. Mặc dù đã chia tay nhưng Đan Trường và vợ cũ – doanh nhân Thủy Tiên vẫn dành cho con trai Mathis Thiên Từ những điều tốt đẹp nhất. Được biết, hiện tại con trai Đan Trường đang ở cùng mẹ tại Mỹ, bé được sống trong điều kiện vật chất đủ đầy. Con trai Đan Trường ngay từ nhỏ đã được học hỏi trong điều kiện xa xỉ, tiếp xúc đa dạng bộ môn thể thao. Nhóc tì được đảm bảo phát triển trong môi trường tốt nhất, cuộc sống chẳng khác một "vương giả".

Đan Trường và vợ cũ – doanh nhân Thủy Tiên đã chia tay nhưng vẫn dành cho con trai Mathis Thiên Từ những điều tốt đẹp nhất. (Ảnh: FB Đan Trường) Theo thông tin từ doanh nhân Thủy Tiên (vợ cũ Đan Trường) chia sẻ trên Ngôi sao, bé Thiên Từ rất thích chơi golf, con trai Đan Trường bắt đầu tham gia bộ môn thể thao này vào năm 2021, chi phí mỗi tháng khoảng 40 triệu đồng. Số học phí khủng mà bé Thiên Từ học đánh golf khiến khán giả trầm trồ. Theo đó, mỗi tuần nhóc tì sẽ có 2 giờ học, suy ra số tiền tương ứng với 5 triệu đồng 1 giờ. Bên cạnh đó, vợ cũ Đan Trường cũng phải tốn thêm khoảng 540 triệu đồng để duy trì thẻ hội viên của một câu lạc bộ golf nổi tiếng ở bang Arizona, Mỹ.

Lên 5 tuổi, con trai Đan Trường được mẹ mạnh tay chi tiền khủng để học chơi golf. (Ảnh: FB Thuy Tien Mfas) Vợ cũ Đan Trường còn tiết lộ con trai có rất nhiều dụng cụ chơi golf, trong đó có hai bộ của châu Âu và Mỹ được quý tử thích nhất với giá lần lượt là 7 - 12 triệu đồng. Ngoài ra, vợ cũ Đan Trường cũng mạnh tay chi tiền mua trang phục chơi golf cho quý tử. Cô thường sắm quần áo, giày, mũ từ các nhãn hàng nổi tiếng như Lacoste, Versace, Burberry với giá dao động từ 4 - 5 triệu đồng. Sống trong nhung lụa con trai Đan Trường được trải nghiệm các dịch vụ sang, xịn. (Ảnh: FB Thuy Tien Mfas) Đan Trường và vợ cũ Thủy Tiên vẫn dành cho quý tử điều kiện phát triển tốt nhất. (Ảnh: FB Thuy Tien Mfas) Được biết, hậu đường ai nấy đi của ba mẹ, bé Thiên Từ sống cùng mẹ tại xứ sở cờ hoa. Căn biệt thự rộng nơi vợ cũ Đan Trường sống như một khách sạn 5 sao từng được Thủy Tiên giới thiệu chi tiết từng phòng khiến người xem ngưỡng mộ. Về phía Đan Trường, nam ca sĩ tuy không ở cạnh con thường xuyên nhưng vẫn luôn tranh thủ thời gian rảnh để chăm nom và dành rất nhiều tình cảm cho nhóc tì. Hiện tại, cuộc sống riêng của cả 2 vẫn nhận được nhiều sự chú ý và quan tâm từ cư dân mạng.

Đan Trường ở tuổi U50: Muốn bớt đi hát để tận hưởng cuộc sống, mong ước lớn nhất là gì? Bước sang tuổi U50, Đan Trường không còn quá áp lực về hào quang. Thay vào đó, anh muốn tận hưởng cuộc sống và thực hiện mục tiêu lớn nhất ở thời điểm hiện tại.

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