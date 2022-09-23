Đan Trường hội ngộ 'người tình âm nhạc' Cẩm Ly, nhan sắc của 'cặp đôi vàng' nhận nhiều sự chú ý

Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Đan Trường đã chia sẻ hình ảnh hiếm hoi được hội ngộ người bạn thân, người đồng nghiệp ăn ý từng được ví von như "người tình âm nhạc" một thời là Cẩm Ly. Cả hai còn có màn tương tác đáng yêu đúng chuẩn "bạn chí cốt" khiến nhiều khán giả vô cùng thích thú.

Khoảnh khắc Đan Trường và Cẩm Ly chung một khung hình khiến không ít người bày tỏ sự xúc động và thổn thức.

Cuộc đối thoại giữa hai người được Đan Trường thuật lại đầy dí dỏm: "Cẩm Ly: Ông Trường cầm đèn soi cho tui chụp hình đi; Đan Trường: Bà ngon quá ha! Bà trả lương cho tui đi tui cầm đèn cho; Cẩm Ly: Cầm đi mà, lát nữa tui chụp hình với ông Đan Trường: Okey được. Vậy đó. Hai chúng tôi gặp nhau là cứ đùa giỡn như ngày mới vào nghề".