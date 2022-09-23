Đan Trường hội ngộ 'người tình âm nhạc' Cẩm Ly, nhan sắc của 'cặp đôi vàng' nhận nhiều sự chú ý

Mới đây, Đan Trường - Cẩm Ly đã có dịp hội ngộ khi cùng lưu diễn ở Australia.
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Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Đan Trường đã chia sẻ hình ảnh hiếm hoi được hội ngộ người bạn thân, người đồng nghiệp ăn ý từng được ví von như "người tình âm nhạc" một thời là Cẩm Ly. Cả hai còn có màn tương tác đáng yêu đúng chuẩn "bạn chí cốt" khiến nhiều khán giả vô cùng thích thú.
Cuộc đối thoại giữa hai người được Đan Trường thuật lại đầy dí dỏm: "Cẩm Ly: Ông Trường cầm đèn soi cho tui chụp hình đi; Đan Trường: Bà ngon quá ha! Bà trả lương cho tui đi tui cầm đèn cho; Cẩm Ly: Cầm đi mà, lát nữa tui chụp hình với ông Đan Trường: Okey được. Vậy đó. Hai chúng tôi gặp nhau là cứ đùa giỡn như ngày mới vào nghề".
Dưới phần bình luận, đông đảo người hâm mộ đều dành những lời có cánh tới hai nghệ sĩ, ai nấy cũng nhớ lại những màn song ca gắn liền với thanh xuân của một thế hệ. Một số người còn mong muốn trong thời gian tới Đan Trường và Cẩm Ly sẽ cùng nhau ra mắt những ca khúc mới vào một ngày không xa.
Sau thời gian làm mưa làm gió trên thị trường âm nhạc, Đan Trường và Cẩm Ly đều có gia đình và hướng đi riêng trong sự nghiệp, nhưng vẫn giữ được tình bạn thân thiết. Dù có sự cách biệt tuổi tác nhưng tình bạn giữa cản hai vẫn khiến các fan ngưỡng mộ bởi sự bền bỉ với thời gian.