Choáng ngợp trước nơi ở mới của quý tử Đan Trường trên đất Mỹ: Tráng lệ như lâu đài, xa hoa và đầy vương giả

Hậu trường 16/09/2022 21:14

Nhiều người không khỏi trầm trồ trước siêu biệt thự vừa xây của vợ cũ Đan Trường. Được biết, con trai giọng ca 'Kiếp ve sầu' rất yêu thích căn nhà mới này.

Mặc dù đã chia tay nhưng Đan Trường và vợ cũ – doanh nhân Thủy Tiên vẫn dành cho con trai Mathis Thiên Từ những điều tốt đẹp nhất. Thiên Từ là con trai đầu lòng của “anh Bo” chào đời năm 2017, năm nay 5 tuổi. Khi ở cùng mẹ tại Mỹ, bé được sống trong điều kiện vật chất đủ đầy. 

Mới đây, trên trang cá nhân của vợ cũ nam ca sĩ đã chia sẻ hình ảnh căn biệt thự mới tậu của cô cho mình và con trai trên đất Mỹ, nhìn từ bên ngoài đã có thể cảm nhận được độ hoành tráng, "xịn mịn" của nó. 

Choáng ngợp trước nơi ở mới của quý tử Đan Trường trên đất Mỹ: Tráng lệ như lâu đài, xa hoa và đầy vương giả - Ảnh 1
Choáng ngợp trước nơi ở mới của quý tử Đan Trường trên đất Mỹ: Tráng lệ như lâu đài, xa hoa và đầy vương giả - Ảnh 2
Choáng ngợp trước nơi ở mới của quý tử Đan Trường trên đất Mỹ: Tráng lệ như lâu đài, xa hoa và đầy vương giả - Ảnh 3
Con trai của Đan Trường đứng trước biệt thự mới xây. Ảnh: FBNV

Trước khi ly hôn, Đan Trường cùng vợ cũ và con trai sống trong căn biệt thự có diện tích lên đến hơn 4.000m2, trong đó, khu nhà ở có diện tích 1.500m2, còn lại là khuôn viên bao quanh. Ước tính, trị giá căn biệt thự lên đến triệu USD.

Choáng ngợp trước nơi ở mới của quý tử Đan Trường trên đất Mỹ: Tráng lệ như lâu đài, xa hoa và đầy vương giả - Ảnh 4
Choáng ngợp trước nơi ở mới của quý tử Đan Trường trên đất Mỹ: Tráng lệ như lâu đài, xa hoa và đầy vương giả - Ảnh 5
Căn biệt thự triệu đô của vợ chồng Đan Trường trước khi ly hôn. Ảnh: FBNV

Từ khi mới chào đời, quý tử của Đan Trường đã nhận được sự quan tâm đặc biệt của công chúng. Bé Thiên Từ sở hữu gương mặt bầu bĩnh, đáng yêu với nhiều nét giống bố lẫn mẹ. Gia đình có điều kiện, bản thân bé cũng kiếm được tiền từ nhỏ nên Thiên Từ hay được mẹ chăm chút, sắm sửa quần áo, phụ kiện hàng hiệu. Nhóc tỳ thường diện trang phục của các nhãn hiệu cao cấp như Gucci, Moschio, Burberry... có giá từ vài triệu đến hàng chục triệu đồng một bộ.

Choáng ngợp trước nơi ở mới của quý tử Đan Trường trên đất Mỹ: Tráng lệ như lâu đài, xa hoa và đầy vương giả - Ảnh 6
Sinh ra trong gia đình có điều kiện, bé Thiên Từ được ví như cậu ấm "ngậm thìa vàng". Ảnh: FBNV

Ngay từ khi con trai mới chào đời, việc tuyển bảo mẫu cũng diễn ra vô cùng khắt khe. Thủy Tiên yêu cầu người này phải thông thạo 3 thứ tiếng Anh, Việt, Hoa để giúp con trai tiếp xúc với nhiều ngôn ngữ khác nhau. Ban đầu, Thủy Tiên còn yêu cầu bảo mẫu phải có kiến thức về y tế để đề phòng những tình huống cần thiết. Song, khi con trai dần lớn lên, cô đã không đặt nặng tiêu chí này nữa.

Không còn là vợ chồng, Đan Trường và Thuỷ Tiên giữ mối quan hệ bạn bè để cùng lo cho tương lai của con trai chung. Sau đổ vỡ hôn nhân, bé Thiên Từ là động lực để Đan Trường lấy lại cân bằng, tiếp tục tiến về phía trước. Anh hạnh phúc vì tình cảm hai cha con ngày càng gắn kết. Nam ca sĩ luôn ý thức phải cân đối thời gian dành cho công việc và trách nhiệm làm cha.

Choáng ngợp trước nơi ở mới của quý tử Đan Trường trên đất Mỹ: Tráng lệ như lâu đài, xa hoa và đầy vương giả - Ảnh 7
Giọng ca "Kiếp ve sầu" dành tình yêu thương và sự quan tâm đến con trai. Ảnh: FBNV

Từ khi sinh ra, cậu bé sống trong biệt thự, được hưởng những chế độ tốt nhất với sự chăm sóc của bố mẹ. Đến nay, Thiên Từ là một trong những “nhóc tì” nổi tiếng nhất của showbiz. Dù mới 5 tuổi, cậu bé sở hữu kênh Youtube với trăm lượt ngàn lượt theo dõi cùng vài trăm nghìn lượt xem mỗi clip đăng tải.

Choáng ngợp trước nơi ở mới của quý tử Đan Trường trên đất Mỹ: Tráng lệ như lâu đài, xa hoa và đầy vương giả - Ảnh 8
Cậu bé Thiên Từ được hưởng mọi đặc ân mà bố mẹ dành cho. Ảnh: FBNV

Vợ cũ Đan Trường từng tiết lộ, số tiền mà bé Thiên Từ nhận được từ kênh Youtube riêng của mình khoảng 1.000 USD/tháng. Ngoài ra, cậu bé còn tham gia quảng cáo, trình diễn thời trang và có một thương hiệu thời trang cho riêng mình do bố mẹ thay mặt sáng lập. Đan Trường từng nói vui về con trai: "Thiên Từ bây giờ như ngôi sao, được khán giả yêu thích, quan tâm hơn cả tôi".

Choáng ngợp trước nơi ở mới của quý tử Đan Trường trên đất Mỹ: Tráng lệ như lâu đài, xa hoa và đầy vương giả - Ảnh 9
Tuyên bố chia tay, Đan Trường và Thủy Tiên khiến nhiều người tiếc nuối. Ảnh: FBNV

Đan Trường kết hôn với doanh nhân Việt kiều Thủy Tiên năm 2013 và chào đón con trai đầu lòng Thiên Từ vào cuối năm 2017. Trong hơn 8 năm hôn nhân êm đẹp, Đan Trường thường xuyên đi về giữa Mỹ và Việt Nam để đi diễn còn Thủy Tiên lo chăm sóc con nhỏ.

Ngày 18/7/2021, vợ chồng Đan Trường - Thủy Tiên bất ngờ thông báo kết thúc cuộc hôn nhân 8 năm trong êm đẹp và dành sự tôn trọng tuyệt đối cho đối phương. Lý do được người trong cuộc tiết lộ là vì sự bận rộn trong công việc của Đan Trường, cả 2 không thể lấp đầy những khác biệt, tiếng nói chung trong cuộc sống vợ chồng.

Hậu ly hôn Đan Trường, Thủy tiên giờ làm mẹ đơn thân vẫn một mình chăm con, đưa con đi du lịch, đưa con tới công ty để tiện chăm sóc.

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Mối quan hệ giữa Đan Trường và vợ cũ vẫn vô cùng tốt đẹp sau thông báo 'đường ai nấy đi' hồi năm ngoái.

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