Đan Trường ly hôn vẫn ngủ lại nhà vợ cũ: Lý do 'tưởng lạ mà quen'

Hậu trường 26/06/2022 16:44

Mối quan hệ giữa Đan Trường và vợ cũ vẫn vô cùng tốt đẹp sau thông báo 'đường ai nấy đi' hồi năm ngoái.

Đan Trường và doanh nhân Thủy Tiên thông báo ly hôn hồi tháng 7 năm ngoái. Cả hai thuận tình ly hôn vì chọn sống thật với cảm xúc và tình trạng thực tế của gia đình mình. "Đường ai nấy đi" nhưng gần một năm qua, họ giữ quan hệ tốt, không gặp khó khăn gì khi đối diện vì cả hai có mối liên kết là con trai Mathis Thiên Từ.

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Đan Trường cùng vợ cũ và con trai trong chuyến về Việt Nam mới đây. Ảnh: VNE

 

Hôm 27/5 vừa qua, ca sĩ cùng vợ cũ và con trai bay từ Mỹ về Việt Nam thăm gia đình nội của bé Thiên Từ, làm thiện nguyện kết hợp du lịch, nghỉ dưỡng. Chuyến về nước lần này đặc biệt, khi họ không còn trên danh nghĩa vợ chồng. Mặc dù vậy, cậu quý tử là sợi dây gắn kết khiến Đan Trường và Thủy Tiên bỏ qua những cảm xúc riêng tư, đem đến cho con những điều tốt nhất. 

Không chỉ giữ mỗi quan hệ tốt hậu ly hôn vì con trai cưng, Đan Trường còn bất ngờ tiết lộ anh và vợ cũ Thủy Tiên vẫn có thể sống chung nhà nếu có dịp hội ngộ. Thủy Tiên thỉnh thoảng vẫn ở khách sạn hay sang nhà Đan Trường chơi, hoặc Đan Trường qua Mỹ thì cũng ở khách sạn hoặc ở nhà Thủy Tiên. Với cả hai, dù không còn vợ chồng nhưng họ vẫn ý thức được trách nhiệm với con trai Thiên Từ. “Tôi và vợ cũ vẫn thường gọi cho nhau và vẫn tình cảm thân mật, chăm lo cho nhau, chỉ không còn là vợ chồng nữa thôi”, Đan Trường cho hay.

Đan Trường ly hôn vẫn ngủ lại nhà vợ cũ: Lý do 'tưởng lạ mà quen' - Ảnh 2
Nam ca sĩ cùng vợ cũ giữ mối quan hệ tốt đẹp để cùng nhau chăm sóc con trai. Ảnh: FBNV

 

Giọng ca Kiếp ve sầu nói con trai là hạnh phúc còn lại của cuộc đời mình. Anh không nghĩ mình cần phải tìm kiếm người mới sau ly hôn. Dịp sinh nhật tuổi 45 của Đan Trường hồi cuối tháng 11 năm ngoái, anh cùng vợ cũ và con trai đi chơi ở Las Vegas - điểm du lịch nổi tiếng gần bang California, nơi họ sống. Họ dẫn con trai đi chơi tại các trung tâm thương mại, ăn uống và vui vẻ chụp hình cùng nhau. Thủy Tiên nói chuyện ly hôn chẳng phải lỗi ở ai, vì vậy người lớn không nên căng thẳng với nhau để tránh làm ảnh hưởng đến tâm lý con trẻ.

Đan Trường ly hôn vẫn ngủ lại nhà vợ cũ: Lý do 'tưởng lạ mà quen' - Ảnh 3
Đối với Đan Trường và Thùy Tiên thì con trai là quan trong nhất. Ảnh: FBNV

 

Cả Đan Trường và Thủy Tiên đều mong con trai được lớn lên như bao đứa trẻ bình thường, có đầy đủ tình cảm yêu thường từ bố lẫn mẹ. Về việc nuôi dạy con, Đan Trường thừa nhận anh có phần nghiêm khắc, còn vợ cũ thì chiều chuộng con hơn. 

Đan Trường ly hôn vẫn ngủ lại nhà vợ cũ: Lý do 'tưởng lạ mà quen' - Ảnh 4
Đan Trường ly hôn vẫn ngủ lại nhà vợ cũ: Lý do 'tưởng lạ mà quen' - Ảnh 5
Cách ứng xử văn mình của cặp đôi nhận được ủng hộ từ công chúng. Ảnh: FBNV

 

Đan Trường và Thủy Tiên kết hôn năm 2013. Năm 2017, vợ chồng anh đón con trai đầu lòng. Ca sĩ đi lại giữa Mỹ và quê nhà để tiện hoạt động âm nhạc. Anh sinh năm 1976, nổi tiếng từ cuối thập niên 1990, đầu 2000 với loạt ca khúc nhạc Hoa lời Việt. Anh từng bảy lần liên tiếp nhận giải "Ca sĩ được yêu thích nhất" Làn Sóng Xanh.

Thủy Tiên, sinh năm 1986, có bằng cử nhân ngành marketing và kinh doanh quốc tế của Đại học San Jose, Mỹ. Cô từng bảy năm làm phát thanh viên và sản xuất chương trình cho đài Bay Area, San Francisco. Cuối năm 2009, cô thành lập công ty tư vấn tài chính. Bên cạnh đó, vợ cũ Đan Trường còn tham gia khá tích cực trong các hoạt động xã hội và làm từ thiện.

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