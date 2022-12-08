Mạnh Trường lần đầu khoe ảnh cận mặt quý tử, dân tình tấm tắc khen 'đích thị là hotboy tương lai'

Hậu trường 08/12/2022 09:14

Dung mạo con trai mới sinh của diễn viên Mạnh Trường được nhiều khán giả chú ý vì chẳng khác gì "sao y bản chính" của bố.

Cách đây khoảng nửa tháng, vợ chồng Mạnh Trường hạnh phúc khi gia đình có thêm thành viên mới ra đời. Tuy nhiên khi đó, nam diễn viên vẫn giữ kín diện mạo của con trai thứ 3. Đến nay, nam diễn viên còn không ngại chia sẻ hình ảnh cận mặt quý tử mới vài ngày tuổi.

Mạnh Trường lần đầu khoe ảnh cận mặt quý tử, dân tình tấm tắc khen 'đích thị là hotboy tương lai' - Ảnh 1
Mạnh Trường khoe con trai sơ sinh.

Trên trang cá nhân, Mạnh Trường hạnh phúc đăng tải bức hình chụp cận mặt quý tử thứ 3. Anh hào hứng viết: "Lại thêm một bản sao không lẫn vào đâu được các bác". Dù mới chào đời được nửa tháng nhưng gương mặt nhóc tỳ đã lộ rõ đường nét thừa hưởng từ người bố nổi tiếng, với đường nét gương mặt gương mặt thanh tú, đôi môi chúm chím và đặc biệt là sống mũi cao vút. 

Mạnh Trường lần đầu khoe ảnh cận mặt quý tử, dân tình tấm tắc khen 'đích thị là hotboy tương lai' - Ảnh 2
Còn nhỏ nhưng các đường nét trên mặt sắc nét, đặc biệt là thừa hưởng chiếc mũi cao của bố. 

Được biết, con thứ 3 của cặp đôi là bé trai, tên thân mật là Bi, khi chào đời bé nặng 3,2 kg. Đồng nghiệp và người hâm mộ để lại nhiều tương tác, bình luận ngợi khen cậu bé và chúc mừng nam diễn viên cùng gia đình. Mọi người còn dự đoán chắc hẳn nhóc tì sẽ trở thành một soái ca trong tương lai và có nhan sắc tuấn tú chẳng kém bố.

Khi có người bông đùa sau này bé sẽ "tốn gái hơn bố", nam diễn viên cười cho biết: "Bố cháu không tốn tí nào".

Mạnh Trường lần đầu khoe ảnh cận mặt quý tử, dân tình tấm tắc khen 'đích thị là hotboy tương lai' - Ảnh 3
Đồng nghiệp, khán giả dành nhiều lời khen đến nhóc tì.

Trước đó, vào chiều 22/11, Mạnh Trường báo tin vui bà xã hạ sinh con thứ ba. Đăng khoảnh khắc gia đình 5 người, Mạnh Trường hào hứng: "Chào mừng con đến với gia đình mình. Cảm ơn em yêu...".

Mạnh Trường lần đầu khoe ảnh cận mặt quý tử, dân tình tấm tắc khen 'đích thị là hotboy tương lai' - Ảnh 4
Mạnh Trường cho biết con trai thứ 3 là "bản sao" của mình.

Từ khi hạ sinh quý tử thứ 3, "cuộc sống bỉm sữa" của bà xã Mạnh Trường nhàn tênh khi được chồng chăm sóc chu đáo. "Đẻ xong không thấy em ấy băn khoăn gì, chỉ thấy đau đáu sợ Tết đến nơi rồi mà bụng còn to. Thế là từ lúc được chồng tặng cho cái này em ấy hớn hở ra mặt, em bắt đầu đặt mục tiêu từ giờ tới Tết phải lấy lại vòng eo con kiến của mình. Em ấy không làm thì thôi, đã đặt mục tiêu thì chưa có gì không thành hiện thực".

Mạnh Trường lần đầu khoe ảnh cận mặt quý tử, dân tình tấm tắc khen 'đích thị là hotboy tương lai' - Ảnh 5
Gia đình Mạnh Trường hào hứng chào đón thêm "thiên thần nhí" ra đời.

Mạnh Trường sinh năm 1985, là diễn viên quen mặt với khán giả truyền hình qua các bộ phim Bí Mật Tam Giác Vàng, Cả Một Đời Ân Oán, Ngược Chiều Nước Mắt, Chạy Trốn Thanh Xuân, Hương Vị Tình Thân...

Mạnh Trường lần đầu khoe ảnh cận mặt quý tử, dân tình tấm tắc khen 'đích thị là hotboy tương lai' - Ảnh 6
Quý tử Mạnh Trường thừa hưởng gen trội và nét điển trai giống bố.

Mạnh Trường và bà xã từng là bạn học chung từ những năm cấp 2. Sau 14 năm về chung nhà, cặp đôi hiện đã có 3 con đủ nếp, đủ tẻ. Khi vợ mang bầu lần 3, Mạnh Trường hết lòng chăm sóc, đưa đi du lịch và tặng quà giá trị lớn để động viên tinh thần.

Mạnh Trường lần đầu khoe ảnh cận mặt quý tử, dân tình tấm tắc khen 'đích thị là hotboy tương lai' - Ảnh 7
Trước khi "lâm bồn", nam diễn viên nhiều lần tặng quà lớn động viên bà xã.
Vợ chồng Mạnh Trường chính thức lên chức bố mẹ lần thứ ba

Vợ chồng Mạnh Trường chính thức lên chức bố mẹ lần thứ ba

Mới đây, nam diễn viên nổi tiếng Mạnh Trường đã lên tiếng xác nhận bà xã vừa sinh con thứ ba lúc 10h sáng 22/11 tại một bệnh viện ở Hà Nội.

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