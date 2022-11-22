Tổ chức sinh nhật cho quý tử, nhan sắc bà xã Mạnh Trường thăng hạng bất ngờ khiến netizen khen ngợi hết lời

Gia đình hạnh phúc của vợ chồng Mạnh Trường khiến netizen phải tỏ ra ganh tị.
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Diễn viên Mạnh Trường năm qua đã gặt hái được nhiều thành công của truyền hình Việt Nam với giải Cánh diều và VTV Awards 2021 cho Nam diễn viên chính xuất sắc và ấn tượng nhất. Không chỉ thu hút khán giả qua phim ảnh, Mạnh Trường còn được nhiều người ngưỡng mộ với một gia đình hạnh phúc.
Vợ của Mạnh Trường tên là Lan Phương, sinh năm 1985, là bạn học từ cấp 2 với nam diễn viên. Hiện tại, cặp đôi đã có thời gian 14 năm "về chung một nhà" với thành quả là 2 con một gái, một trai xinh xắn. Dù luôn bận rội với lịch quay phim nhưng Mạnh Trường vẫn thường đưa cả gia đình đi du lịch, vui chơi mỗi khi anh có thời gian rảnh rỗi. Để bù đắp cho những ngày dài vắng nhà, diễn viên Mạnh trường cũng rất biết cách lấy lòng bà xã cùng các con bằng cách mua quà, đưa vợ con đi chơi.
Mới đây trên trang MXH cá nhân của mình, Lan Phương cùng chồng đã tổ chức buổi tiệc sinh nhật cho con trai. Khoảnh khắc hạnh phúc trên khiến không ít người bày tỏ sự ngưỡng mộ. Lên 8 tuổi, bé Bon nhà Mạnh Trường được nhận xét là chàng trai ấm áp, thông mình và được hưởng hầu hết nhan sắc điển trai từ người bố nổi tiếng của mình.
Ngoài ra sắp tới đây, gia đình nam diễn viên đang chuẩn bị đón thêm nhóc tỳ thứ 3. Em bé được tiết lộ là bé trai, biệt danh Bi.Chứng kiến hình ảnh hạnh phúc của gia đình 5 người bên nhau, netizen không khỏi phần ganh tị bởi không phải ai cũng có được cho mình một mái ấm ngập tràn hạnh phúc đến như vậy.