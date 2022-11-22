Tổ chức sinh nhật cho quý tử, nhan sắc bà xã Mạnh Trường thăng hạng bất ngờ khiến netizen khen ngợi hết lời

Hậu trường 22/11/2022 10:24

Gia đình hạnh phúc của vợ chồng Mạnh Trường khiến netizen phải tỏ ra ganh tị.

Diễn viên Mạnh Trường năm qua đã gặt hái được nhiều thành công của truyền hình Việt Nam với giải Cánh diều và VTV Awards 2021 cho Nam diễn viên chính xuất sắc và ấn tượng nhất. Không chỉ thu hút khán giả qua phim ảnh, Mạnh Trường còn được nhiều người ngưỡng mộ với một gia đình hạnh phúc.

Tổ chức sinh nhật cho quý tử, nhan sắc bà xã Mạnh Trường thăng hạng bất ngờ khiến netizen khen ngợi hết lời - Ảnh 1
Mạnh Trường - Ảnh: Internet 

Vợ của Mạnh Trường tên là Lan Phương, sinh năm 1985, là bạn học từ cấp 2 với nam diễn viên. Hiện tại, cặp đôi đã có thời gian 14 năm "về chung một nhà" với thành quả là 2 con một gái, một trai xinh xắn.  Dù luôn bận rội với lịch quay phim nhưng Mạnh Trường vẫn thường đưa cả gia đình đi du lịch, vui chơi mỗi khi anh có thời gian rảnh rỗi. Để bù đắp cho những ngày dài vắng nhà, diễn viên Mạnh trường cũng rất biết cách lấy lòng bà xã cùng các con bằng cách mua quà, đưa vợ con đi chơi.

Tổ chức sinh nhật cho quý tử, nhan sắc bà xã Mạnh Trường thăng hạng bất ngờ khiến netizen khen ngợi hết lời - Ảnh 2
Tiệc sinh nhật của cậu quý tử nhà Mạnh Trường - Ảnh: Internet 

Mới đây trên trang MXH cá nhân của mình, Lan Phương cùng chồng đã tổ chức buổi tiệc sinh nhật cho con trai. Khoảnh khắc hạnh phúc trên khiến không ít người bày tỏ sự ngưỡng mộ. Lên 8 tuổi, bé Bon nhà Mạnh Trường được nhận xét là chàng trai ấm áp, thông mình và được hưởng hầu hết nhan sắc điển trai từ người bố nổi tiếng của mình. 

Tổ chức sinh nhật cho quý tử, nhan sắc bà xã Mạnh Trường thăng hạng bất ngờ khiến netizen khen ngợi hết lời - Ảnh 3
Tổ chức sinh nhật cho quý tử, nhan sắc bà xã Mạnh Trường thăng hạng bất ngờ khiến netizen khen ngợi hết lời - Ảnh 4
Mạnh Trường và vợ - Ảnh: Internet 

Ngoài ra sắp tới đây, gia đình nam diễn viên đang chuẩn bị đón thêm nhóc tỳ thứ 3. Em bé được tiết lộ là bé trai, biệt danh Bi.Chứng kiến hình ảnh hạnh phúc của gia đình 5 người bên nhau, netizen không khỏi phần ganh tị bởi không phải ai cũng có được cho mình một mái ấm ngập tràn hạnh phúc đến như vậy. 

Mạnh Trường “nằm không cũng dính đạn”, hết vạ lây vụ Hồng Đăng lại bị kéo vào drama của Phương Oanh và Shark Bình

Mạnh Trường “nằm không cũng dính đạn”, hết vạ lây vụ Hồng Đăng lại bị kéo vào drama của Phương Oanh và Shark Bình

Mạnh Trường bất ngờ bị réo tên giữa ồn ào tình ái của Phương Oanh và Shark Bình.

Xem thêm
Từ khóa:   Mạnh Trường diễn viên Mạnh Trường và vợ gia đình Mạnh Trường Sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Tâm linh - Tử vi 34 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 59 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 34 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 44 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 34 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 49 phút trước
'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 3 giờ 4 phút trước
Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 19 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 34 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 44 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh