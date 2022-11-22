Tổ chức sinh nhật cho quý tử, nhan sắc bà xã Mạnh Trường thăng hạng bất ngờ khiến netizen khen ngợi hết lời

Diễn viên Mạnh Trường năm qua đã gặt hái được nhiều thành công của truyền hình Việt Nam với giải Cánh diều và VTV Awards 2021 cho Nam diễn viên chính xuất sắc và ấn tượng nhất. Không chỉ thu hút khán giả qua phim ảnh, Mạnh Trường còn được nhiều người ngưỡng mộ với một gia đình hạnh phúc.

Mạnh Trường - Ảnh: Internet

Vợ của Mạnh Trường tên là Lan Phương, sinh năm 1985, là bạn học từ cấp 2 với nam diễn viên. Hiện tại, cặp đôi đã có thời gian 14 năm "về chung một nhà" với thành quả là 2 con một gái, một trai xinh xắn. Dù luôn bận rội với lịch quay phim nhưng Mạnh Trường vẫn thường đưa cả gia đình đi du lịch, vui chơi mỗi khi anh có thời gian rảnh rỗi. Để bù đắp cho những ngày dài vắng nhà, diễn viên Mạnh trường cũng rất biết cách lấy lòng bà xã cùng các con bằng cách mua quà, đưa vợ con đi chơi.