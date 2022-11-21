Hiếm hoi khoe ảnh quý tử lên MXH, Phanh Lee được fan khen ngợi hết mực vì điều này

Bức ảnh khoe cậu quý tử của Phanh Lee không khỏi khiến netizen cảm thấy thích thú.
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Có lẽ vất nhiều fan hâm mộ phim ảnh Việt Nam, có lẽ cái tên Phương Anh hay còn gọi là Phanh Lee hẳn đã không còn quá xa lạ bởi cô nàng thường là nữ diễn viên góp mặt ở các dự án đình đám trong ''vũ trụ điện ảnh VTV'' như Trái tim có nắng, Lời nói dối ngọt ngào, Ghét thì yêu thôi, Yêu thì ghét thôi...
Bản thân Phanh Lee được khán giả đánh giá rất cao về khả năng diễn xuất, các tác phẩm có sự góp mặt của cô đều có được thành tích tương đối tốt. Bên cạnh đóng phim giỏi, mỹ nhân này còn sở hữu nhan sắc xinh đẹp không thua kém các nữ diễn viên khác tại Vbiz. Tuy nhiên, trong lúc sự nghiệp đang ở đỉnh cao, năm 2020 Phanh Lee bất ngờ thông báo lên xe hoa cùng ông xã đại gia. Sau khi kết hôn, Phanh Lee tạm gác sự nghiệp nghệ thuật để tập trung chăm lo cho gia đình nhỏ của mình.
Mới đây, trên story Facebook Phanh Lee hiếm hoi đăng tải khoảnh khắc khoe cận mặt quý tử kèm dòng chú thích: “Thương Sake suốt ngày bị mẹ cho diện lại đồ của chị Sochu. Hôm nay em diện áo tay cánh tiên luôn”.
Có thể thấy kể từ sau khi nói lời tạm biệt với làng phim ảnh VTV, cuộc sống của cô nàng vẫn đang tương đối hạnh phúc bên cạnh cậu con trai của mình. Mặc dù làm dâu nhà hào môn nhưng nữ diễn viên vẫn giữ được lối sống giản dị, tiết kiệm. Phanh Lee tận dụng những đồ sơ sinh của con gái đầu lòng cho nhóc tỳ thứ 2 diện.