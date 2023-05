'Nữ hoàng phòng trà' Lệ Quyên gây sốt với trang phục xuyên thấu nội y biểu diễn trên sân khấu

Kể từ khi ly hôn, Lệ Quyên không những tìm kiếm được tình yêu mới. Bạn trai cô là Lâm Bảo Châu, có vóc dáng cao ráo, gương mặt điển trai, từng làm người mẫu. Cũng kể từ đây, dân mạng nhận xét giọng ca 41 tuổi như hồi xuân một cách mạnh mẽ khi trông trẻ ra hẳn so với tuổi thật, ngay ca ngoại hình cũng đẹp đến bất ngờ.

Trang phục bốc lửa của Lệ Quyên trong bài đăng mới nhất - Ảnh: Chụp màn hình

Bằng chứng là vào tối ngày 21/11 Lệ Quyên đã gây sốc khi xuất hiện với outfit quá đỗi gợi cảm tại một phòng trà. Cô phối áo xuyên thấu lộ hẳn nội y và quần short khi lên sân khấu. Nữ ca sĩ còn chụp hình với backdrop có in ảnh mình: "Ái chà chà... Xem tối qua lên sân khấu nàng thay đổi phong cách thế nào cho phù hợp không khí trẻ trung nhé. Love my body. Love my style".

Bạn bè tỏ ra ngạc nhiên trước độ chịu chơi của cô nàng - Ảnh: Chụp màn hình

Phía dưới bài đăng, không ít bạn bè và người hâm mộ tỏ ra bất ngờ nhưng không khỏi dành lợi khen ngợi cho nhan sắc ngày một thăng hạng của Lệ Quyên.