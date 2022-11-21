'Nữ hoàng phòng trà' Lệ Quyên gây sốt với trang phục xuyên thấu nội y biểu diễn trên sân khấu

Lệ Quyên sinh năm 1981, kết hôn với doanh nhân Đức Huy từ 2010. Họ có chung con trai - bé Bo, 11 tuổi. Cuối tháng 10/2020, Lệ Quyên xác nhận ly hôn với chồng sau 10 năm chung sống. Nữ ca sĩ cho biết cô và chồng ly hôn thuận tình, tự nguyện, không vi phạm đạo đức, pháp luật. Cả hai coi nhau là bạn, người thân, văn minh, hiểu biết và không làm tổn thương nhau. Giọng ca 40 tuổi mong ai cũng sẽ được hạnh phúc. Hiện bé Bo được họ luân phiên chăm sóc. Cả hai thường xuyên đối thoại để cùng dạy dỗ con.

Lệ Quyên bên cạnh tình mới - Ảnh: Internet

Kể từ khi ly hôn, Lệ Quyên không những tìm kiếm được tình yêu mới. Bạn trai cô là Lâm Bảo Châu, có vóc dáng cao ráo, gương mặt điển trai, từng làm người mẫu. Cũng kể từ đây, dân mạng nhận xét giọng ca 41 tuổi như hồi xuân một cách mạnh mẽ khi trông trẻ ra hẳn so với tuổi thật, ngay ca ngoại hình cũng đẹp đến bất ngờ.