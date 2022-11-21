'Nữ hoàng phòng trà' Lệ Quyên gây sốt với trang phục xuyên thấu nội y biểu diễn trên sân khấu

Hậu trường 21/11/2022 10:16

Ở tuổi 41, ''Nữ hoàng phòng trà'' Lệ Quyên vẫn đang cho thấy sắc vóc đẹp miễn chê của mình.

Lệ Quyên sinh năm 1981, kết hôn với doanh nhân Đức Huy từ 2010. Họ có chung con trai - bé Bo, 11 tuổi. Cuối tháng 10/2020, Lệ Quyên xác nhận ly hôn với chồng sau 10 năm chung sống. Nữ ca sĩ cho biết cô và chồng ly hôn thuận tình, tự nguyện, không vi phạm đạo đức, pháp luật. Cả hai coi nhau là bạn, người thân, văn minh, hiểu biết và không làm tổn thương nhau. Giọng ca 40 tuổi mong ai cũng sẽ được hạnh phúc. Hiện bé Bo được họ luân phiên chăm sóc. Cả hai thường xuyên đối thoại để cùng dạy dỗ con.

'Nữ hoàng phòng trà' Lệ Quyên gây sốt với trang phục xuyên thấu nội y biểu diễn trên sân khấu - Ảnh 1
Lệ Quyên bên cạnh tình mới - Ảnh: Internet 

Kể từ khi ly hôn, Lệ Quyên không những tìm kiếm được tình yêu mới. Bạn trai cô là Lâm Bảo Châu, có vóc dáng cao ráo, gương mặt điển trai, từng làm người mẫu. Cũng kể từ đây, dân mạng nhận xét giọng ca 41 tuổi như hồi xuân một cách mạnh mẽ khi trông trẻ ra hẳn so với tuổi thật, ngay ca ngoại hình cũng đẹp đến bất ngờ. 

'Nữ hoàng phòng trà' Lệ Quyên gây sốt với trang phục xuyên thấu nội y biểu diễn trên sân khấu - Ảnh 2

'Nữ hoàng phòng trà' Lệ Quyên gây sốt với trang phục xuyên thấu nội y biểu diễn trên sân khấu - Ảnh 3

'Nữ hoàng phòng trà' Lệ Quyên gây sốt với trang phục xuyên thấu nội y biểu diễn trên sân khấu - Ảnh 4
 Trang phục bốc lửa của Lệ Quyên trong bài đăng mới nhất - Ảnh: Chụp màn hình

Bằng chứng là vào tối ngày 21/11 Lệ Quyên đã gây sốc khi xuất hiện với outfit quá đỗi gợi cảm tại một phòng trà. Cô phối áo xuyên thấu lộ hẳn nội y và quần short khi lên sân khấu. Nữ ca sĩ còn chụp hình với backdrop có in ảnh mình: "Ái chà chà... Xem tối qua lên sân khấu nàng thay đổi phong cách thế nào cho phù hợp không khí trẻ trung nhé. Love my body. Love my style".

'Nữ hoàng phòng trà' Lệ Quyên gây sốt với trang phục xuyên thấu nội y biểu diễn trên sân khấu - Ảnh 5
Bạn bè tỏ ra ngạc nhiên trước độ chịu chơi của cô nàng - Ảnh: Chụp màn hình  

 

Phía dưới bài đăng, không ít bạn bè và người hâm mộ tỏ ra bất ngờ nhưng không khỏi dành lợi khen ngợi cho nhan sắc ngày một thăng hạng của Lệ Quyên. 

Hiếm hoi chia sẻ về con trai cưng, Lệ Quyên khiến fan xúc động với dòng tâm sự: 'Kết quả ra sao cũng được, mẹ luôn bên cạnh con'

Hiếm hoi chia sẻ về con trai cưng, Lệ Quyên khiến fan xúc động với dòng tâm sự: 'Kết quả ra sao cũng được, mẹ luôn bên cạnh con'

Lệ Quyên vô cùng tự hào về cách con trai đang trưởng thành từng ngày dù không có mình bên cạnh chăm sóc thường xuyên.

Xem thêm
Từ khóa:   Lệ Quyên Nữ hoàng phòng trà Body Lệ Quyên nhan sắc Lệ Quyên sao việt

TIN MỚI NHẤT

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp Quý Nhân quay lưng, Thần Tài bỏ mặc, cuộc sống lao đao, làm mãi chẳng thể giàu lên

Tâm linh - Tử vi 32 phút trước
Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Đúng 12h45 hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp 'vận đỏ như son', 'gom tiền hốt bạc', nghênh ngang sống trong nhung lụa, vàng bạc dát khắp lối đi

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Đúng 20h hôm nay, ngày 30/9/2026, 3 con giáp giàu sang khỏi bàn, một bước thành đại gia nức tiếng, tài lộc suôn sẻ hanh thông

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 32 phút trước
3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

3 con giáp trúng số độc đắc 300 tỷ vào đúng ngày 30/9/2026, công việc 'đầu xuôi đuôi lọt', tiền bạc tăng lên choáng ngợp, giàu sang khó ai sánh bằng

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 42 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 32 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, Thần Tài trải chiếu tài lộc, 3 con giáp đón tiền bạc 'ào ào như thác đổ', giàu có trong nháy mắt, tiêu xài thoải mái mà không cần lo nghĩ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 47 phút trước
'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

'Lan Hương Như Cố' của Đàm Tùng Vận vấp phải nhiều ý kiến trái chiều

Sao quốc tế 3 giờ 2 phút trước
Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 17 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 32 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Đúng hôm nay, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp tiền bạc tiêu xài phủ phê, hút cạn lộc trời, nằm không cũng có của nả đầy nhà

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 42 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Đúng ngày mai, thứ Tư 30/9/2026, 3 con giáp Thần Tài ban phước, Quý Nhân kề bên, tài lộc bùng nổ, tiền bạc ngập nhà, hưởng một cuộc sống đầy đủ, ấm no

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Trúng số độc đúng 2 ngày liên tiếp (30/9-1/10), 3 con giáp 'đón mưa may mắn', tiền tài ùa vào nhà, cuộc sống đủ đầy khó ai bì kịp

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh