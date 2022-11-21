'Nữ hoàng phòng trà' Lệ Quyên gây sốt với trang phục xuyên thấu nội y biểu diễn trên sân khấu

Ở tuổi 41, ''Nữ hoàng phòng trà'' Lệ Quyên vẫn đang cho thấy sắc vóc đẹp miễn chê của mình.
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Lệ Quyên sinh năm 1981, kết hôn với doanh nhân Đức Huy từ 2010. Họ có chung con trai - bé Bo, 11 tuổi. Cuối tháng 10/2020, Lệ Quyên xác nhận ly hôn với chồng sau 10 năm chung sống. Nữ ca sĩ cho biết cô và chồng ly hôn thuận tình, tự nguyện, không vi phạm đạo đức, pháp luật. Cả hai coi nhau là bạn, người thân, văn minh, hiểu biết và không làm tổn thương nhau. Giọng ca 40 tuổi mong ai cũng sẽ được hạnh phúc. Hiện bé Bo được họ luân phiên chăm sóc. Cả hai thường xuyên đối thoại để cùng dạy dỗ con.
Kể từ khi ly hôn, Lệ Quyên không những tìm kiếm được tình yêu mới. Bạn trai cô là Lâm Bảo Châu, có vóc dáng cao ráo, gương mặt điển trai, từng làm người mẫu. Cũng kể từ đây, dân mạng nhận xét giọng ca 41 tuổi như hồi xuân một cách mạnh mẽ khi trông trẻ ra hẳn so với tuổi thật, ngay ca ngoại hình cũng đẹp đến bất ngờ.
Bằng chứng là vào tối ngày 21/11 Lệ Quyên đã gây sốc khi xuất hiện với outfit quá đỗi gợi cảm tại một phòng trà. Cô phối áo xuyên thấu lộ hẳn nội y và quần short khi lên sân khấu. Nữ ca sĩ còn chụp hình với backdrop có in ảnh mình: "Ái chà chà... Xem tối qua lên sân khấu nàng thay đổi phong cách thế nào cho phù hợp không khí trẻ trung nhé. Love my body. Love my style".
Phía dưới bài đăng, không ít bạn bè và người hâm mộ tỏ ra bất ngờ nhưng không khỏi dành lợi khen ngợi cho nhan sắc ngày một thăng hạng của Lệ Quyên.