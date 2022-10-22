Trước nghi vấn hẹn hò cùng chồng cũ Lệ Quyên, Thiều Bảo Trang không ngần ngại khoe tình yêu ngọt ngào trên trang cá nhân

Vừa qua, nữ ca sĩ Thiều Bảo Trang đang có một chuyến du lịch tại Hàn Quốc. Sẽ không có gì đáng nói nếu chồng cũ Lệ Quyên không chia sẻ những khoảnh khắc check-in tương tự. Đáng nói, nhiều người còn tinh ý nhận ra bóng dáng của doanh nhân Đức Huy trong một tấm hình của Thiều Bảo Trang. Những hình ảnh này khiến người hâm mộ thêm tin rằng cả hai đang có một mối quan hệ hẹn hò, tìm hiểu và đây là chuyến du lịch chung của cả hai.

Những ngày qua, cư dân mạng không khỏi xôn xao trước tin đồn hẹn hò giữa Thiều Bảo Trang và chồng cũ "nữ hoàng phòng trà" Lệ Quyên khi dân tình phát hiện ra nam doanh nhân nhấn "like" không sót ảnh nào của chị gái Thiều Bảo Trâm. Thậm chí, anh còn bấm "follow" cả 2 chị em nhà họ Thiều. Về phía nhà gái, cô thường ghé thăm nhà hàng riêng của nam doanh nhân.

Cư dân mạng 'soi" bóng dáng người đàn ông phía sau cánh cửa có bộ quần áo khá giống của Đức Huy.

Trang phục mà chồng cũ Lệ Quyên mặc ngày hôm đó được đăng tải trên trang cá nhân của anh.

Cũng từ đây, từng nhất cử nhất động của cả hai đều nằm trong tầm ngắm của các netizen. Mới đây, trên trang cá nhân của mình, Thiều Bảo Trang đã hào hứng khoe bó hoa hồng to mà mình được nhận vào ngày 20/10 từ ai đó. Cô viết: "Một tình yêu thực sự đẹp là tình yêu sâu đậm từ cả hai phía". Có vẻ như chị gái Thiều Bảo Trâm đang tận hưởng tình yêu ngọt ngào nên không ngại khoe với cả thế giới.

Bó hoa to đẹp được Thiều Bảo Trang chia sẻ trong ngày 20/10 khiến dân mạng tin rằng đây là món quà từ người thương của cô.

Có thể thấy, dường như Thiều Bảo Trang đang khá hạnh phúc nên cô nàng không ngần ngại khoe với dân mạng hình ảnh lên đồ xinh đẹp đi hẹn hò và cả úp mở về bó hồng lãng mạn, to bự được tặng trong ngày đặc biệt này.

Hình ảnh xinh đẹp mà chị gái của Thiều Bảo Trâm đăng tải trong ngày 20/10.

Trái lại, về phía doanh nhân Đức Huy, anh chỉ cập nhật hình ảnh ăn mặc phong cách như thường ngày và dòng chữ đơn giản: "Go home". Đây cũng là thái độ "án binh bất động" thường thấy của Đức Huy mỗi khi vướng scandal tình ái.

Doanh nhân chỉ cập nhật một tấm ảnh bình thường cho thấy anh chuẩn bị về nhà sau chuyến đi Hàn Quốc.

Thiều Bảo Trang tuy không hoạt động sôi nổi tron showbiz nhưng cô vẫn là cái tên nhận được sự quan tâm từ khán giả. Phần vì nhan sắc xinh đẹp phần với mối tình tin đồn với Phương Uyên vừa kết hôn với danh ca Thanh Hà, không ít người tò mò nữ ca sĩ này ra sao.

Thiều Bảo Trâm vẫn luôn toát lên vẻ inh đẹp và rạng ngời.

Sau khi ly hôn "nữ hoàng phòng trà" Lệ Quyên, Đức Huy giữ cách hành xử văn minh với vợ cũ. Anh cùng Lệ Quyên thoải mái chia sẻ về cách nuôi dạy con trai chung - bé Bo. Hậu đổ vỡ, Đức Huy thường bị dính vào tin đồn hẹn hò với các mỹ nhân trẻ của showbiz như Cẩm Đan, Khánh My và Hoa hậu Mai Phương. Và đến hiện tại là Thiều Bảo Trang.

Mặc dù cho đến hiện tại cả hai bên đều chưa lên tiếng chính thức để đính chính tin đồn nhưng người hâm mộ đều mong cả hai có cái kết hạnh phúc sau nhiều lần đổ vỡ trong tình cảm.