Thiều Bảo Trang đăng đàn ẩn ý khó hiểu giữa lúc đám cưới Thanh Hà - Phương Uyên tràn ngập mạng xã hội

Hậu trường 17/09/2022 13:56

Bên cạnh việc quan tâm những thông tin về đám cưới của Thanh Hà - Phương Uyên tại Mỹ, cư dân mạng cũng đặc biệt chú ý đến "nhất cử nhất động" của Thiều Bảo Trang, người được cho là tình cũ 9 năm của Phương Uyên.

Ngày 15/9 (giờ Mỹ), nhạc sĩ Phương Uyên - ca sĩ Thanh Hà tổ chức đám cưới tại một phòng trà thuộc tiểu bang California. Hôn lễ của cặp đôi diễn ra ấm cúng, lãng mạn. 

Thiều Bảo Trang đăng đàn ẩn ý khó hiểu giữa lúc đám cưới Thanh Hà - Phương Uyên tràn ngập mạng xã hội - Ảnh 1
Thanh Hà và Phương Uyên kết hôn vào ngày 15/9.

Phương Uyên đã xúc động nhắn đến bạn đời rằng: "Trước đây, Uyên có quen một số người và nghĩ đó chính là tình yêu cho đến khi chúng ta gặp nhau. Chúng ta ở bên nhau thì tất cả đau khổ, khó khăn trong cuộc sống không còn nhớ tới nữa. Cả hai trao nhau chiếc nhẫn. Nếu muốn, Hà có thể tiếp tục đeo cho Uyên ở kiếp sau".

Đáp lại những lời ngọt ngào, Thanh Hà cũng đã trao nhau lời thề hẹn với người bạn đời của mình: "Cảm ơn Uyên cho Hà một tình yêu mà không bao giờ dám mơ ước. Hà không dám hứa gì to lớn nhưng sẵn sàng hy sinh, mang lại hạnh phúc cho Uyên, cho chúng ta", Thanh Hà dành cho nửa kia.

Thiều Bảo Trang đăng đàn ẩn ý khó hiểu giữa lúc đám cưới Thanh Hà - Phương Uyên tràn ngập mạng xã hội - Ảnh 2
Phương Uyên - Thanh Hà tổ chức đám cưới tại một phòng trà ca nhạc ở California, Mỹ. 

Giữa lúc tình cũ vui duyên mới, dân tình đổ dồn sự chú ý vào mọi động thái của Thiều Bảo Trang - "tình tin đồn" 9 năm của Phương Uyên. Trên trang cá nhân của mình, Thiều Bảo Trang vừa đăng tải hình ảnh khoe lưng trần nõn nà, kèm dòng trạng thái như thể hiện nỗi lòng: "Em không hề muốn mình từng trải, vì từng trải là từng đau".

Thiều Bảo Trang đăng đàn ẩn ý khó hiểu giữa lúc đám cưới Thanh Hà - Phương Uyên tràn ngập mạng xã hội - Ảnh 3
Thiều Bảo Trang có chia sẻ được dân mạng chú ý, song không rõ nói về điều gì.

Trước đó, nữ ca sĩ cũng có chia sẻ như gửi gắm lời đến ai đó: "Tôi là một con người rất đơn giản, dễ hiểu. Không là có, có là không, mà không cũng là không, có cũng là có, nhiều khi nói có nhưng thật ra là không có mà không có nhưng thật ra là có".

Thiều Bảo Trang đăng đàn ẩn ý khó hiểu giữa lúc đám cưới Thanh Hà - Phương Uyên tràn ngập mạng xã hội - Ảnh 4
Một chia sẻ khác của Thiều Bảo Trang giữa thời điểm nhận được nhiều sự quan tâm.

Trước khi Phương Uyên nên duyên với Thanh Hà, nữ nhạc sĩ từng có 9 năm vướng tin đồn tình cảm với Thiều Bảo Trang.

Khi Thiều Bảo Trang thi Giọng hát Việt 2012 đã bị đồn có mối quan hệ đặc biệt với giám đốc âm nhạc Phương Uyên. Sau cuộc thi, cô tiếp tục được đàn chị hỗ trợ, hậu thuẫn. Hai người cũng thường xuyên xuất hiện với nhau như hình với bóng tại mọi nơi. 

Thiều Bảo Trang đăng đàn ẩn ý khó hiểu giữa lúc đám cưới Thanh Hà - Phương Uyên tràn ngập mạng xã hội - Ảnh 5
Trên hành trình sự nghiệp của Thiều Bảo Trang từ những ngày đầu luôn có sự hỗ trợ, dẫn dắt của Phương Uyên.

Tháng 10/2021, cặp đôi bị đồn chia tay khi liên tục có hành động thể hiện "độc thân" trên MXH. Dù thế, suốt nhiều năm bên nhau đến khi kết thúc, Phương Uyên - Thiều Bảo Trang chưa từng lên tiếng chính thức về mối quan hệ của họ.

Loạt ảnh cưới hiếm hoi của Thanh Hà và Phương Uyên ở Mỹ sau 7 tháng công khai hẹn hò

Loạt ảnh cưới hiếm hoi của Thanh Hà và Phương Uyên ở Mỹ sau 7 tháng công khai hẹn hò

Vào ngày 15/9, ca sĩ Thanh Hà và nhạc sĩ Phương Uyên tổ chức đám cưới tại California, Mỹ. Đồng thời, cặp đôi nổi tiếng này đã nhận được sự chúc phúc từ người thân và bạn bè.

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Từ khóa:   Phương Uyên Thanh Hà Thiều Bảo Trang Thanh Hà - Phương Uyên kết hôn

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