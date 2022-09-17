Loạt ảnh cưới hiếm hoi của Thanh Hà và Phương Uyên ở Mỹ sau 7 tháng công khai hẹn hò

Vào ngày 15/9, ca sĩ Thanh Hà và nhạc sĩ Phương Uyên tổ chức đám cưới tại California, Mỹ. Đồng thời, cặp đôi nổi tiếng này đã nhận được sự chúc phúc từ người thân và bạn bè.

Vào ngày 15/9 vừa qua, ca sĩ Thanh Hà và nhạc sĩ Phương Uyên tổ chức lễ thành hôn tại California, Mỹ. Tiệc cưới của cặp đôi diễn ra trong không gian thân mật, khách mời là người thân, bạn bè, đồng nghiệp thân thiết. Sau đám cưới ít lâu, những ảnh cưới chính thức của Thanh Hà và Phương Uyên được cả 2 chủ động đăng tải trên trang cá nhân. Trong lễ cưới, Thanh Hà và Phương Uyên ân cần cùng nhau cắt bánh đầy tình cảm. Tìm được hạnh phúc khi đã không còn trẻ, nhưng những chia sẻ của người trong cuộc trong lễ cưới khiến nhiều người cảm động.

Yêu nhau và kết hôn, trở thành bạn đời, ca sĩ Thanh Hà và nhạc sĩ Phương Uyên nhận được sự chúc phúc từ bạn bè - Ảnh: FBNV Giới hạn khách tham dự nên không khí đám cưới diễn ra riêng tư nhưng ấm cúng, thân tình, mọi người có thể trao đổi, trò chuyện dễ dàng với nhau và 2 nhân vật chính. Chồng cũ ca sĩ Thu Phương - nhạc sĩ Huy MC đảm nhiệm vai trò phụ trách âm nhạc cho tiệc cưới, MC Nguyễn Cao Kỳ Duyên dẫn dắt tiệc cưới. Bên cạnh đó, dự tiệc cưới của 2 người bạn thân thiết còn có các đồng nghiệp như ca sĩ Phương Thanh, Hồng Ngọc, Thanh Thảo, Quang Dũng. Đặc biệt, Phương Thanh có mặt ngay sau khi hoàn thành buổi diễn của mình tại Mỹ. Nữ ca sĩ chia sẻ là người giật được bó hoa của cô dâu nhưng sau đó bị một người khác giật lại, và tuyên bố không chịu "kiếp chung chồng".

Các nghệ sĩ tham dự lễ cưới của cặp đôi - Ảnh: FBNV Thanh Hà (tên thật là Trương Minh Hà) sinh năm 1969 tại Đà Nẵng. Mẹ của nữ ca sĩ là người Việt Nam, cha là người Mỹ gốc Đức. Thanh Hà nổi tiếng với các ca khúc như Tàn tro, Sợ yêu và đặc biệt là Mong manh tình về. Phương Uyên sinh năm 1970, kém Thanh Hà một tuổi. Nhạc sĩ nổi tiếng khi là một trong những thành viên của nhóm Ba Con Mèo. Sau khi nhóm tan rã, Phương Uyên trở thành nhà sản xuất âm nhạc, giám đốc âm nhạc của nhiều cuộc thi trên truyền hình.

Thanh Hà hóa công chúa trong đám cưới cổ tích với Phương Uyên, xúc động dành cho nhau những lời thề nguyền son sắt Cặp sao nữ lần lượt dành cho nhau những lời hẹn ước về tương lai, cả hai đều không giấu được sự xúc động trong ngày trọng đại.

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