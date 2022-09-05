Nghi vấn chồng cũ Lệ Quyên đón sinh nhật bên tình mới, bữa tiệc ngập tràn hoa hồng và lời bày tỏ tình cảm gây chú ý

Hậu trường 05/09/2022 10:03

Trong loạt ảnh đón sinh nhật lãng mạn trong không gian ngập tràn hoa hồng và nến lung linh, nhiều người cho rằng chồng cũ Lệ Quyên đã có bạn gái mới và đây là động thái ngầm công khai của nam doanh nhân.

Mới đây, doanh nhân Đức Huy - chồng cũ ca sĩ Lệ Quyên - chia sẻ trên trang cá nhân loạt ảnh đón sinh nhật muộn trong một căn phòng ngập nến và hoa. Trong căn phòng lãng mạn với thiết kế sang trọng, nam doanh nhân diện vest đen cực phong độ và tạo dáng hình trái tim trông rất yêu đời.

Nghi vấn chồng cũ Lệ Quyên đón sinh nhật bên tình mới, bữa tiệc ngập tràn hoa hồng và lời bày tỏ tình cảm gây chú ý - Ảnh 1

Nghi vấn chồng cũ Lệ Quyên đón sinh nhật bên tình mới, bữa tiệc ngập tràn hoa hồng và lời bày tỏ tình cảm gây chú ý - Ảnh 2
Chồng cũ Lệ Quyên đón sinh nhật lãng mạn, ngập hoa hồng và ánh nến lung linh.

Đáng chú ý, chồng cũ Lệ Quyên còn thoải mái để lộ bình hoa hồng được kết thành chữ: "I love you". Điều này khiến nhiều người cho rằng Đức Huy ngầm công khai người yêu mới sau nhiều mối tình ồn ào với các mỹ nhân showbiz. Bởi thông thường bạn bè và nhất là phái nam, không ai lại chọn hoa mà kết lại thành loạt chữ bày tỏ tình cảm như thế với người bạn của mình.

Nghi vấn chồng cũ Lệ Quyên đón sinh nhật bên tình mới, bữa tiệc ngập tràn hoa hồng và lời bày tỏ tình cảm gây chú ý - Ảnh 3
Từ chi tiết vòng hoa kết cữ "I love you", nhiều người cho rằng anh đã có tình mới và đón sinh nhật cùng nửa kia.

Doanh nhân Đức Huy ly hôn ca sĩ Lệ Quyên vào năm 2010, sau 10 năm chung sống và có chung một con trai tên Kỳ Anh (biệt danh là Bo). Sau khi ly hôn với Lệ Quyên, doanh nhân Đức Huy vướng ồn ào hẹn hò với Nguyễn Thị Cẩm Đan - Top 15 Hoa hậu Việt Nam 2020. Đến năm 2021, cả hai bị đồn "đường ai nấy đi" khi Đức Huy hủy theo dõi Instagram của Cẩm Đan. 

Nghi vấn chồng cũ Lệ Quyên đón sinh nhật bên tình mới, bữa tiệc ngập tràn hoa hồng và lời bày tỏ tình cảm gây chú ý - Ảnh 4
Doanh nhân Đức Huy từng bị đồn hẹn hò kém 27 tuổi Cẩm Đan.

Tiếp đó, nam doanh nhân bị nghi qua lại với Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương, khi đó vẫn chưa đăng quang Miss World Vietnam 2022 nhưng cả hai đã lên tiếng phủ nhận và khẳng định chỉ là mối quan hệ phụ huynh - giáo viên.

Nghi vấn chồng cũ Lệ Quyên đón sinh nhật bên tình mới, bữa tiệc ngập tràn hoa hồng và lời bày tỏ tình cảm gây chú ý - Ảnh 5
Hoa hậu Mai Phương cũng từng dính tin đồn hẹn hò với chồng cũ Lệ Quyên.

Dịp Noel 2021, Đức Huy lại bị đồn hẹn hò diễn viên Khánh My. Doanh nhân bị ghi lại khoảnh khắc cùng người đẹp bước xuống từ siêu xe Bentley của anh. Cả hai nói chuyện thân mật. Tuy nhiên, Khánh My cho hay, cô đang độc thân và chưa muốn yêu ai vì mới chia tay bạn trai chưa được bao lâu nên dồn hết sức lực phát triển các dự án nghệ thuật.

Nghi vấn chồng cũ Lệ Quyên đón sinh nhật bên tình mới, bữa tiệc ngập tràn hoa hồng và lời bày tỏ tình cảm gây chú ý - Ảnh 6
 Khánh My từng bị bắt gặp đi chơi với doanh nhân Đức Huy.

Gần đây, dân tình nhận ra đại gia Đức Huy rất chăm “thả tim” ảnh của Thiều Bảo Trang. Điều này khiến netizen không khỏi tò mò. Tuy nhiên, họ giữ im lặng giữa nhiều lời đồn đoán về mối quan hệ. 

Tân hoa hậu Mai Phương lên tiếng về tin đồn hẹn hò với chồng cũ Lệ Quyên trước khi đăng quang

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Ngay sau khi đăng quang cuộc thi Hoa hậu Thế giới Việt Nam 2022, mọi thông tin liên quan tân Hoa hậu Huỳnh Nguyễn Mai Phương đã nhận được nhiều sự quan tâm.

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Từ khóa:   chồng cũ Lệ Quyên Lệ Quyên doanh nhân Đức Huy

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