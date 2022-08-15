Lệ Quyên bất ngờ đăng đàn ẩn ý về việc bị người yêu 'dở mặt', tuyên bố 1 câu 'xanh rờn' gây chú ý

Chuyện tình cảm của ca sĩ Lệ Quyên với tình trẻ Lâm Bảo Châu vẫn luôn được dư luận quan tâm từ khi công khai.
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Sau khi quyết định công khai chuyện yêu đương, Lệ Quyên và bạn trai kém 12 tuổi Lâm Bảo Châu không ngần ngại chia sẻ những giây phút tình tứ bên nhau cũng như những khoảnh khắc tình cảm khiến cộng đồng mạng nhiều người trầm trồ. Bên cạnh đó, nhất cử nhất động của cặp đôi lệch tuổi này trên mạng xã hội cũng luôn nhận được sự quan tâm rất lớn.
Mới đây, Lệ Quyên khiến dân tình xôn xao khi bất ngờ đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý. Cụ thể, nữ ca sĩ cho biết: "Tớ thì chưa bao giờ rơi vào tình trạng để hết yêu mới chia tay khi thấy ai đó dở mặt. Tớ nhạy lắm, thấy cái mùi sai sai nhẹ nhẹ là đã bình thản bye rồi. Nhưng đây là quan điểm của tớ, mong chị em luôn bản lĩnh. Luỵ tình chưa bao giờ giữ được đàn ông nhé”.
Đối với Lệ Quyên, cô luôn chủ động dừng lại trong chuyện tình cảm nếu nhận thấy nửa kia có những dấu hiệu không ổn. Bởi lẽ, nữ ca sĩ không muốn để bản thân rơi vào cảnh quỵ lụy một người đã hết yêu thương mình.
Trước đó, bạn gái Lâm Bảo Châu cũng từng nhiều lần đăng đàn chia sẻ những quan điểm cá nhân về tình yêu. Cũng chính những dòng trạng thái vu vơ của Lệ Quyên đã khiến cư dân mạng không khỏi hoang mang vì lo ngại mối quan hệ giữa cô và bạn trai đang gặp trục trặc. Tuy nhiên, khi nắm rõ được ồn ào, Lệ Quyên thường nhanh chóng lên tiếng phủ nhận những đồn đoán rạn nứt bằng những khoảnh khắc thân mật, ngọt ngào bên Lâm Bảo Châu. Việc nữ ca sĩ về tình yêu chỉ nhằm mục đích chia sẻ thêm những góc nhìn cá nhân chứ không hề liên quan đến mối quan hệ giữa cô và bạn trai.
Hiện tại, sau khi công khai yêu nhau, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu vẫn giữ được tình cảm bền chặt và mặn nồng như những ngày mới yêu. Thậm chí, cặp đôi còn khiến khán giả vô cùng ngưỡng mộ khi luôn xuất hiện tình tứ, ngọt ngào trong các sự kiện hay trên các nền tảng mạng xã hội.