Lệ Quyên bất ngờ đăng đàn ẩn ý về việc bị người yêu 'dở mặt', tuyên bố 1 câu 'xanh rờn' gây chú ý

Sau khi quyết định công khai chuyện yêu đương, Lệ Quyên và bạn trai kém 12 tuổi Lâm Bảo Châu không ngần ngại chia sẻ những giây phút tình tứ bên nhau cũng như những khoảnh khắc tình cảm khiến cộng đồng mạng nhiều người trầm trồ. Bên cạnh đó, nhất cử nhất động của cặp đôi lệch tuổi này trên mạng xã hội cũng luôn nhận được sự quan tâm rất lớn.

Mới đây, Lệ Quyên khiến dân tình xôn xao khi bất ngờ đăng tải dòng trạng thái đầy ẩn ý. Cụ thể, nữ ca sĩ cho biết: "Tớ thì chưa bao giờ rơi vào tình trạng để hết yêu mới chia tay khi thấy ai đó dở mặt. Tớ nhạy lắm, thấy cái mùi sai sai nhẹ nhẹ là đã bình thản bye rồi. Nhưng đây là quan điểm của tớ, mong chị em luôn bản lĩnh. Luỵ tình chưa bao giờ giữ được đàn ông nhé”.