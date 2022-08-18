Lệ Quyên khoe thân hình bốc lửa ở tuổi 41, tình trẻ hết lời khen ngợi

"Phản ứng hóa học" của Lệ Quyên cùng "phi công trẻ" trên mạng xã hội tiếp tục gây chú ý.

Mới đây, ca sĩ Lệ Quyên đăng tải hình ảnh trong bộ váy trắng cùng cách tạo dáng khoe trọn đường cong cơ thể. Nữ ca sĩ viết: "Đường cong em làm anh thở không kịp". Không thể phủ nhận, ở tuổi 41 Lệ Quyên có một thân hình đáng ao ước. Không chỉ săn chắc nhờ tập luyện thường xuyên mà mọi điểm vàng cơ thể nữ ca sĩ cũng vô cùng quyến rũ.

Lệ Quyên tạo dáng khoe đường cong cơ thể. Ảnh: IGNV Ngay sau bên dưới bài đăng của "nữ hoàng phòng trà", tình trẻ của cô - Lâm Bảo Châu cũng liền để lại bình luận khiến dân tình thích thú: "Tắt thở luôn", cùng biểu tượng rực cháy. Lâm Bảo Châu có bình luận gây chú ý. Ảnh: Chụp màn hình Đây không phải lần đầu tiên giọng ca Nếu em được lựa chọn và "phi công trẻ" có "phản ứng hóa học" gây chú ý trên mạng xã hội. Trước đó, trong mỗi bài đăng của đối phương, họ đều vào để lại bình luận và dành cho nhau những hành động thể hiện tình cảm.

Bất chấp những lời dị nghị về khoảng cách tuổi tác, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu chứng minh tình cảm chân thành dành cho nhau. Ảnh: IGNV Có thể thấy sau thời gian hẹn hò, mối tình Lâm Bảo Châu - Lệ Quyên hiện tại đang rất thăng hoa. Điều này khiến cho cư dân mạng đều mong chờ rằng chẳng mấy nữa cả hai sẽ tiến tới hôn nhân. Năm 2020, Lệ Quyên gây xôn xao khi tuyên bố đã “đường ai nấy đi” với ông bầu Đức Huy sau hơn 10 năm gắn bó. Sau ly hôn, nữ ca sĩ công khai tình cảm với tình trẻ Lâm Bảo Châu kém cô 12 tuổi. Kể từ đó, Lệ Quyên và Lâm Bảo Châu không ngần ngại khoe những khoảnh khắc tình tứ bên nhau. Cả hai khá được lòng với gia đình hai bên nhưng chuyện tình của cặp đôi ngoài nhận được nhiều sự ủng hộ, cũng có nhiều dèm pha từ dư luận vì khoảng cách tuổi tác. Hiện tại cặp đôi sống ở căn biệt thự dát vàng mới hoàn thiện của Lệ Quyên và thường cùng đồng hành với nhau các sự kiện. Cả 2 đều yêu thể thao và luôn cố gắng duy trì được vóc dáng đẹp. Người mẫu sinh năm 1993 cũng thường xuyên giúp Lệ Quyên việc bếp núc. Anh còn có mối quan hệ tốt với bé Bo - con trai riêng của Lệ Quyên với chồng cũ. Lệ Quyên cũng khá được lòng gia đình bạn trai kém tuổi.

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