Chồng cũ Lệ Quyên hẹn hò với Thiều Bảo Trang tại Hàn Quốc?

Sau nhiều tin đồn hẹn hò với những mỹ nhân đình đám, lần này chồng cũ Lệ Quyên lại tiếp tục vướng nghi vấn có quan hệ tình cảm với ca sĩ Thiều Bảo Trang.
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Sau khi ly hôn với ca sĩ Lệ Quyên, Đức Huy liên tục xuất hiện trên mặt báo với các tin đồn hẹn hò những bóng hồng của showbiz Việt. Mới đây nhất, nam doanh nhân được cho là đang có mối quan hệ tình cảm với Thiều Bảo Trang.
Theo đó, cư dân mạng đã phát hiện rằng Đức Huy gần đây đã ấn theo dõi tài khoản Instagram của cả hai chị em Thiều Bảo Trang - Thiều Bảo Trâm. Không những vậy, nam doanh nhân còn bị bắt gặp "bão like" hàng loạt bài đăng của Thiều Bảo Trang. Nhiều bức ảnh mà giọng ca sinh năm 1992 chia sẻ còn có background tương đồng với nhà riêng của chồng cũ Lệ Quyên.
Mới đây, cư dân mạng đã soi được chi tiết chứng minh rằng Thiều Bảo Trang và Đức Huy đang cùng có mặt tại Hàn Quốc. Cụ thể, trong một bức ảnh được nữ ca sĩ họ Thiều đăng tải, bóng người phía sau và cả phong cảnh xung quanh trùng khớp với một bức ảnh được doanh nhân kia chia sẻ trước đó không lâu.
Vì những lý do trên, nhiều người đã đặt ra nghi vấn về mối quan hệ giữa Đức Huy và Thiều Bảo Trang. Tuy nhiên, bỏ mặc những đồn đoán của dư luận, cả hai vẫn chưa lên tiếng về bất kỳ điều gì.