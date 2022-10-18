Chồng cũ Lệ Quyên hẹn hò với Thiều Bảo Trang tại Hàn Quốc?

Hậu trường 18/10/2022 21:09

Sau nhiều tin đồn hẹn hò với những mỹ nhân đình đám, lần này chồng cũ Lệ Quyên lại tiếp tục vướng nghi vấn có quan hệ tình cảm với ca sĩ Thiều Bảo Trang.

Sau khi ly hôn với ca sĩ Lệ Quyên, Đức Huy liên tục xuất hiện trên mặt báo với các tin đồn hẹn hò những bóng hồng của showbiz Việt. Mới đây nhất, nam doanh nhân được cho là đang có mối quan hệ tình cảm với Thiều Bảo Trang.

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Đức Huy được cho là đang hẹn hò với Thiều Bảo Trang - Ảnh: Internet
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Doanh nhân Đức Huy theo dõi tài khoản MXH của hai chị em họ Thiều - Ảnh: Chụp màn hình

Theo đó, cư dân mạng đã phát hiện rằng Đức Huy gần đây đã ấn theo dõi tài khoản Instagram của cả hai chị em Thiều Bảo Trang - Thiều Bảo Trâm. Không những vậy, nam doanh nhân còn bị bắt gặp "bão like" hàng loạt bài đăng của Thiều Bảo Trang. Nhiều bức ảnh mà giọng ca sinh năm 1992 chia sẻ còn có background tương đồng với nhà riêng của chồng cũ Lệ Quyên.

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Đức Huy 'thả tim' nhiều ảnh của Thiều Bảo Trang - Ảnh: Internet

Mới đây, cư dân mạng đã soi được chi tiết chứng minh rằng Thiều Bảo Trang và Đức Huy đang cùng có mặt tại Hàn Quốc. Cụ thể, trong một bức ảnh được nữ ca sĩ họ Thiều đăng tải, bóng người phía sau và cả phong cảnh xung quanh trùng khớp với một bức ảnh được doanh nhân kia chia sẻ trước đó không lâu.

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Bóng người phía sau và cả phong cảnh xung quanh bức ảnh Thiều Bảo Trang đăng tải trùng khớp với một bức ảnh được Đức Huy chia sẻ trước đó không lâu - Ảnh: Internet

Vì những lý do trên, nhiều người đã đặt ra nghi vấn về mối quan hệ giữa Đức Huy và Thiều Bảo Trang. Tuy nhiên, bỏ mặc những đồn đoán của dư luận, cả hai vẫn chưa lên tiếng về bất kỳ điều gì.

Nghi vấn chồng cũ Lệ Quyên đón sinh nhật bên tình mới, bữa tiệc ngập tràn hoa hồng và lời bày tỏ tình cảm gây chú ý

Nghi vấn chồng cũ Lệ Quyên đón sinh nhật bên tình mới, bữa tiệc ngập tràn hoa hồng và lời bày tỏ tình cảm gây chú ý

Trong loạt ảnh đón sinh nhật lãng mạn trong không gian ngập tràn hoa hồng và nến lung linh, nhiều người cho rằng chồng cũ Lệ Quyên đã có bạn gái mới và đây là động thái ngầm công khai của nam doanh nhân.

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Từ khóa:   chồng cũ Lệ Quyên Thiều Bảo Trang doanh nhân Đức Huy

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