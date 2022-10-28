Hiếm hoi chia sẻ về con trai cưng, Lệ Quyên khiến fan xúc động với dòng tâm sự: 'Kết quả ra sao cũng được, mẹ luôn bên cạnh con'

Lệ Quyên vô cùng tự hào về cách con trai đang trưởng thành từng ngày dù không có mình bên cạnh chăm sóc thường xuyên.

Trải qua lần đổ vỡ trong cuộc hôn nhân với đại gia Đức Huy, Lệ Quyên và chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ văn minh và cùng nhau chăm sóc quý tử đầu lòng. Dù cho không ở bên chăm sóc con ngày ngày như trước nhưng cứ mỗi lần rảnh rỗi không một giây phút nào, ''nữ hoàng phòng trà'' lại không quên dành thời gian cho cậu con trai cưng Lê Kỳ Anh của mình. Con trai cưng của Lệ Quyên - Ảnh: Báo VTC News Lê Kỳ Anh (tên thân mật Bo) là kết quả mối tình của Lệ Quyên và chồng cũ - doanh nhân Đức Huy. Vì muốn con có cuộc sống bình thường, hạn chế sự chú ý của mọi người nên khi Kỳ Anh dần trưởng thành, Lệ Quyên mới thoải mái công khai hình ảnh cậu bé. Sau khi bố mẹ ly hôn, Kỳ Anh chủ yếu sống với bố, thi thoảng gặp và đi du lịch với mẹ.

Có bố là đại gia, còn mẹ là tên tuổi lớn trong showbiz Việt nên từ nhỏ, Kỳ Anh đã có cuộc sống được ví như hoàng tử. Không chỉ diện toàn hàng hiệu, Kỳ Anh còn di chuyển bằng xe hơi tiền tỷ hay máy bay hạng thương gia, đi du lịch nhiều nước và tận hưởng các dịch vụ cao cấp. Lệ Quyên luôn dành thời gian rảnh rỗi để sang thăm con - Ảnh: Internet Lệ Quyên vốn lâu nay không phải là một người thường xuyên kể quá nhiều về gia đình của mình hoặc tâm sự về chuyện con cái, nhưng mới đây cô nàng đã có đôi lời chia sẻ mang tình cảm của một người mẹ dành cho cậu con trai cưng của mình.

Cụ thể Lệ Quyên nhắn nhủ đến con: "Sài Gòn hôm nay mưa rầm nguyên ngày. Nhìn khoảnh khắc được như trẻ thơ bên con thế này thấy hạnh phúc quá con ạ. Mẹ là bánh bèo, khó chơi chung các trò cùng con được, may quá con bây giờ mê bóng rổ nên mẹ có thể thi thoảng tham gia. Cuộc đời nghệ sĩ của mẹ đặc trưng là nay đây mai đó bốn biển là nhà. Mẹ càng được đi nhiều, yêu thương nhiều, cống hiến nhiều thì có nghĩa là mẹ phải xa con nhiều. ''Nữ hoàng phòng trà'' luôn tự hào cách con trai trưởng thành - Ảnh: Internet Suốt gần 12 năm rồi vẫn thế, phải xa con là khi bên cạnh con mẹ không rời con nửa bước. Từ nhỏ đến tận bây giờ sinh hoạt hay học hành của con vẫn theo lập trình của mẹ. Mẹ hạnh phúc bởi chính hoàn cảnh đó khiến con trở thành cậu bé rất tự lập, không nhõng nhẽo, dựa dẫm quá nhiều vào người khác. Quan trọng nhất là dù cuộc sống có thay đổi thế nào,con vẫn luôn được yêu thương trọn vẹn nhất". Không chỉ là một người mẹ yêu thương và quan tâm chiều chuộng con cái như bao bà mẹ khác, ở Lệ Quyên vẫn có đôi chút sự nghiêm khắc như việc cô luôn sẵn sàng đóng vai ác để giúp con trưởng thành và trở thành một người đàn ông hơn trong tương lai: "Mẹ không bao giờ ép con phải trở thành ai so với cái bóng hào quang rực rỡ của mẹ. Mẹ chỉ luôn động viên con hãy cố gắng hết sức trong tất cả mọi chuyện thôi, kết quả ra sao cũng được, mẹ luôn bên cạnh con, cả nhà luôn bên cạnh con".

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