Hiếm hoi chia sẻ về con trai cưng, Lệ Quyên khiến fan xúc động với dòng tâm sự: 'Kết quả ra sao cũng được, mẹ luôn bên cạnh con'

Hậu trường 28/10/2022 14:01

Lệ Quyên vô cùng tự hào về cách con trai đang trưởng thành từng ngày dù không có mình bên cạnh chăm sóc thường xuyên.

Trải qua lần đổ vỡ trong cuộc hôn nhân với đại gia Đức Huy, Lệ Quyên và chồng cũ vẫn giữ mối quan hệ văn minh và cùng nhau chăm sóc quý tử đầu lòng. Dù cho không ở bên chăm sóc con ngày ngày như trước nhưng cứ mỗi lần rảnh rỗi không một giây phút nào, ''nữ hoàng phòng trà'' lại không quên dành thời gian cho cậu con trai cưng Lê Kỳ Anh của mình. 

Hiếm hoi chia sẻ về con trai cưng, Lệ Quyên khiến fan xúc động với dòng tâm sự: 'Kết quả ra sao cũng được, mẹ luôn bên cạnh con' - Ảnh 1
Con trai cưng của Lệ Quyên - Ảnh: Báo VTC News 

Lê Kỳ Anh (tên thân mật Bo) là kết quả mối tình của Lệ Quyên và chồng cũ - doanh nhân Đức Huy. Vì muốn con có cuộc sống bình thường, hạn chế sự chú ý của mọi người nên khi Kỳ Anh dần trưởng thành, Lệ Quyên mới thoải mái công khai hình ảnh cậu bé. Sau khi bố mẹ ly hôn, Kỳ Anh chủ yếu sống với bố, thi thoảng gặp và đi du lịch với mẹ. 

Có bố là đại gia, còn mẹ là tên tuổi lớn trong showbiz Việt nên từ nhỏ, Kỳ Anh đã có cuộc sống được ví như hoàng tử. Không chỉ diện toàn hàng hiệu, Kỳ Anh còn di chuyển bằng xe hơi tiền tỷ hay máy bay hạng thương gia, đi du lịch nhiều nước và tận hưởng các dịch vụ cao cấp. 

Hiếm hoi chia sẻ về con trai cưng, Lệ Quyên khiến fan xúc động với dòng tâm sự: 'Kết quả ra sao cũng được, mẹ luôn bên cạnh con' - Ảnh 2
Lệ Quyên luôn dành thời gian rảnh rỗi để sang thăm con - Ảnh: Internet 

Lệ Quyên vốn lâu nay không phải là một người thường xuyên kể quá nhiều về gia đình của mình hoặc tâm sự về chuyện con cái, nhưng mới đây cô nàng đã có đôi lời chia sẻ mang tình cảm của một người mẹ dành cho cậu con trai cưng của mình.  

Cụ thể Lệ Quyên nhắn nhủ đến con: "Sài Gòn hôm nay mưa rầm nguyên ngày. Nhìn khoảnh khắc được như trẻ thơ bên con thế này thấy hạnh phúc quá con ạ. Mẹ là bánh bèo, khó chơi chung các trò cùng con được, may quá con bây giờ mê bóng rổ nên mẹ có thể thi thoảng tham gia. Cuộc đời nghệ sĩ của mẹ đặc trưng là nay đây mai đó bốn biển là nhà. Mẹ càng được đi nhiều, yêu thương nhiều, cống hiến nhiều thì có nghĩa là mẹ phải xa con nhiều.

Hiếm hoi chia sẻ về con trai cưng, Lệ Quyên khiến fan xúc động với dòng tâm sự: 'Kết quả ra sao cũng được, mẹ luôn bên cạnh con' - Ảnh 3
''Nữ hoàng phòng trà'' luôn tự hào cách con trai trưởng thành - Ảnh: Internet 

 

Suốt gần 12 năm rồi vẫn thế, phải xa con là khi bên cạnh con mẹ không rời con nửa bước. Từ nhỏ đến tận bây giờ sinh hoạt hay học hành của con vẫn theo lập trình của mẹ. Mẹ hạnh phúc bởi chính hoàn cảnh đó khiến con trở thành cậu bé rất tự lập, không nhõng nhẽo, dựa dẫm quá nhiều vào người khác. Quan trọng nhất là dù cuộc sống có thay đổi thế nào,con vẫn luôn được yêu thương trọn vẹn nhất".

Không chỉ là một người mẹ yêu thương và quan tâm chiều chuộng con cái như bao bà mẹ khác, ở Lệ Quyên vẫn có đôi chút sự nghiêm khắc như việc cô luôn sẵn sàng đóng vai ác để giúp con trưởng thành và trở thành một người đàn ông hơn trong tương lai: "Mẹ không bao giờ ép con phải trở thành ai so với cái bóng hào quang rực rỡ của mẹ. Mẹ chỉ luôn động viên con hãy cố gắng hết sức trong tất cả mọi chuyện thôi, kết quả ra sao cũng được, mẹ luôn bên cạnh con, cả nhà luôn bên cạnh con".

Từ khóa:   "nữ hoàng bolero" Lệ Quyên Lệ Quyên con trai Lệ Quyên sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tâm linh - Tử vi 57 phút trước
Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Đúng hôm nay, thứ 5 ngày 1/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 12 phút trước
Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Đúng hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 22 phút trước
Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Dinh dưỡng 2 giờ 12 phút trước
Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Sau hôm nay, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp trúng số độc đắc, tài lộc vào cửa, sự nghiệp thăng tiến, bội thu cả tình lẫn tiền

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 27 phút trước
Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Mẹ vừa nhìn đã cấm cửa bạn trai, 1 tháng sau tôi cúi đầu cảm ơn vì cú cứu nguy trông thấy

Tâm sự 3 giờ 12 phút trước
Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Cuối ngày hôm nay (1/10/2026), 3 con giáp tài lộc như 'nước chảy ào ào', hưởng trọn vinh hoa phú quý, sự nghiệp thăng hoa

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 27 phút trước
Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Chồng ngỡ ngàng nhận ra sự thật đằng sau lời nhắn đưa nhân tình về nhà của mẹ

Tâm sự gia đình 4 giờ 12 phút trước
Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Chồng trở về sau khi bị nhân tình lừa hết tiền và câu đáp trả nhẹ nhàng của người vợ

Tâm sự gia đình 5 giờ 12 phút trước
Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Bĩu môi chê thông gia đi xe máy cùi, mẹ chồng "chết đứng" khi biết bí mật phía sau

Tâm sự 6 giờ 12 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp xoay chuyển tình thế, thoát khỏi bể khổ, tài lộc đổ xuống như mưa, đón may mắn dồn dập

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh