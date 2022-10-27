Chủ tịch Miss Grand 2022 phát ngôn thiếu tôn trọng Thiên Ân, siêu mẫu Hà Anh bức xúc lên tiếng: 'Khi xem phần chữ chạy phiên dịch ở video của ông, tôi cứ nghĩ rằng đây là trò đùa'

Hậu trường 27/10/2022 13:54

Siêu mẫu Hà Anh cho biết chủ tịch Miss Grand 2022 đã không tôn trọng Thiên Ân.

Chung kết cuộc thi Miss Grand International 2022 đã chính thức khép lại nhưng những dư âm đằng sau đó vẫn đang chưa có hồi kết. Tiêu biểu như việc tài khoản chính thức của cuộc thi nổi tiếng trên MXH Instagram đã liên tục bị tụt flow chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, đỉnh điểm được đẩy lên cao trào khi đích thân chủ tịch của giải đấu là Mr.Nawat được cho là đã có những lời lẽ xúc phạm đến Hoa Hậu Thiên Ân. 

Chủ tịch Miss Grand 2022 phát ngôn thiếu tôn trọng Thiên Ân, siêu mẫu Hà Anh bức xúc lên tiếng: 'Khi xem phần chữ chạy phiên dịch ở video của ông, tôi cứ nghĩ rằng đây là trò đùa' - Ảnh 1
Thiên Ân tại Miss Grand International - Ảnh: Internet

Chứng kiến thí sinh nước nhà bị xúc phạm, người hâm mộ Việt Nam đã tỏ ra vô cùng bức xúc và phản ứng kịch liệt trước hành động xăm xoi cơ thể của vị chủ tịch này. Đáng chú ý, trong số những người lên tiếng còn có sự xuất hiện của siêu mẫu Hà Anh. Cụ thể vào tối ngày 26/10, siêu mẫu Hà Anh vừa có bài đăng thu hút dư luận, công khai chỉ trích Chủ tịch Miss Grand International - ông Nawat Itsaragrisil - về việc nhận xét ngoại hình của hoa hậu Đoàn Thiên Ân.

Chủ tịch Miss Grand 2022 phát ngôn thiếu tôn trọng Thiên Ân, siêu mẫu Hà Anh bức xúc lên tiếng: 'Khi xem phần chữ chạy phiên dịch ở video của ông, tôi cứ nghĩ rằng đây là trò đùa' - Ảnh 2
Ông Nawat Itsaragrisil - Ảnh: Internet
Chủ tịch Miss Grand 2022 phát ngôn thiếu tôn trọng Thiên Ân, siêu mẫu Hà Anh bức xúc lên tiếng: 'Khi xem phần chữ chạy phiên dịch ở video của ông, tôi cứ nghĩ rằng đây là trò đùa' - Ảnh 3
Story của siêu mẫu Hà Anh - Ảnh: Internet 

Nguyên văn nội dung Hà Anh chia sẻ: 

"Dẫu biết một cuộc thi sắc đẹp là chấm sắc đẹp gương mặt, hình thể và trí tuệ (50%-30%-20%). Nhưng với cương vị là chủ tịch một cuộc thi sắc đẹp, ông công khai chỉ trích những nhược điểm cơ thể của thí sinh, cũng là một phụ nữ như một món hàng hóa hoàn toàn không ổn. Khi xem phần chữ chạy phiên dịch ở video của ông, tôi cứ nghĩ rằng đây là trò đùa. Không thể nào có việc ông nói ra những điều này với Ân và fan Việt Nam".

Người mẫu Hà Anh chia sẻ hành động công khai chỉ trích nhược điểm cơ thể của phụ nữ là miệt thị ngoại hình và hành động này làm cuộc thi sắc đẹp thay vì tôn vinh vẻ đẹp của phụ nữ lại trở thành hình thức xem phụ nữ như một món hàng hóa.

Minh Tú cũng có chia sẻ: "Mọi hình thể đều đẹp, hãy ngưng miệt thị ngoại hình".

Sau đêm chung kết Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 được diễn ra vào tối 25/10. Đại diện của Việt Nam - hoa hậu Đoàn Thiên Ân - dừng chân top 20 chung cuộc. 

Tiết lộ tin nhắn đầu tiên của Đoàn Thiên Ân sau khi dừng chân ở top 20 Miss Grand International 2022

Tiết lộ tin nhắn đầu tiên của Đoàn Thiên Ân sau khi dừng chân ở top 20 Miss Grand International 2022

Việc Hoa hậu Đoàn Thiên Ân không lọt vào Top 10 Miss Grand International 2022 khiến người hâm mộ sắc đẹp trong nước không khỏi tiếc nuối.

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