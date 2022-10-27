Chung kết cuộc thi Miss Grand International 2022 đã chính thức khép lại nhưng những dư âm đằng sau đó vẫn đang chưa có hồi kết. Tiêu biểu như việc tài khoản chính thức của cuộc thi nổi tiếng trên MXH Instagram đã liên tục bị tụt flow chỉ trong một khoảng thời gian ngắn, đỉnh điểm được đẩy lên cao trào khi đích thân chủ tịch của giải đấu là Mr.Nawat được cho là đã có những lời lẽ xúc phạm đến Hoa Hậu Thiên Ân.

Thiên Ân tại Miss Grand International - Ảnh: Internet

Chứng kiến thí sinh nước nhà bị xúc phạm, người hâm mộ Việt Nam đã tỏ ra vô cùng bức xúc và phản ứng kịch liệt trước hành động xăm xoi cơ thể của vị chủ tịch này. Đáng chú ý, trong số những người lên tiếng còn có sự xuất hiện của siêu mẫu Hà Anh. Cụ thể vào tối ngày 26/10, siêu mẫu Hà Anh vừa có bài đăng thu hút dư luận, công khai chỉ trích Chủ tịch Miss Grand International - ông Nawat Itsaragrisil - về việc nhận xét ngoại hình của hoa hậu Đoàn Thiên Ân.