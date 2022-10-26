Tiết lộ tin nhắn đầu tiên của Đoàn Thiên Ân sau khi dừng chân ở top 20 Miss Grand International 2022

Hậu trường 26/10/2022 09:57

Việc Hoa hậu Đoàn Thiên Ân không lọt vào Top 10 Miss Grand International 2022 khiến người hâm mộ sắc đẹp trong nước không khỏi tiếc nuối.

Vào tối ngày 25/10, đêm chung kết Miss Grand International 2022 (Hoa hậu Hòa bình quốc tế) diễn ra tại Indonesia. Đoàn Thiên Ân đại diện Việt Nam tranh tài cùng 70 thí sinh khác đến từ các quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới.

Sau màn đồng diễn và hô tên, ban tổ chức đã công bố top 4 trang phục dân tộc ấn tượng. Việt Nam được gọi tên đầu tiên trong top 4 trang phục dân tộc ấn tượng. Trong top 4 trang phục dân tộc ấn tượng còn có đại diện của Thái Lan, Anh và Peru. Đại diện Việt Nam được gọi tên đầu tiên vào top 20. Các thí sinh tiếp tục tranh tài ở phần trình diễn áo tắm. Thiên Ân thể hiện những bước đi mạnh mẽ, quyến rũ. Tuy nhiên, cô đã dừng chân ở top 20 và được nhận giải thưởng "Country's Power of The Year".

Tiết lộ tin nhắn đầu tiên của Đoàn Thiên Ân sau khi dừng chân ở top 20 Miss Grand International 2022 - Ảnh 1
Thiên Ân hiểu bản thân có thể tiến xa hơn vị trí Top 20, vì vậy việc dừng chân sớm tại đấu trường này làm cô cảm thấy bất ngờ và thất vọng - Ảnh: FBNV

Cụ thể, sau đêm Chung kết Miss Grand International 2022, dàn sao Việt cũng đã bày tỏ sự ủng hộ đối với Thiên Ân. Diễn viên Nguyên Thảo chia sẻ trên trang cá nhân: "Về đảm đương nhiệm kỳ MGV kìa, chờ Hoa hậu về nước nha. Thương em đã vất vả, nỗ lực và chịu áp lực rất nhiều. Em đã làm rất tốt rồi".

Trong đoạn tin nhắn với Thiên Ân, Nguyên Thảo công nhận sự cố gắng của nàng hậu, người đẹp cho rằng mọi người đều tiếc nuối cho kết quả của Thiên Ân tại MGI 2022. Đáp lại tin nhắn của Nguyên Thảo, Thiên Ân ngậm ngùi nói: "Tiếc thật hả chị?"

Tiết lộ tin nhắn đầu tiên của Đoàn Thiên Ân sau khi dừng chân ở top 20 Miss Grand International 2022 - Ảnh 2
Người đẹp Nguyên Thảo tiết lộ tin nhắn của Thiên Ân sau khi bị loại khỏi Top 10 chung cuộc - Ảnh: FBNV

Về phần Thiên Ân, cô cho biết mình không thể không khóc vì cô hiểu bản thân có thể tiến xa hơn vị trí Top 20, vì vậy việc dừng chân sớm tại đấu trường này làm cô cảm thấy bất ngờ và thất vọng. Tuy nhiên, người đẹp Long An vẫn lạc quan tiết lộ cô sẽ trở về quê hương để hoàn thành tốt sứ mệnh Hoa hậu Hòa bình đầu tiên của Việt Nam.

Sau đó, Thiên Ân đã gửi lời cảm ơn đến khán giả trên trang cá nhân. Nàng hậu viết: "Hành trình vừa qua, Đoàn Thiên Ân xin chân thành cảm ơn. Dù kết quả có thế nào, sự ủng hộ và đồng hành của Việt Nam sẽ mãi mãi là điều khắc sâu trong lòng Ân, đến mãi sau. Một lần nữa, cảm ơn rất nhiều".

Đoàn Thiên Ân dừng chân tại top 20 của Miss Grand International 2022

Đoàn Thiên Ân dừng chân tại top 20 của Miss Grand International 2022

Đại diện Việt Nam Đoàn Thiên Ân đã chính thức dừng chân tại Top 20 của cuộc thi Miss Grand International 2022 - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022.

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Từ khóa:   Đoàn Thiên Ân Miss Grand International sao Việt

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