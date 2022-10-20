Sau chiến thắng tạm thời trước đại diện Thái Lan, Đoàn Thiên Ân hứa 'độc thân' 10 năm để trả ơn tình cảm của khán giả

Hậu trường 20/10/2022 08:52

Sau chiến thắng tạm thời, Thiên Ân và CEO Phạm Kim Dung đã có buổi livestream trò chuyện cùng nhau. Thiên Ân hứa cô sẽ độc thân 10 năm nữa để nỗ lực hết mình, cống hiến cho khán giả.

Khuya 18/10, cổng bình chọn tìm ra đại diện lọt top 20 chung cuộc Miss Grand International 2022 chính thức khép lại. Kết quả là cú lội ngược dòng ngoài sức mong đợi thuộc về đại diện Việt Nam - Đoàn Thiên Ân trước đại diện Thái Lan - Engfa. Được biết, cả Thiên Ân và Engfa đều vượt mốc 4,7 triệu lượt vote, chỉ chênh lệch 858 phiếu.

Sau chiến thắng tạm thời trước đại diện Thái Lan, Đoàn Thiên Ân hứa 'độc thân' 10 năm để trả ơn tình cảm của khán giả - Ảnh 1

Sau chiến thắng tạm thời trước đại diện Thái Lan, Đoàn Thiên Ân hứa 'độc thân' 10 năm để trả ơn tình cảm của khán giả - Ảnh 2
  Đoàn Thiên Ân tạm thời lọt top 20 chung cuộc Miss Grand International 2022 - Ảnh: Internet

Sau chiến thắng tạm thời, Thiên Ân và CEO Phạm Kim Dung đã có buổi livestream trò chuyện cùng nhau. Cả hai gửi lời cảm ơn chân thành đến mọi người vì đã nỗ lực giành chiến thắng cho Việt Nam dù kết quả chưa được công bố.

Sau chiến thắng tạm thời trước đại diện Thái Lan, Đoàn Thiên Ân hứa 'độc thân' 10 năm để trả ơn tình cảm của khán giả - Ảnh 3
Thiên Ân và CEO Phạm Kim Dung đã có buổi livestream trò chuyện để cảm ơn khán giả - Ảnh: Internet

Trong buổi livestream, Thiên Ân đã không giấu được sự xúc động trước tình cảm mọi người dành cho mình. Nàng hậu cho biết cô rất cảm động khi thấy từng lượt vote, kêu gọi và những hành động của mọi người ở quê nhà, tất cả sự cố gắng của mọi người cô đều thấy được dù đang dự thi ở Indonesia. Theo đó, Ân khẳng định sẽ chiến đấu hết sức trong chặng cuối để khiến mọi người có thể tự hào.

Sau chiến thắng tạm thời trước đại diện Thái Lan, Đoàn Thiên Ân hứa 'độc thân' 10 năm để trả ơn tình cảm của khán giả - Ảnh 4
 Thiên Ân đã không giấu được sự xúc động trước tình cảm mọi người dành cho mình - Ảnh: Internet

 “Bà trùm Hoa hậu” cũng động viên khích lệ tinh thần để người đẹp yên tâm thi đấu hết mình: “Em phải hết sức lạc quan, tự tin thi đấu. Bây giờ em không phải thi đấu cho Đoàn Thiên Ân nữa mà là thi đấu cho toàn đất nước Việt Nam.”

Cuộc trò chuyện vui vẻ giữa bà Dung và Thiên Ân còn khiến cư dân mạng cười ngả nghiêng trước sự hài hước của cả hai. Theo đó, bà Dung kể cho Ân nghe về những tình huống trong cuộc bình chọn vừa qua. "Bà trùm hoa hậu" cho biết mọi người từ rất nhiều địa phương, ngành nghề đều hướng về nàng hậu. Câu chuyện người thân cô giúp việc hay chị làm nghề buôn bán trên sông tìm cách tạo tài khoản, tranh thủ khoảng thời gian rảnh để bình chọn cho đại diện Việt Nam khiến nàng hậu càng thêm xúc động.

Sau chiến thắng tạm thời trước đại diện Thái Lan, Đoàn Thiên Ân hứa 'độc thân' 10 năm để trả ơn tình cảm của khán giả - Ảnh 5
Á Hậu Quỳnh Châu kêu gọi khán giả bình chọn cho Thiên Ân - Ảnh: Internet

Đặc biệt, CEO Sen Vàng trêu rằng Thiên Ân nên độc thân 10 năm để toàn tâm cống hiến cho nghệ thuật. Theo đó, Thiên Ân cũng hài hước hứa cô sẽ độc thân 10 năm nữa để nỗ lực hết mình, cống hiến cho khán giả. Bởi chỉ có như thế mới xứng đáng với tình cảm mà mọi người dành cho cô những ngày qua. Từng lượt vote được kêu gọi, tất cả sự cố gắng để cô đạt thành tích tốt nhất tại Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022. Cô xin hứa sẽ nỗ lực, chứng minh bằng hành động để công chúng Việt tự hào.

Sau chiến thắng tạm thời trước đại diện Thái Lan, Đoàn Thiên Ân hứa 'độc thân' 10 năm để trả ơn tình cảm của khán giả - Ảnh 6
Thiên Ân hài hước hứa cô sẽ độc thân 10 năm nữa để nỗ lực hết mình, cống hiến cho khán giả - Ảnh: Internet

Đoàn Thiên Ân là đại diện Việt Nam tiếp nối Hoa hậu Thùy Tiên dự thi tại Miss Grand International 2022. Ngay từ những ngày đầu tham gia, cô nàng đã nhận được nhiều sự chú ý từ cộng đồng mạng khi chỉ có chưa đầy 3 ngày chuẩn bị để chinh chiến quốc tế. Dẫu thời gian gấp rút nhưng nàng hậu vẫn luôn nỗ lực hết mình tại cuộc thi và cũng bởi lẽ đó mà các người hâm mộ vô cùng yêu thích, dành sự quan tâm đặc biệt cho cô nàng.

 

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Từ khóa:   Hoa hậu Đoàn Thiên Ân Miss Grand International vbiz

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