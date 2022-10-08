Đoàn Thiên Ân được khán giả quốc tế ưu ái gọi bằng cái tên “huyền thoại nhan sắc” vì những lý do này?

Mới đây, những khán giả trung thành của cô nàng tại Việt Nam đã bất ngờ phát hiện diễn đàn quốc tế đang theo dõi chặng hành trình của cuộc thi Miss Grand International 2022 đã đăng tải các thông tin của đại diện Việt Nam và ưu ái gọi cô bằng cái tên “huyền thoại nhan sắc”.

Đoàn Thiên Ân đã đến với đấu trường Miss Grand được tổ chức tại Bali, Indonesia chỉ sau 54 tiếng sau khi đăng quang Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2022. Dù lịch trình gấp rút, nhiều ngày phải làm việc liên tục nhưng Đoàn Thiên Ân vẫn giữ được phong độ tại đấu trường nhan sắc quốc tế.

Sở dĩ, biệt danh này được đặt ra bởi Thiên Ân đã thực sự làm nên một lịch sử. Các trang mạng xã hội của cô nàng đều được cấp tích xanh chỉ sau 4 ngày đăng quang để đánh dấu chủ quyền, lượng người theo dõi cũng tăng nhanh với tốc độ chóng mặt.

Đặc biệt, dù là những vòng đầu tiên Hoa hậu Thiên Ân vừa giành chiến thắng trong phần bình chọn Top 10 Pre-Arrival (giải thưởng dành cho khán giả lựa chọn những thí sinh được yêu thích nhất trước khi diễn ra cuộc thi). Được biết, 10 đại diện đến từ 10 quốc gia có số điểm cao nhất sẽ có cơ hội ăn tối đặc biệt với Mr. Nawat - chủ tịch của Miss Grand International.

Hoa hậu Thiên Ân vừa giành chiến thắng trong phần bình chọn Top 10 Pre-Arrival - Ảnh: FBNV

Được biết, Engfa – Miss Grand Thailand 2022 có thể coi là một đối thủ đáng gờm của Thiên Ân khi có số lượt bình chọn không hề kém cạnh và lượng người hâm mộ đông đảo khi đứng ở vị trí thứ 2.

Engfa – Miss Grand Thailand 2022 có thể coi là một đối thủ đáng gờm của Thiên Ân - Ảnh: Internet

Theo cập nhật mới nhất, số phiếu khán giả bình chọn cho Thiên Ân là gần 15 triệu lượt, đã bỏ xa các đối thủ. Điều này thể hiện đại diện Việt Nam rất được lòng người hâm mộ trong nước và quốc tế.

Đại diện Việt Nam rất được lòng người hâm mộ trong nước và quốc tế - Ảnh: Internet

Được biết, ngay khi xuất hiện tại ngôi nhà chung của Miss Grand International, Thiên Ân được nhiều người hâm mộ sắc đẹp quốc tế chú ý đến hơn bởi nhan sắc tỏa sáng khi đọ sắc cùng dàn Hoa hậu quốc tế. Hoa hậu Hoà bình Việt Nam 2022 còn được khen ngợi khi tự trang điểm, làm tóc rất chỉn chu mỗi lần lộ diện.

Thiên Ân tỏa sáng bởi nhan sắc và khả năng ứng xử, giao lưu ngoại ngữ trôi chảy - Ảnh: Internet

Không những thế, đại diện Việt Nam đã thể hiện khả năng ngoại ngữ trôi chảy để giao lưu cùng các đại diện nước bạn và ban tổ chức. Khả năng ứng xử, giao tiếp tiếng Anh, tiếng Thái "nuốt mic" của mỹ nhân gốc Long An khiến fan sắc đẹp Việt vô cùng tự hào.

Với phong độ này, người hâm mộ có thể mong chờ vào thành tích ấn tượng của Thiên Ân tại Miss Grand International.