Đoàn Thiên Ân tiết lộ phản ứng của chủ tiệm mắt kính khi cô xin nghỉ việc vì 'lỡ' thành hoa hậu?

Hậu trường 03/10/2022 09:25

Trên trang cá nhân, Đỗ Long chia sẻ đoạn clip trò chuyện vui vẻ của anh và Thiên Ân. Trong đoạn clip, Thiên Ân tiết lộ phản ứng của chủ tiệm mắt kính khi cô xin nghỉ việc sau khi đăng quang hoa hậu.

Cuộc thi Miss Grand Vietnam - Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 đang nhận được sự quan tâm đông đảo của giới truyền thông và công chúng trong thời gian qua với chiến thắng thuộc về người đẹp Đoàn Thiên Ân - người đẹp đến từ Long An. Sau khi Thiên Ân đăng quang, mọi thông tin liên quan đến người đẹp luôn được khán giả đặc biệt chú ý.

Đoàn Thiên Ân tiết lộ phản ứng của chủ tiệm mắt kính khi cô xin nghỉ việc vì 'lỡ' thành hoa hậu? - Ảnh 1
Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 - Đoàn Thiên Ân -  Ảnh: Internet

Mới đây, hoa hậu Thiên Ân có lịch gặp NTK Đỗ Long để chuẩn bị cho đấu trường nhan sắc quốc tế sắp tới. Trên trang cá nhân, Đỗ Long chia sẻ đoạn clip trò chuyện vui vẻ của 2 anh em. Mở đầu clip, NTK hỏi: "Ủa Ân, ngày hôm qua em đoạt giải hoa hậu rồi, em xin nghỉ chỗ bán mắt kính chưa?".

Đoàn Thiên Ân tiết lộ phản ứng của chủ tiệm mắt kính khi cô xin nghỉ việc vì 'lỡ' thành hoa hậu? - Ảnh 2
Thiên Ân hài hước kể xin nghỉ chỗ làm mắt kiếng vì vừa đoạt giải hoa hậu - Ảnh: Internet

Được đàn anh hỏi điều này, nàng hậu tỏ ra bất ngờ, bật cười đáp lại: "Hôm qua em vui quá em quên, em đâu có xin. Sáng nay em mới gọi điện thoại cho anh trưởng ca xin, em nói em thành hoa hậu rồi, cho em nghỉ nha, em hết đi làm được rồi. Cho em nghỉ bán mắt kính đi, giờ em lỡ thành hoa hậu rồi. Anh tuyển nhân viên mới giùm em nhé”.

Khi hoa hậu xin nghỉ việc, trưởng ca cũng vui vẻ đáp lại: "Anh biết điều này trước em rồi, em khỏi phải xin".

Được biết trước khi thi Miss Grand Vietnam 2022, Thiên Ân làm thêm tại một cửa hàng mắt kính trên đường Nguyễn Trãi, TP.HCM.

Sinh năm 2000, Đoàn Thiên Ân có phần già dặn và điềm tĩnh hơn so với dàn thí sinh tại Hoa hậu Hòa bình Việt Nam. Ít người biết đằng sau sự bình thản và chín chắn của cô gái 22 tuổi là khoảng trời đầy giông bão khi mẹ mất sớm vì ung thư, gia cảnh khó khăn.

Đoàn Thiên Ân tiết lộ phản ứng của chủ tiệm mắt kính khi cô xin nghỉ việc vì 'lỡ' thành hoa hậu? - Ảnh 3
Thiên Ân có gia cảnh đầy bão giông trước khi đăng quang hoa hậu - Ảnh: Internet

Để có thể theo đuổi việc học tại Đại học Công nghiệp TP.HCM, Đoàn Thiên Ân đã mưu sinh đủ nghề như làm thêm ở tiệm kính mát, bán đồng hồ và nhiều mặt hàng online. Toàn bộ chi phí học tập, cuộc sống, một mình Thiên Ân phải tự lo lắng, trang trải.

Hiện tại, Thiên Ân đang tất bật chuẩn bị cho cuộc thi Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022, diễn ra tại Indonesia và cô sẽ lên đường vào ngày 4/10.

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