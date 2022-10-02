Tân hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 - Đoàn Thiên Ân từng bị miệt thị nặng nề vì ngoại hình

Tân hoa hậu Miss Grand Vietnam 2022 - Đoàn Thiên Ân, cô gái 22 tuổi đến từ Long An với chiều cao 1,75m, số đo hình thể lần lượt là 88,5 - 66 - 98 cm. Nhưng ít ai biết rằng, nàng tân hoa hậu này từng bị nhiều người miệt thị ngoại hình do nặng 75 kg. Do đó, người đẹp đã quyết tâm giảm 15 kg để đi thi nhan sắc.

Trong phần thi Top 10, Thiên Ân từng chia sẻ bản thân bị mệt thị thân hình nặng nề. Người đẹp chia sẻ: "Do giảm cân nhanh quá, tôi bị rạn da ở vùng ngực. Tôi từng tự ti với khuyết điểm của bản thân, không dám đi thi. Được mọi người xung quanh động viên, tôi quyết định tham gia Miss Grand Vietnam để thoát khỏi vùng an toàn. Sau vòng Sơ khảo, tôi cũng nhận được những bình luận chưa tích cực về vóc dáng. Do đó, tôi muốn nhắn nhủ mọi người - những ai đang bị body shaming - hãy yêu bản thân".