Tân hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 - Đoàn Thiên Ân từng bị miệt thị nặng nề vì ngoại hình

Hậu trường 02/10/2022 09:56

Để thực hiện mong muốn được tham gia Miss Grand Vietnam 2022, Đoàn Thiên Ân đã giảm 15 kg trong vòng 4 tháng.

Tân hoa hậu Miss Grand Vietnam 2022 - Đoàn Thiên Ân, cô gái 22 tuổi đến từ Long An với chiều cao 1,75m, số đo hình thể lần lượt là 88,5 - 66 - 98 cm. Nhưng ít ai biết rằng, nàng tân hoa hậu này từng bị nhiều người miệt thị ngoại hình do nặng 75 kg. Do đó, người đẹp đã quyết tâm giảm 15 kg để đi thi nhan sắc.

Trong phần thi Top 10, Thiên Ân từng chia sẻ bản thân bị mệt thị thân hình nặng nề. Người đẹp chia sẻ: "Do giảm cân nhanh quá, tôi bị rạn da ở vùng ngực. Tôi từng tự ti với khuyết điểm của bản thân, không dám đi thi. Được mọi người xung quanh động viên, tôi quyết định tham gia Miss Grand Vietnam để thoát khỏi vùng an toàn. Sau vòng Sơ khảo, tôi cũng nhận được những bình luận chưa tích cực về vóc dáng. Do đó, tôi muốn nhắn nhủ mọi người - những ai đang bị body shaming - hãy yêu bản thân".

 

Tân hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 - Đoàn Thiên Ân từng bị miệt thị nặng nề vì ngoại hình - Ảnh 1
Đoàn Thiên Ân trở thành Tân hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 - Ảnh: VTC News

Sau khi giảm 15kg trong khoảng 4 tháng để sở hữu vóc dáng xinh đẹp như hiện tại, Thiên Ân tự tin hơn để bắt đầu bước vào nghệ thuật. Không chỉ thế, cô nàng còn là người mẫu quen mặt tại các chương trình trình diễn thời trang trong nước.

Người đẹp sinh năm 2000 này hiện đang là sinh viên trường Đại học Công nghiệp TP HCM. Trước đó, người đẹp là cựu học sinh tiêu biểu tại trường THPT Thủ Thiêm. Trước khi đăng quang ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, Thiên Ân từng đại diện trường cấp 3 đi thi Nữ sinh áo dài năm 2018 và giành quán quân chung cuộc.

Tân hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 - Đoàn Thiên Ân từng bị miệt thị nặng nề vì ngoại hình - Ảnh 2
Đoàn Thiên Ân đã giảm 15 kg trong vòng 4 tháng - Ảnh: FBNV

Ngoài Đoàn Thiên Ân đăng quang Miss Grand Vietnam (Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam) 2022 thì lần lượt các người đẹp Ngô Thị Quỳnh Mai đoạt á hậu 4, Trần Nguyên Minh Thư đoạt á hậu 3, Trần Tuyết Như đoạt á hậu 2 và Chế Nguyễn Quỳnh Châu là á hậu 1. Sau đăng quang, tân hoa hậu Đoàn Thiên Ân cùng 4 á hậu sẽ thực hiện chuyến từ thiện tại miền Trung. Sau đó, cả 5 người đẹp cùng đến Indonesia để tham dự cuộc thi Miss Grand International (Hoa hậu Hòa Bình thế giới) 2022.

Tân hoa hậu Miss Grand Vietnam – Đoàn Thiên Ân: Mẹ mất, bố bệnh, vất vả mưu sinh

Tân hoa hậu Miss Grand Vietnam – Đoàn Thiên Ân: Mẹ mất, bố bệnh, vất vả mưu sinh

"Tối nào, Ân cũng làm tại tiệm mắt kính trên đường Nguyễn Trãi kiếm tiền lo trang trải học phí và sinh hoạt phí thì làm gì có tiền để mua giải", bầu show Cao Huy chia sẻ về Tân hoa hậu Miss Grand Vietnam 2022.

Xem thêm
Từ khóa:   Đoàn Thiên Ân Miss Grand Vietnam 2022 tân hoa hậu Miss Grand Vietnam 2022

TIN MỚI NHẤT

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Sự thật trớ trêu đằng sau phút xiêu lòng trước vẻ quyến rũ của cô hàng xóm xinh đẹp

Tâm sự 1 giờ 41 phút trước
Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Nỗi lòng cô gái vỡ mộng ngay đêm thành hôn vì đề nghị không ngờ từ người chồng đại gia

Tâm sự 2 giờ 11 phút trước
Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Qua đêm nay, 3 con giáp rủng rỉnh tiền tài, thăng quan tiến chức, sự nghiệp 'thuận buồm xuôi gió' không ngừng

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Sự thật đằng sau cái quỳ gối của người vợ khi nhận đôi khuyên tai từ chồng đi xa về

Tâm sự 3 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Sự thật đằng sau hành động quay sang mượn tiền của mẹ chồng trong lúc con cái nợ nần

Tâm sự gia đình 3 giờ 41 phút trước
Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Màn cay đắng vì chửa trước và sự thay đổi tình thế không ai ngờ sau một đêm mưa gió

Tâm sự 4 giờ 11 phút trước
Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Sự thật đằng sau chiếc nhẫn kim cương trăm triệu và câu nói đi kèm của người chồng

Tâm sự gia đình 5 giờ 11 phút trước
Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Trúng số độc đắc vào đúng ngày 2/10/2026, 3 con giáp thu nhập tăng vọt, phúc lộc viên mãn, không cần bon chen của nả vẫn đầy tay

Tâm linh - Tử vi 5 giờ 26 phút trước
Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Sự thật đằng sau quyết định kết hôn vội vã và nỗi cay đắng của người chồng khi nhận ra sai lầm

Tâm sự gia đình 5 giờ 41 phút trước
Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Sự thật đằng sau tiếng động lạ dưới bếp khiến dâu trẻ vác gậy đi bắt trộm

Tâm sự gia đình 6 giờ 11 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Tử vi thứ Sáu 2/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Tuất tiền bạc rủng rỉnh, sự nghiệp suôn sẻ trăm bề, Mão - Tỵ nợ như chúa chổm, xui xẻo liên tiếp ập đến

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Đúng ngày mai, thứ Sáu 2/10/2026, 3 con giáp TỎA SÁNG RỰC RỠ, Tình – Tiền – Quyền đều đủ cả, cuộc sống sang trang huy hoàng

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

Top 4 trái cây giàu omega-3 tốt cho sức khỏe không nên bỏ qua

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh