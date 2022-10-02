Tân hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022 - Đoàn Thiên Ân từng bị miệt thị nặng nề vì ngoại hình

Để thực hiện mong muốn được tham gia Miss Grand Vietnam 2022, Đoàn Thiên Ân đã giảm 15 kg trong vòng 4 tháng.
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Tân hoa hậu Miss Grand Vietnam 2022 - Đoàn Thiên Ân, cô gái 22 tuổi đến từ Long An với chiều cao 1,75m, số đo hình thể lần lượt là 88,5 - 66 - 98 cm. Nhưng ít ai biết rằng, nàng tân hoa hậu này từng bị nhiều người miệt thị ngoại hình do nặng 75 kg. Do đó, người đẹp đã quyết tâm giảm 15 kg để đi thi nhan sắc.
Trong phần thi Top 10, Thiên Ân từng chia sẻ bản thân bị mệt thị thân hình nặng nề. Người đẹp chia sẻ: "Do giảm cân nhanh quá, tôi bị rạn da ở vùng ngực. Tôi từng tự ti với khuyết điểm của bản thân, không dám đi thi. Được mọi người xung quanh động viên, tôi quyết định tham gia Miss Grand Vietnam để thoát khỏi vùng an toàn. Sau vòng Sơ khảo, tôi cũng nhận được những bình luận chưa tích cực về vóc dáng. Do đó, tôi muốn nhắn nhủ mọi người - những ai đang bị body shaming - hãy yêu bản thân".
Sau khi giảm 15kg trong khoảng 4 tháng để sở hữu vóc dáng xinh đẹp như hiện tại, Thiên Ân tự tin hơn để bắt đầu bước vào nghệ thuật. Không chỉ thế, cô nàng còn là người mẫu quen mặt tại các chương trình trình diễn thời trang trong nước.
Người đẹp sinh năm 2000 này hiện đang là sinh viên trường Đại học Công nghiệp TP HCM. Trước đó, người đẹp là cựu học sinh tiêu biểu tại trường THPT Thủ Thiêm. Trước khi đăng quang ngôi vị cao nhất của Hoa hậu Hòa bình Việt Nam 2022, Thiên Ân từng đại diện trường cấp 3 đi thi Nữ sinh áo dài năm 2018 và giành quán quân chung cuộc.
Ngoài Đoàn Thiên Ân đăng quang Miss Grand Vietnam (Hoa hậu Hòa Bình Việt Nam) 2022 thì lần lượt các người đẹp Ngô Thị Quỳnh Mai đoạt á hậu 4, Trần Nguyên Minh Thư đoạt á hậu 3, Trần Tuyết Như đoạt á hậu 2 và Chế Nguyễn Quỳnh Châu là á hậu 1. Sau đăng quang, tân hoa hậu Đoàn Thiên Ân cùng 4 á hậu sẽ thực hiện chuyến từ thiện tại miền Trung. Sau đó, cả 5 người đẹp cùng đến Indonesia để tham dự cuộc thi Miss Grand International (Hoa hậu Hòa Bình thế giới) 2022.