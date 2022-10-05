Trên trang cá nhân, người mẫu Cao Thiên Trang thể hiện sự tự hào khi cô em gái Thiên Ân có màn “chào sân” ấn tượng, đồng thời tiết lộ sự thật thú vị về tân Hoa hậu Hòa bình Việt Nam.

Vào sáng ngày 4/10, Hoa hậu Hoà bình Việt Nam Đoàn Thiên Ân lên đường sang Indonesia dự thi Miss Grand International 2022. Sau chuyến bay dài, người đẹp đã đáp tại Bali và chính thức tham gia vào hành trình "chinh chiến" tại đấu trường nhan sắc quốc tế. Thiên Ân xuất hiện đầy tự tin trước ống kính, bắn tiếng anh như gió giới thiệu quê hương mình - Ảnh: Internet Thiên Ân lập tức tham gia các hoạt động của cuộc thi cùng các đại diện khác. Thông qua livestream chính thức của cuộc thi, cô gái sinh năm 2000 đã hoà nhập với hội "chị em bạn dì". Cô tự tin xuất hiện trước ống kính máy quay, giới thiệu rõ ràng, rành mạch tên và quê hương mình.

Màn "bắn tiếng Anh" của Thiên Ân trước bạn bè quốc tế được đánh giá cao. Khán giả cho rằng cô có giọng bắt micro, khả năng nói và giao tiếp lưu loát. Dù trước đó nhiều người lo lắng cho trình độ tiếng Anh của Thiên Ân, nhưng ngay từ màn chào sân cô đã khiến các fan sắc đẹp yên lòng. Người hâm mộ khen nức nở dành cho nàng hậu và bà Phạm Kim Dung - chủ tịch Miss Grand Vietnam vì đã “nhắm” đúng người. Tân Hoa hậu chỉ có 3 ngày để chuẩn bị mọi thứ trước khi chính thức sang Indonesia tham gia Miss Grand International 2022 - Ảnh: Internet Được biết, sau đăng quang, tân Hoa hậu chỉ có 3 ngày để chuẩn bị mọi thứ trước khi chính thức sang Indonesia tham gia Miss Grand International 2022. Thời gian chuẩn bị gấp rút nhưng nàng hậu không làm công chúng thất vọng. Thần thái sang chảnh, kĩ năng tiếng Anh lưu loát, Thiên Ân hứa hẹn "nối gót" Thùy Tiên để làm nên chuyện.

Trên trang cá nhân, người mẫu Cao Thiên Trang thể hiện sự tự hào khi cô em gái có màn “chào sân” ấn tượng. Người mẫu chia sẻ lại đoạn video đăng trên fanpage sắc đẹp nổi tiếng kèm caption tiết lộ một điều thú vị khiến fan sắc đẹp càng thêm khâm phục Thiên Ân. Cô đã làm quá tốt, vượt qua sự kì vọng của người hâm mộ nước nhà. Người mẫu Cao Thiên Trang thể hiện sự tự hào khi cô em gái có màn “chào sân” ấn tượng - Ảnh: FBNV Dưới phần bình luận, Cao Thiên Trang còn hé lộ đoạn tin nhắn giữa cô và Hoa hậu Thiên Ân. Được biết, ban đầu nàng hậu vốn định tham gia Hoa hậu Việt Nam. Tuy nhiên, dưới sự khuyên nhủ của Thiên Trang, Thiên Ân rẽ hướng thi Miss Grand Vietnam để rèn giũa kĩ năng. Và kết quả chung cuộc, người đẹp Long An dành ngôi vị cao nhất tại cuộc thi. Thiên Trang chia sẻ niềm hạnh phúc vì người em đạt được ý nguyện. Cao Thiên Trang còn hé lộ đoạn tin nhắn giữa cô và Hoa hậu Thiên Ân - Ảnh: Chụp màn hình Được biết, Thiên Ân đăng quang khi vừa tròn 20 tuổi, vượt qua nhiều gương mặt "đáng gờm" tại Miss Grand Vietnam. Khi vừa công bố kết quả, đa số người hâm mộ sắc đẹp lo lắng vì Tân Hoa hậu còn quá trẻ, chưa có nhiều kinh nghiệm chinh chiến. Thiên Ân đăng quang khi vừa tròn 20 tuổi, vượt qua nhiều gương mặt "đáng gờm" tại Miss Grand Vietnam - Ảnh: Internet Tuy nhiên, với phần thể hiện ấn tượng tại Miss Grand International 2022 trong những ngày đầu, người hâm mộ phần nào "thở phào nhẹ nhõm" và đặt thêm nhiều kì vọng vào nàng hậu sinh năm 2000.

Đoàn Thiên Ân tiết lộ phản ứng của chủ tiệm mắt kính khi cô xin nghỉ việc vì 'lỡ' thành hoa hậu? Trên trang cá nhân, Đỗ Long chia sẻ đoạn clip trò chuyện vui vẻ của anh và Thiên Ân. Trong đoạn clip, Thiên Ân tiết lộ phản ứng của chủ tiệm mắt kính khi cô xin nghỉ việc sau khi đăng quang hoa hậu.

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