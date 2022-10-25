Đoàn Thiên Ân dừng chân tại top 20 của Miss Grand International 2022

Đại diện Việt Nam Đoàn Thiên Ân đã chính thức dừng chân tại Top 20 của cuộc thi Miss Grand International 2022 - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022.

Chung kết của cuộc thi Miss Grand International 2022 hiện đang được diễn ra tại Indonesia dưới sự mong đợi của hàng triệu khán giả trên toàn thế giới. Người hâm mộ Việt Nam đang hết sức mong chờ vào màn thể hiện của Đoàn Thiên Ân tại cuộc thi này.

Đoàn Thiên Ân đã không được gọi tên vào Top 10 chung cuộc - Ảnh: Chụp màn hình

Tuy nhiên, đáng tiếc là Đoàn Thiên Ân đã không được gọi tên vào Top 10 chung cuộc mà chỉ dừng chân ở Top 20. Trước đó, cô còn nhận được hai giải phụ là Country's Power of The Year và National Costume.

Việc Đoàn Thiên Ân không lọt vào Top 10 gây ra nhiều tiếc nuối cho cộng đồng fan sắc đẹp Việt Nam. Tuy nhiên, sự nỗ lực của người đẹp gốc Long An đã để lại dấu ấn mạnh mẽ trong lòng người hâm mộ.

Đoàn Thiên Ân gặp nhiều áp lực trước thềm đêm chung kết - Ảnh: Zing News

Trước đó, Đoàn Thiên Ân đã chia sẻ với Zing News rằng cô gặp nhiều áp lực trước thềm đêm chung kết: "Từ vòng thi bán kết, tôi bị cảm cúm nhưng may mắn chỉ ốm nhẹ. Tôi đã uống thuốc và tình trạng cơ thể tốt hơn nhiều. Trên sân khấu chung kết hôm nay, tôi sẽ biến áp lực thành động lực để có thể có những phần thi tốt nhất".

Sinh năm 2000, Đoàn Thiên Ân hiện là sinh viên của Đại học Công nghiệp TP.HCM. Cô cao 1,75 m, số đo ba vòng 88,5-66-98 cm. Suốt hành trình với Miss Grand International 2022, người đẹp đã cho thấy một tinh thần tràn đầy năng lượng và sự cố gắng không ngừng nghỉ của mình.

Sau chiến thắng tạm thời trước đại diện Thái Lan, Đoàn Thiên Ân hứa 'độc thân' 10 năm để trả ơn tình cảm của khán giả Sau chiến thắng tạm thời, Thiên Ân và CEO Phạm Kim Dung đã có buổi livestream trò chuyện cùng nhau. Thiên Ân hứa cô sẽ độc thân 10 năm nữa để nỗ lực hết mình, cống hiến cho khán giả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/doan-thien-an-dung-chan-tai-top-20-cua-miss-grand-international-2022-517700.html