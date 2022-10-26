Trước màn 'unfollow khủng' chưa từng có trong lịch sử, chuyên trang sắc đẹp quốc tế lên tiếng 'Miss Grand bất ngờ giảm hơn 2 triệu follow là do sự cố kỹ thuật'

Chuyên trang sắc đẹp quốc tế Sash Factor đã đăng tải bài viết lên tiếng trước màn tụt follow chưa từng có trong lịch sử các cuộc thi nhan sắc.

Đêm chung kết Miss Grand International - Hoa hậu Hòa bình Quốc tế 2022 chính thức diễn ra tại Indonesia vào tối ngày 25/10. Sau phần thi Sportswear - Trình diễn trang phục thể thao, top 10 thí sinh chung cuộc lộ diện. Đáng tiếc, đại diện Việt Nam - Đoàn Thiên Ân phải dừng chân sớm ở top 20 chung cuộc. Đoàn Thiên Ân phải dừng chân sớm ở top 20 chung cuộc - Ảnh: Internet Cũng vì lý do này mà nhiều người không khỏi tức giận và bỏ follow trên Instagram của ban tổ chức. Chỉ trong vài giờ, số lượng hơn người dùng bỏ follow đã sụt giảm hơn 2 triệu lượt.

Tuy nhiên, mới đây, chuyên trang sắc đẹp quốc tế Sash Factor đã đăng tải bài viết, bày tỏ sự bất ngờ đến sự việc cũng như đặt ra thắc mắc liên quan đến màn tụt follow chưa từng có trong lịch sử các cuộc thi nhan sắc. Theo đó, chuyên trang này đã đăng tải hình ảnh ghi lại lượng follow của Miss Grand International qua từng mốc thời gian và bày tỏ quan điểm: “Miss Grand đã vượt qua Hoa hậu Hoàn vũ vào tuần trước và trở thành cuộc thi được theo dõi nhiều nhất với 6,5 triệu follow trên tài khoản Instagram. Tuy nhiên dường như họ đã mất 1,6 triệu follow chỉ trong vài giờ. Chuyện gì đã xảy ra? Có lẽ có một sự cố kỹ thuật. Hy vọng họ sẽ lấy lại được”. Chuyên trang sắc đẹp quốc tế Sash Factor cho rằng màn tụt follow do sự cố kỹ thuật - Ảnh: Internet Được biết, trước đó, khi làn sóng phẫn nộ diễn ra vì kết quả chung cuộc không như mong đợi cùng với sự tụt follow ‘chưa từng có’ trong lịch sử của các cuộc thi nhan sắc, ngài Nawat đã đăng đàn đáp trả: "Chúng tôi không bán vương miện, muốn mua thì đi chỗ khác chơi bực mình?". Tuy nhiên không lâu sau đó, ông Nawat cũng đã nhanh chóng xóa đi bài đăng, thế nhưng động thái này vẫn vấp phải rất nhiều sự chỉ trích của cư dân mạng.

Ngài Nawat phẫn nộ trước màn unfollow ngoạn ngục - Ảnh: Internet Với ‘sự cố’ trên, hiện tại, Miss Grand International đã không còn là cuộc thi nhan sắc sở hữu lượng follow cao nhất mà vị trí này đã quay trở lại thuộc về Miss Universe. Miss Grand International đã thua xa lượng follow Miss Universe - Ảnh: Internet Hiện tại, cộng đồng mạng vẫn tiếp tục bàn tán về kết quả cuộc thi Miss Grand Internatinal 2022 và chưa có dấu hiệu hạ nhiệt.

Đồng nghiệp tiết lộ động thái đầu tiên của Thiên Ân sau khi dừng chân ở top 20 Miss Grand International Trên trang cá nhân, một đàn chị đồng nghiệp đã cập nhật tình hình tại Indonesia sau khi Thiên Ân dừng chân ở top 20 của Miss Grand International.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/truoc-man-unfollow-khung-chua-tung-co-trong-lich-su-chuyen-trang-sac-dep-quoc-te-len-tieng-miss-grand-bat-ngo-giam-hon-2-trieu-follow-la-do-su-co-ky-thuat-517810.html