Đồng nghiệp tiết lộ động thái đầu tiên của Thiên Ân sau khi dừng chân ở top 20 Miss Grand International

Trên trang cá nhân, một đàn chị đồng nghiệp đã cập nhật tình hình tại Indonesia sau khi Thiên Ân dừng chân ở top 20 của Miss Grand International.

Đại diện Việt Nam - Đoàn Thiên Ân dừng chân tại Top 20 Miss Grand International 2022 trong sự ngỡ ngàng của khán giả Việt với chiến thắng chung cuộc thuộc về người đẹp Brazil. Đoàn Thiên Ân dừng chân tại Top 20 Miss Grand International 2022 trong sự ngỡ ngàng của khán giả Việt - Ảnh: Internet Mới đây, trên trang cá nhân, Mai Ngô đã cập nhật tình hình tại Indonesia sau khi Thiên Ân dừng chân ở top 20 của Miss Grand International. Bên cạnh đó, người đẹp cũng viết những dòng an ủi, động viên cho người em đồng nghiệp của mình.

Mai Ngô đã cập nhật tình hình tại Indonesia sau khi Thiên Ân out top 10 chung cuộc - Ảnh: FBNV Được biết, trước đêm Chung kết, Thiên Ân tiết lộ tình trạng sức khoẻ không định nhưng cô vẫn sẽ cố gắng trình diễn hết mình, làm khán giả Việt Nam tự hào. Cô chia sẻ: "Mình có mệt nhưng không muốn thể hiện ra bên ngoài, vì mình đi thi không chỉ cho bản thân. Nên mình giữ tinh thần ổn định, giữ được lửa thể hiện sự năng động". Trước đêm Chung kết, Thiên Ân tiết lộ tình trạng sức khoẻ không định nhưng cô vẫn sẽ cố gắng trình diễn hết mình - Ảnh: Internet Sau khi công bố kết quả không như mong đợi, trong hậu trường Miss Grand, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân đã bật khóc trong vòng tay của Thuỳ Tiên và nói: "Em không tin em out top 10". Sau đó, Thuỳ Tiên cũng liên tục an ủi, động viên đàn em.

Thiên Ân đã bật khóc trong vòng tay của Thuỳ Tiên - Ảnh: Internet Trước đó, bà Phạm Kim Dung cũng đã có chia sẻ về sự dừng chân của Thiên Ân: "Chị tự hào về em, về tất cả những gì em nỗ lực, một cô gái chỉ có 2 ngày để chuẩn bị, vài tiếng đồng hồ để ngủ. Với tất cả những gì em đã và đang cố gắng, Việt Nam tự hào có một đại diện như em, em đã rất toả sáng, đã rất tuyệt vời". Thiên Ân xuất sắc nhận giải "Trang phục dân tộc xuất sắc" - Ảnh: Internet Dù không đạt giải cao nhất trong đêm chung kết, Thiên Ân vẫn xuất sắc nhận giải "Trang phục dân tộc xuất sắc" cùng các thí sinh Thái Lan, Anh, Peru. Trong đó, hai thí sinh do khán giả bình chọn gồm Việt Nam và Thái Lan. Sau đó, cô nàng nhận thêm giải "Quốc gia mạnh nhất của năm" và chính thức tiến vào top 20.

Sau chiến thắng tạm thời trước đại diện Thái Lan, Đoàn Thiên Ân hứa 'độc thân' 10 năm để trả ơn tình cảm của khán giả Sau chiến thắng tạm thời, Thiên Ân và CEO Phạm Kim Dung đã có buổi livestream trò chuyện cùng nhau. Thiên Ân hứa cô sẽ độc thân 10 năm nữa để nỗ lực hết mình, cống hiến cho khán giả.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/dong-nghiep-tiet-lo-dong-thai-dau-tien-cua-thien-an-sau-khi-dung-chan-o-top-20-miss-grand-international-517795.html