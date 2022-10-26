Đồng nghiệp tiết lộ động thái đầu tiên của Thiên Ân sau khi dừng chân ở top 20 Miss Grand International

Trên trang cá nhân, một đàn chị đồng nghiệp đã cập nhật tình hình tại Indonesia sau khi Thiên Ân dừng chân ở top 20 của Miss Grand International.
- Đoàn Thiên Ân được khán giả quốc tế ưu ái gọi bằng cái tên “huyền thoại nhan sắc” vì những lý do này?
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Đại diện Việt Nam - Đoàn Thiên Ân dừng chân tại Top 20 Miss Grand International 2022 trong sự ngỡ ngàng của khán giả Việt với chiến thắng chung cuộc thuộc về người đẹp Brazil.
Mới đây, trên trang cá nhân, Mai Ngô đã cập nhật tình hình tại Indonesia sau khi Thiên Ân dừng chân ở top 20 của Miss Grand International. Bên cạnh đó, người đẹp cũng viết những dòng an ủi, động viên cho người em đồng nghiệp của mình.
Được biết, trước đêm Chung kết, Thiên Ân tiết lộ tình trạng sức khoẻ không định nhưng cô vẫn sẽ cố gắng trình diễn hết mình, làm khán giả Việt Nam tự hào. Cô chia sẻ: "Mình có mệt nhưng không muốn thể hiện ra bên ngoài, vì mình đi thi không chỉ cho bản thân. Nên mình giữ tinh thần ổn định, giữ được lửa thể hiện sự năng động".
Sau khi công bố kết quả không như mong đợi, trong hậu trường Miss Grand, Hoa hậu Đoàn Thiên Ân đã bật khóc trong vòng tay của Thuỳ Tiên và nói: "Em không tin em out top 10". Sau đó, Thuỳ Tiên cũng liên tục an ủi, động viên đàn em.
Trước đó, bà Phạm Kim Dung cũng đã có chia sẻ về sự dừng chân của Thiên Ân: "Chị tự hào về em, về tất cả những gì em nỗ lực, một cô gái chỉ có 2 ngày để chuẩn bị, vài tiếng đồng hồ để ngủ. Với tất cả những gì em đã và đang cố gắng, Việt Nam tự hào có một đại diện như em, em đã rất toả sáng, đã rất tuyệt vời".
Dù không đạt giải cao nhất trong đêm chung kết, Thiên Ân vẫn xuất sắc nhận giải "Trang phục dân tộc xuất sắc" cùng các thí sinh Thái Lan, Anh, Peru. Trong đó, hai thí sinh do khán giả bình chọn gồm Việt Nam và Thái Lan. Sau đó, cô nàng nhận thêm giải "Quốc gia mạnh nhất của năm" và chính thức tiến vào top 20.