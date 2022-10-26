Kết quả Hoa hậu Hòa bình 2022, Thiên Ân khiến netizen ấm lòng khi dành tặng cho đồng nghiệp sự khâm phục lớn: 'Chiến thắng quá thuyết phục'

Dù bị loại một cách đáng tiếc ở top 10 nhưng Thiên Ân vẫn dành nhiều lời có cánh cho Tân Hoa hậu Hoà bình 2022 - Isabella Menin.

Đêm chung kết Miss Grand International 2022 đã chính thức khép lại với màn đăng quang của người đẹp Isabella Menin - đại diện đến từ Brazil. Đồng thời, các á hậu cũng được nêu tên bao gồm: Á hậu 1 (Thái Lan), Á hậu 2 (Indonesia), Á hậu 3 (Venezuela), Á hậu 4 (Cộng Hoà Séc).

Isabella Menin - Ảnh: Internet

Với kể quả trên hầu hết mọi người đều không có sự phàn nàn bởi nhan sắc lẫn phần thi của Isabella Menin là quá đỗi xuất sắc, thậm chí phần thể hiện của cô nàng cũng được các đồng nghiệp khen ngợi hết nấc trong đó dĩ nhiên có cả Thiên Ân. Cụ thể trong buổi livestream để giao lưu với fan, nàng hậu đã có chia sẻ trước sự đằng quang của đại diện này: "Brazil chiến thắng quá thuyết phục, bạn ấy rất dễ thương, Ân thích Isabella lắm. Đẹp như người mẫu Victoria's Secret vậy đó".

Thiên Ân trong buổi livestream - Ảnh: Internet

Dù gây ra nhiều tranh ở vị trí các á hậu, nhưng việc mỹ nhân Brazil trở thành người kế nhiệm của Thuỳ Tiên đều nhận đều nhận được cái "gật đầu" của đại đa số fan sắc đẹp trên toàn thế giới.



Dù có màn thể hiện ấn tượng nhưng Thiên Ân vẫn không thể tiến xa được - Ảnh: Internet

Về phần Thiên Ân, cô cho biết mình không thể không khóc vì cô hiểu bản thân có thể tiến xa hơn vị trí Top 20, fan hâm mộ tỏ ra buồn bã khi chứng kiến hình ảnh cô nàng khóc nức nở bên cạnh Thùy Tiên vì không thể tin với kết quả này.

3 lý do khiến Thiên Ân bị loại khỏi Top 10 Miss Grand Thiên Ân bị loại khỏi Top 10 Miss Grand khiến nhiều cư dân mạng tiếc nuối. Tuy nhiên, cần phải nhìn nhận thực tế vào việc đại diện Việt Nam còn những thiếu xót khiến cô không thể tiến xa hơn trong cuộc thi này.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ket-qua-hoa-hau-hoa-binh-2022-thien-an-khien-netizen-am-long-khi-danh-tang-cho-dong-nghiep-su-kham-phuc-lon-chien-thang-qua-thuyet-phuc-517862.html