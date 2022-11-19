Lệ Quyên 'lọt thỏm' giữa núi đồ hiệu đắt đỏ, khoe thành tích mua sắm với hàng loạt túi lớn túi bé

Nói về tay "tay chơi" hàng hiệu trong Vbiz không ai có thể vượt mặt được " Nữ hoàng phòng trà " Lệ Quyên . Không chỉ có bộ sưu tập nhẫn kim cương "siêu to khổng lồ", đồng hồ đến từ những thương hiệu xa xỉ ra, loạt túi xách "đắt xắt ra miếng" của các nhà mốt lừng danh thế giới, giọng ca Duyên Phận còn sở hữu nhiều bộ sưu tập "khủng" khác với giá trị lên đến hơn hàng chục tỷ đồng.

Vừa qua vào tối ngày 18/11, trên trang Facebook cá nhân, Lệ Quyên đã đăng tải loạt ảnh mới ghi lại cảnh cô nàng vừa đi tậu đồ hiệu cực kì sang chảnh. Lần này, nữ ca sĩ lại tiếp tục chi cực mạnh tay để mua cả núi đồ hiệu khiến cư dân mạng được phen choáng ngợp.

Đáng chú ý, đây toàn là trang phục từ những thương hiệu nổi tiếng đình đám trên thế giới. Khi sắm được những món đồ ưng ý, Lệ Quyên cũng tỏ ra vô cùng vui vẻ và thích thú. Lệ Quyên cũng đính kèm chia sẻ: "Chỉ là lướt nhẹ qua, tranh thủ mấy tiếng lúc rảnh cho nàng bù đắp bởi công việc luôn bù đầu". Qua đó mới thấy, độ chịu chi của Lệ Quyên đúng là không phải dạng vừa.

Lệ Quyên từng cho biết mua sắm là cách cô xả stress, hưởng thụ cuộc sống, đồng thời giúp cô thêm tự tin và vui vẻ. Nữ ca sĩ tin tưởng những thương hiệu xa xỉ bậc nhất và thường 'dát' hàng hiệu từ đầu đến chân mỗi khi đi shopping.

Số ít những bộ sưu tập tiền tỷ của "nữ hoàng phòng trà".

Ở thời điểm hiện tại, lối sống sang chảnh của nữ ca sĩ cũng được người người ngưỡng mộ và thậm chí là cảm thấy ghen tị không ngớt. Nhiều netizen cho rằng việc có tình trẻ bên cạnh cũng là động lực để Lệ Quyên ngày càng chăm chút bản thân hơn.

Lệ Quyên đầy sang chảnh và quyền lực mỗi khi ra ngoài.

Theo đó, người đẹp thường xuyên luyện tập để có thân hình săn chắc. Cô luôn tự tin với những trang phục ngắn hoặc ôm body khoe trọn vóc dáng nóng bỏng, đôi chân thon thả, trắng mịn không chút tì vết. Cô cũng sắm sửa nhiều đồ hiệu và đa dạng hơn ở phong cách thường ngày.