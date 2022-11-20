Hậu lùm xùm ở bên đất Tây Ban Nha, Hồng Đăng 'khoe vội khoe vàng' với netizen thành tích đáng nể trong một cuộc thi lớn

Hậu trường 20/11/2022 09:11

Hồng Đăng vẫn đang cho thấy bản thân đang mặc kệ dư luận phản ánh ra sao và tự thưởng cho mình những khoảnh khắc giải trí nhằm lấy lại niềm vui trong cuộc sống hậu lùm xùm trên đất Tây Ban Nha.

Sau khoảng thời gian vướng bận lùm xùm trên đất Tây Ban Nha, hình ảnh của Hồng Đăng trong mắt công chúng Việt Nam đã bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng. Tuy nhiên, bỏ mặc mọi sự phán xét từ phía người khác, nam diễn viên vẫn đang tận hưởng cuộc sống theo một cách rất tích cực khiến người người ngạc nhiên. 

Hậu lùm xùm ở bên đất Tây Ban Nha, Hồng Đăng 'khoe vội khoe vàng' với netizen thành tích đáng nể trong một cuộc thi lớn - Ảnh 1
Hồng Đăng và vợ vẫn hạnh phúc sau biến cố - Ảnh: Internet

Cụ thể, trái ngược với dự đoán của nhiều người Hồng Đăng sẽ có động thái sống khép kín và ít khi xuất hiện trên MXH nhưng không, ngôi sao sinh năm 1984 lại hoạt động rất tích cực trên MXH, anh thường xuyên đăng tải những khoảnh khắc du lịch, đi chơi cùng vợ, nhậu cùng bạn bè và chơi golf - môn thể thao yêu thích của anh sau motor. 

Hậu lùm xùm ở bên đất Tây Ban Nha, Hồng Đăng 'khoe vội khoe vàng' với netizen thành tích đáng nể trong một cuộc thi lớn - Ảnh 2
Sau sóng gió gia đình của nam diễn viên vẫn đoàn tụ bên nhau - Ảnh: Internet

Mới đây, nam diễn viên khoe thành tích mình mới đạt được: "Vô địch bảng A… Niềm vui không thể ngờ… Cảm ơn hội anh chị em mê golf... đã tổ chức giải đấu vui tươi và đầy nhiệt huyết của lớp trẻ. Chúc cả nhà ngủ ngon".

Hậu lùm xùm ở bên đất Tây Ban Nha, Hồng Đăng 'khoe vội khoe vàng' với netizen thành tích đáng nể trong một cuộc thi lớn - Ảnh 3
Hồng Đăng khoe thành tích trong môn golf của mình - Ảnh: Chụp màn hình

Sau ồn ào, vợ chồng Hồng Đăng vẫn rất hạnh phúc. Trước những lời bàn tán, cách đây không lâu bà xã Hồng Đăng mượn lời người khác ẩn ý: "Hãy mang đôi giày của tôi, và trải qua những thứ tôi đã từng trải. Nếu bạn vượt qua mọi thứ tốt hơn tôi, thì hãy phán xét tôi, còn không thì tôi nghĩ bạn nên im lặng! Đừng đưa chuyện và thêu dệt thêm nữa. Cho em cười phát nhé".

Vợ Hồng Đăng bất ngờ lên tiếng sau ồn ào của chồng, đăng đàn cực gắt yêu cầu “đừng thêu dệt” khiến CĐM xôn xao

Vợ Hồng Đăng bất ngờ lên tiếng sau ồn ào của chồng, đăng đàn cực gắt yêu cầu “đừng thêu dệt” khiến CĐM xôn xao

Hậu lùm xùm của chồng, bà xã Hồng Đăng có chia sẻ gây chú ý khiến dân mạng không khỏi tò mò, xôn xao.

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