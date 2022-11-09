Bà xã Hồng Đăng hiếm hoi đăng ảnh bên chồng, liên tục thể hiện cử chỉ ngọt ngào sau bao sóng gió

Sau khi Hồng Đăng "xả" loạt ảnh tình tứ, vợ của nam diễn viên cũng thoải mái chia sẻ ảnh trong chuyến du lịch cùng chồng.

Vào sáng ngày 9/1, trên trang cá nhân của mình, vợ của Hồng Đăng đã hạnh phúc chia sẻ loạt ảnh trong chuyến du lịch cùng chồng. Cô viết: "Một buổi sáng ở Tà Xùa... Nghe nói phải có duyên mới săn được mây. Vợ chồng em đã săn mây thành công cả nhà yêu... Thời tiết hôm nay thật là tuyệt". Trong loạt ảnh đăng tải, vợ chồng Hồng Đăng "săn mây" ở Tà Xua và thưởng thức bữa ăn sáng cùng nhau. Cả hai ngồi bên nhau cực lãng mạn và không ngại thể hiện những cử chỉ thân mật, ngọt ngào. Có thể thấy, tình cảm của cặp đôi vẫn rất ngọt ngào sau bao sóng gió.

Vợ của Hồng Đăng hạnh phúc chia sẻ loạt ảnh trong chuyến du lịch cùng chồng - Ảnh: FBNV Trước đó, Hồng Đăng cũng "xả" loạt ảnh tình tứ bên vợ, đồng thời anh còn thuật lại câu chuyện cưng chiều bạn đời hết mực trong chuyến đi phượt của cả hai ở vùng Tây Bắc. Nam diễn viên bộc bạch: "13 giờ di chuyển, chỉ cần 2 cốc nước mía và 2 gói xôi lạc ruốc. Em nói 'Mù Cang Chải lúa gặt rồi không đẹp, hay mình đi ngắm mây đi'. OK, Tà Xùa thẳng tiến. 7 giờ tối vừa đi vừa mò vì mây mù, đến Lu Trế thì hết phòng. Thôi mình lại bò xuống nhé. 9 giờ tối nhận phòng và may vẫn còn em gà đen luộc với bát mì 2 trứng cầm hơi. Chúc cả nhà ngủ ngon". Cách đây vài ngày, Hồng Đăng cũng gây chú ý khi gửi lời yêu thương tới bà xã nhân kỷ niệm 14 năm gắn bó. Nam diễn viên bày tỏ: "Tròn 14 năm nắm tay bạn ấy cùng đi qua những ngày giông bão. Cảm ơn em".

Vợ chồng Hồng Đăng ngọt ngào trong chuyến du lịch cùng nhau - Ảnh: FBNV Hồng Đăng và Anh Đào kết hôn năm 2008 sau 8 năm hẹn hò. Trải qua 14 năm gắn bó, cặp đôi có 2 con gái. Suốt chặng đường hôn nhân, Hồng Đăng và bạn đời luôn sát cánh, cùng trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống. Không chỉ chăm sóc, lo lắng cho vợ con, nam diễn viên cũng sẵn sàng đứng ra bênh vực, đáp trả mỗi khi bà xã bị nhận xét tiêu cực ngoại hình. Sau những ồn ào ở Tây Ban Nha, Hồng Đăng đã quay trở lại cuộc sống thường nhật của mình. Anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hưởng thụ cuộc sống ngày thường. Tuy nhiên, anh vẫn chưa đề cập đến việc có quay trở lại với các dự án nghệ thuật hay không.

Sau khi 'về nước an toàn', Hồ Hoài Anh đã trình diện, riêng Hồng Đăng đến tận nhà nhưng vẫn không gặp Vào chiều ngày 16/8, bà Phạm Thị Mỹ Hoa - Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội trả lời báo chí quanh việc nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/ba-xa-hong-dang-hiem-hoi-dang-anh-ben-chong-lien-tuc-the-hien-cu-chi-ngot-ngao-sau-bao-song-gio-522733.html