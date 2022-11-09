Bà xã Hồng Đăng hiếm hoi đăng ảnh bên chồng, liên tục thể hiện cử chỉ ngọt ngào sau bao sóng gió

Hậu trường 09/11/2022 10:43

Sau khi Hồng Đăng "xả" loạt ảnh tình tứ, vợ của nam diễn viên cũng thoải mái chia sẻ ảnh trong chuyến du lịch cùng chồng.

Vào sáng ngày 9/1, trên trang cá nhân của mình, vợ của Hồng Đăng đã hạnh phúc chia sẻ loạt ảnh trong chuyến du lịch cùng chồng. Cô viết: "Một buổi sáng ở Tà Xùa... Nghe nói phải có duyên mới săn được mây. Vợ chồng em đã săn mây thành công cả nhà yêu... Thời tiết hôm nay thật là tuyệt".

Trong loạt ảnh đăng tải, vợ chồng Hồng Đăng "săn mây" ở Tà Xua và thưởng thức bữa ăn sáng cùng nhau. Cả hai ngồi bên nhau cực lãng mạn và không ngại thể hiện những cử chỉ thân mật, ngọt ngào. Có thể thấy, tình cảm của cặp đôi vẫn rất ngọt ngào sau bao sóng gió.

Bà xã Hồng Đăng hiếm hoi đăng ảnh bên chồng, liên tục thể hiện cử chỉ ngọt ngào sau bao sóng gió - Ảnh 1Bà xã Hồng Đăng hiếm hoi đăng ảnh bên chồng, liên tục thể hiện cử chỉ ngọt ngào sau bao sóng gió - Ảnh 2Bà xã Hồng Đăng hiếm hoi đăng ảnh bên chồng, liên tục thể hiện cử chỉ ngọt ngào sau bao sóng gió - Ảnh 3Bà xã Hồng Đăng hiếm hoi đăng ảnh bên chồng, liên tục thể hiện cử chỉ ngọt ngào sau bao sóng gió - Ảnh 4Bà xã Hồng Đăng hiếm hoi đăng ảnh bên chồng, liên tục thể hiện cử chỉ ngọt ngào sau bao sóng gió - Ảnh 5
Vợ của Hồng Đăng hạnh phúc chia sẻ loạt ảnh trong chuyến du lịch cùng chồng - Ảnh: FBNV

Trước đó, Hồng Đăng cũng "xả" loạt ảnh tình tứ bên vợ, đồng thời anh còn thuật lại câu chuyện cưng chiều bạn đời hết mực trong chuyến đi phượt của cả hai ở vùng Tây Bắc. Nam diễn viên bộc bạch: "13 giờ di chuyển, chỉ cần 2 cốc nước mía và 2 gói xôi lạc ruốc. Em nói 'Mù Cang Chải lúa gặt rồi không đẹp, hay mình đi ngắm mây đi'. OK, Tà Xùa thẳng tiến. 7 giờ tối vừa đi vừa mò vì mây mù, đến Lu Trế thì hết phòng. Thôi mình lại bò xuống nhé. 9 giờ tối nhận phòng và may vẫn còn em gà đen luộc với bát mì 2 trứng cầm hơi. Chúc cả nhà ngủ ngon".

Cách đây vài ngày, Hồng Đăng cũng gây chú ý khi gửi lời yêu thương tới bà xã nhân kỷ niệm 14 năm gắn bó. Nam diễn viên bày tỏ: "Tròn 14 năm nắm tay bạn ấy cùng đi qua những ngày giông bão. Cảm ơn em".

Bà xã Hồng Đăng hiếm hoi đăng ảnh bên chồng, liên tục thể hiện cử chỉ ngọt ngào sau bao sóng gió - Ảnh 6
Vợ chồng Hồng Đăng ngọt ngào trong chuyến du lịch cùng nhau - Ảnh: FBNV

Hồng Đăng và Anh Đào kết hôn năm 2008 sau 8 năm hẹn hò. Trải qua 14 năm gắn bó, cặp đôi có 2 con gái. Suốt chặng đường hôn nhân, Hồng Đăng và bạn đời luôn sát cánh, cùng trải qua nhiều thăng trầm cuộc sống. Không chỉ chăm sóc, lo lắng cho vợ con, nam diễn viên cũng sẵn sàng đứng ra bênh vực, đáp trả mỗi khi bà xã bị nhận xét tiêu cực ngoại hình.

Sau những ồn ào ở Tây Ban Nha, Hồng Đăng đã quay trở lại cuộc sống thường nhật của mình. Anh thường xuyên chia sẻ những khoảnh khắc hưởng thụ cuộc sống ngày thường. Tuy nhiên, anh vẫn chưa đề cập đến việc có quay trở lại với các dự án nghệ thuật hay không. 

Sau khi 'về nước an toàn', Hồ Hoài Anh đã trình diện, riêng Hồng Đăng đến tận nhà nhưng vẫn không gặp

Sau khi 'về nước an toàn', Hồ Hoài Anh đã trình diện, riêng Hồng Đăng đến tận nhà nhưng vẫn không gặp

Vào chiều ngày 16/8, bà Phạm Thị Mỹ Hoa - Phó Giám đốc Sở Văn hoá Thể thao Hà Nội trả lời báo chí quanh việc nhạc sĩ Hồ Hoài Anh và diễn viên Hồng Đăng.

Xem thêm
Từ khóa:   Hồng Đăng vợ Hồng Đăng sao Việt

TIN MỚI NHẤT

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Đúng 6h sáng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'mã đáo thành công', tiền bạc phất lên như vũ bão, về già được hưởng cuộc sống an nhàn

Tâm linh - Tử vi 1 giờ 9 phút trước
Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Đang đưa tin tai nạn, phóng viên ghi được vụ tai nạn khác khiến người xem thót tim

Video 1 giờ 24 phút trước
Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Đúng ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp sự nghiệp 'bứt tốc như Rồng', tiền bạc đổ đầy túi, giàu có lên trông thấy

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 4 phút trước
Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Sập nhà 2 tầng trong vụ nổ bình gas, 4 người tử vong thương tâm

Video 2 giờ 24 phút trước
Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Từ ngày 1/10 đến 10/10/2026, 3 con giáp chạm tay trúng rương vàng, Phúc Lộc nhân đôi, túi tiền nặng trĩu, Phát Lộc Phát Tài

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 54 phút trước
Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Đúng 16h30 ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp tiền bạc chảy ào ào vào ví, sự nghiệp chuyển bại thành thắng, may mắn ồ ạt, tình duyên đỏ

Tâm linh - Tử vi 2 giờ 59 phút trước
Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Bắt sống trăn đá khổng lồ dài 3,6 mét, nặng hơn 95kg gần con mương ở làng

Video 3 giờ 24 phút trước
Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Chia buồn với 3 con giáp mất lộc Thần Tài, vận may không đến, tiền tài thất thoát, cuộc sống buồn phiền trong 8 ngày cuối tháng 8 âm lịch

Tâm linh - Tử vi 3 giờ 54 phút trước
Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Kể từ ngày mai, thứ Năm 1/10/2026, 3 con giáp vận khí cực thịnh, đỏ cả tình lẫn tiền, tha hồ ngồi hưởng lộc

Tâm linh - Tử vi 4 giờ 4 phút trước
2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

2 người phụ nữ say xỉn lao vào ẩu đả với tài xế ngay giữa đường

Video 4 giờ 24 phút trước

XEM NHIỀU TRONG NGÀY

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Tử vi thứ Năm 1/10/2026 của 12 con giáp: Dần - Ngọ sự nghiệp thăng tiến, tiền bạc căng đầy ví, Mão - Thân công việc trắc trở, tài lộc xuống dốc không ngờ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Người phụ nữ 65 tuổi tử vong sau phẫu thuật thẩm mỹ

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

Đúng hôm nay, thứ 4 ngày 30/9/2026, 3 con giáp sự nghiệp phát triển lớn lao, kiếm được nhiều của cải, mang lại cuộc sống ấm no, hạnh phúc

TIN CÙNG CHUYÊN MỤC

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Quách Ngọc Ngoan hé lộ cuộc sống cô đơn khi vỡ nợ 20 tỷ đồng ở tuổi 42

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sắc vóc và bản lĩnh thí sinh tại Sơ khảo Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Sơ khảo phía Nam Hoa hậu Biển Việt Nam Toàn cầu 2026: Thí sinh tranh suất vào Top 36

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

Nhạc sĩ Phạm Tuyên nhập viện cấp cứu, tình hình hiện tại ra sao?

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

NÓNG: Ca sĩ Jack được tòa xác định là cha đẻ của con Thiên An

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh

Em trai hé lộ tính cách đời thường của NSƯT Hoài Linh