Vừa 'hâm nóng' tình cảm sau chuyến phượt Tây Bắc, Hồng Đăng lại ngọt ngào mừng sinh nhật bà xã, sẵn tiện hé lộ 'căn phòng uyên ương'

Không ít khán tỏ ra thích thú khi lần đầu được thấy "phòng uyên ương" của vợ chồng Hồng Đăng.

Ngày 13/11, Hồng Đăng có bài đăng nhân dịp sinh nhật bà xã Anh Đào. Khoe loạt ảnh tình tứ bên bạn đời, nam diễn viên bày tỏ: "Chúc mừng sinh nhật bà xã". Không rình rang như mọi năm với bánh, nến, hoa... lần này Hồng Đăng quyết chơi lớn khi làm điều đặc biệt đó là cùng bà xã tận hưởng không gian riêng của hai người trong chuyến du lịch dài ngày tại Tà Xùa. Hồng Đăng chúc mừng sinh nhật vợ trên trang cá nhân. Thu hút sự chú ý hơn cả là bức ảnh "phòng uyên ương" do nam diễn viên đăng tải. Đây được cho là điểm nghỉ chân của vợ chồng Hồng Đăng trong chuyến đi phượt cách đây không lâu.

"Phòng uyên ương" của vợ chồng Hồng Đăng khiến cộng đồng mạng thích thú. Ngay sau khi đăng tải, bài viết của Hồng Đăng đã nhận về lượt tương tác rất lớn của cộng đồng mạng. Bức ảnh có tấm biển "phòng uyên ương" khiến nhiều người bật cười thích thú, lượng icon "haha" áp đảo. Dưới phần bình luận, nhiều người hâm mộ đã gửi lời chúc mừng sinh nhật đến bà xã của Hồng Đăng - Anh Đào và mong cuộc sống hôn nhân của cả hai mãi luôn được hạnh phúc. Hồng Đăng còn hài hước cho biết vợ đang rất vui vì quá nhiều lời chúc tốt đẹp được gửi đến: "Ui quá trời lời chúc mừng thế này chắc bà xã vui lắm. E cảm ơn cả nhà nhé. Tối nay dễ ngồi cười như điên lắm đây". Đáp lại chồng, Anh Đào bảo: "Em đang ngồi cười như điên đây nhé".

Thời gian gần đây, nam diễn viên Hồng Đăng và bà xã Anh Đào đã có chuyến đi phượt Tà Xùa cùng nhau và trên mạng xã hội, cả hai vợ chồng đều thường xuyên cập nhật những khoảnh khắc vui vẻ và hạnh phúc của cả hai trong chuyến đi. Loạt ảnh trong chuyến du lịch Tà Xùa của Hồng Đăng cùng bà xã. Nam diễn viên Hồng Đăng và Anh Đào kết hôn năm 2008 sau 8 năm hẹn hò. Sau 14 năm gắn bó, cả hai có với nhau hai nhóc tì vô cùng xinh xắn và dễ thương là Tuệ Ân và Bảo Hân. Trong suốt chặng đường hôn nhân của mình, Hồng Đăng và Anh Đào gặp không ít thăng trầm nhưng cả hai đã luôn sát cánh cùng nhau. Vào đầu tháng 7 vừa qua, khi Hồng Đăng vướng vào lùm xùm ở Tây Ban Nha, Anh Đào cũng đã tự động viên mình vượt qua giai đoạn khó khăn và thời điểm hiện tại cả hai đang có những khoảng thời gian để "chữa lành" sau biến cố.

https://phunusuckhoe.giadinhonline.vn/phu-nu-va-gia-dinh/vua-ham-nong-tinh-cam-sau-chuyen-phuot-tay-bac-hong-dang-lai-ngot-ngao-mung-sinh-nhat-ba-xa-san-tien-he-lo-can-phong-uyen-uong-524455.html