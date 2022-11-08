Vợ chồng Hồng Đăng 'trốn' con đi phượt Tây Bắc, 'xả' loạt ảnh cực tình chứng minh tình yêu hạnh phúc

Hậu trường 08/11/2022 08:56

Sau mọi biến cố, tình cảm vợ chồng Hồng Đăng vẫn luôn ngọt ngào, hạnh phúc. Dân tình xuýt xoa trước một hành động tình tứ của cả hai.

Sau những ồn ào bủa vây trong thời gian vừa qua, diễn viên Hồng Đăng cũng đã mở lại tài khoản mạng xã hội. Anh thoải mái chia sẻ hình ảnh cá nhân cũng như những khoảnh khắc bên gia đình và bạn bè.

Tối 7/11, trên trang cá nhân diễn viên Hồng Đăng đã đăng tải loạt hình ảnh thu hút sự chú ý của cư dân mạng. Theo ảnh được nam diễn viên chia sẻ, anh cùng bà xã Anh Đào đã có khoảng thời gian đáng nhớ trong một chuyến đi đến vùng Tây Bắc. Trong bài viết, Hồng Đăng chia sẻ:

"13 tiếng di chuyển, chỉ cần 2 cốc nước mía và 2 gói xôi lạc ruốc. Em nói 'Mù Cang Chải lúa gặt rồi không đẹp, hay mình đi ngắm mây đi'. OK, Tà Xùa thẳng tiến. 7h tối vừa đi vừa mò vì mây mù, đến Lu Trế thì hết phòng. Thôi mình lại bò xuống nhé. 9h tối nhận phòng và may vẫn còn em gà đen luộc với bát mì 2 trứng cầm hơi. Chúc cả nhà ngủ ngon".

Vợ chồng Hồng Đăng 'trốn' con đi phượt Tây Bắc, 'xả' loạt ảnh cực tình chứng minh tình yêu hạnh phúc - Ảnh 1

Vợ chồng Hồng Đăng 'trốn' con đi phượt Tây Bắc, 'xả' loạt ảnh cực tình chứng minh tình yêu hạnh phúc - Ảnh 2
Hồng Đăng bên bà xã Anh Đào trong chuyến đi phượt Tây Bắc.

 

Vợ chồng Hồng Đăng 'trốn' con đi phượt Tây Bắc, 'xả' loạt ảnh cực tình chứng minh tình yêu hạnh phúc - Ảnh 3
Được biết, trong chuyến đi lần này chỉ có vợ chồng nam diễn viên.

 

Vợ chồng Hồng Đăng 'trốn' con đi phượt Tây Bắc, 'xả' loạt ảnh cực tình chứng minh tình yêu hạnh phúc - Ảnh 4
 Dù là bố mẹ của hai cô công chúa nhưng họ cứ như đôi tình nhân lúc mới hẹn hò trông vô cùng lãng mạn.

Có thể thấy, vợ chồng Hồng Đăng đã có những phút giây trải nghiệm tuyệt vời ở vùng núi Tây Bắc. Nét mặt cả hai tràn ngập hạnh phúc, nam diễn viên cũng có những cử chỉ ngọt ngào dành cho bà xã. Đặc biệt, trong khung cảnh tuyệt đẹp của thiên nhiên, loạt ảnh kề vai áp má bên vợ của nam diễn viên cũng đã chứng minh tình cảm tốt đẹp, xóa tan tin đồn rạn nứt trước đó. 

Vài ngày trước, trong dịp kỷ niệm 14 năm bên nhau, Hồng Đăng đã đăng tải bức ảnh ngọt ngào bên bà xã kèm lời cảm ơn: "Tròn 14 năm nắm tay bạn ấy cùng đi qua những ngày giông bão… Cảm ơn em!"

Vợ chồng Hồng Đăng 'trốn' con đi phượt Tây Bắc, 'xả' loạt ảnh cực tình chứng minh tình yêu hạnh phúc - Ảnh 5

Sau lùm xùm của nam diễn viên ở Tây Ban Nha hồi tháng 7, tình cảm mà vợ chồng Hồng Đăng dành cho nhau khiến khán giả vô cùng ngưỡng mộ. Nhiều khán giả cũng bày tỏ sự quý mến và cảm phục với bạn đời của nam diễn viên khi cô luôn mạnh mẽ, là người kề cận, chăm sóc và an ủi anh trong suốt thời gian xảy ra scandal không hay.

Được biết, Hồng Đăng và vợ quen nhau từ khi còn học cấp 3, cặp đôi đã trải qua quãng thời gian 8, 9 năm hẹn hò và tìm hiểu. Trải qua không ít sóng gió Hồng Đăng và bà xã cũng chính thức kết hôn. Sau 14 năm gắn bó, Hồng Đăng và vợ đã có 2 bé gái. Hai vợ chồng đã sát cánh bên nhau, trải qua nhiều thăng trầm trong cuộc sống.

Vợ chồng Hồng Đăng 'trốn' con đi phượt Tây Bắc, 'xả' loạt ảnh cực tình chứng minh tình yêu hạnh phúc - Ảnh 6

Sau những ngày giông bão, Hồng Đăng nắm tay vợ và gửi lời nhắn nhủ ngọt ngào đến bạn đời

Sau những ngày giông bão, Hồng Đăng nắm tay vợ và gửi lời nhắn nhủ ngọt ngào đến bạn đời

Nhiều người cho rằng, nam diễn viên may mắn khi có được người vợ tào khang, luôn ở bên anh những lúc khó khăn.

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