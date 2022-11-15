Vợ Hồng Đăng bất ngờ lên tiếng sau ồn ào của chồng, đăng đàn cực gắt yêu cầu “đừng thêu dệt” khiến CĐM xôn xao

Mới đây, vào sáng ngày 15/11, bà xã Hồng Đăng có động thái chia sẻ câu nói nổi tiếng thu hút sự quan tâm của dân mạng. Cụ thể, Anh Đào viết: "'Hãy mang đôi giày của tôi, và trải qua những thứ tôi từng trải. Nếu bạn vượt qua mọi thứ tốt hơn tôi, thì hãy phán xét tôi, còn không thì tôi nghĩ bạn nên im lặng. Đừng thêu dệt và đưa chuyện thêm nữa'. Cho em cười phát nhé".

Hồng Đăng và bà xã Anh Đào. (Ảnh: FB Anh Đào Nguyễn)

Bà xã Hồng Đăng chia sẻ câu nói thu hút sự quan tâm trên mạng xã hội. (Ảnh: FB Anh Đào Nguyễn)

Theo đó, đây là câu nói nhằm đáp trả những lời công kích, phán xét, đánh giá của người ngoài cuộc được sự dụng nhiều trên nền tảng mạng xã hội. Dù không rõ bà xã Hồng Đăng đang gặp vấn đề gì, tuy nhiên động thái của vợ Hồng Đăng lại khiến dân mạng không khỏi tò mò, xôn xao.