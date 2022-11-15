Vợ Hồng Đăng bất ngờ lên tiếng sau ồn ào của chồng, đăng đàn cực gắt yêu cầu “đừng thêu dệt” khiến CĐM xôn xao

Hậu lùm xùm của chồng, bà xã Hồng Đăng có chia sẻ gây chú ý khiến dân mạng không khỏi tò mò, xôn xao.
- Đón sinh nhật giữa thời điểm còn nhiều lời ra tiếng vào, Hồng Đăng có động thái tìm đến những gì bình dị nhất
- Bà xã Hồng Đăng tươi cười rạng rỡ, đăng trạng thái hàm ý trong lúc chồng chưa bị kỷ luật khiến CĐM xôn xao
Mới đây, vào sáng ngày 15/11, bà xã Hồng Đăng có động thái chia sẻ câu nói nổi tiếng thu hút sự quan tâm của dân mạng. Cụ thể, Anh Đào viết: "'Hãy mang đôi giày của tôi, và trải qua những thứ tôi từng trải. Nếu bạn vượt qua mọi thứ tốt hơn tôi, thì hãy phán xét tôi, còn không thì tôi nghĩ bạn nên im lặng. Đừng thêu dệt và đưa chuyện thêm nữa'. Cho em cười phát nhé".
Theo đó, đây là câu nói nhằm đáp trả những lời công kích, phán xét, đánh giá của người ngoài cuộc được sự dụng nhiều trên nền tảng mạng xã hội. Dù không rõ bà xã Hồng Đăng đang gặp vấn đề gì, tuy nhiên động thái của vợ Hồng Đăng lại khiến dân mạng không khỏi tò mò, xôn xao.
Trước khi xảy ra lùm xùm ở Tây Ban Nha, Hồng Đăng được nhiều người ngưỡng mộ khi không chỉ có sự nghiệp rực rỡ mà còn có 1 gia đình hạnh phúc. Cặp đôi về chung một nhà vào năm 2008 và có 2 cô con gái xinh đẹp, đáng yêu.
Sau những ồn ào của Hồng Đăng, Anh Đào thường xuyên tự trấn an bản thân, chấp nhận "có những đoạn đường mà bạn phải vừa đi vừa khóc". Tinh thần mạnh mẽ của vợ Hồng Đăng khiến nhiều người ngưỡng mộ. Ở trang cá nhân của mình, cô cũng thường xuyên động viên bản thân, vợ Hồng Đăng chia sẻ hình ảnh vui vẻ, công việc kinh doanh thuận lợi lên mạng xã hội.
Vợ Hồng Đăng được nhận xét là người khéo léo, đảm đang. Cô cũng hết lòng thông cảm và ủng hộ cho sự nghiệp diễn xuất của chồng. Anh Đào từng chia sẻ, làm vợ Hồng Đăng, cô nhận nhiều bình luận khiếm nhã về nhan sắc. Tuy nhiên, cô vẫn mạnh mẽ vượt qua và hết lòng vun vén cho gia đình. Thấu hiểu vợ, nam diễn viên luôn đứng ra bênh vực vợ trước những chỉ trích khiếm nhã.